Hannes Ullman Alexandra Heymowska Chefredaktör, CIO Sweden

Johanna Kjellberg, Kappahl, är årets CIO 2010

CIO Awards Under parollen ”Learn it, Love it” har Johanna Kjellberg fått en skeptisk verksamhet att gilla it, samtidigt som hon skapat en verksamhetsnära it som stödjer Kappahls framtida expansion i Europa.