– Det är kanske för att jag brinner så mycket för det själv, men det jag är mest stolt över är nog att jag har fått it att bli en del av affären, säger hon.

Härifrån gick hon metodiskt tillväga och säkrade upp system och styrning, processer och arkitektur. Tog fram en is/it-strategi, inrättade råd och forum för prioritering och styrning och tillsatte en arkitekturgrupp. Sakta men säkert började resultaten visa sig i form av tydlighet och stabilitet och ett ökat förtroende för it.

– Det handlade inte bara om it, men it ingår i nästan allt vi gör så många frågor hamnade på mig, direkt eller indirekt. Det var arvet jag fick, berättar Kari Finnskog, som valde att stoppa viss utveckling för att fokusera på säkerhet och stabilitet.

– Vi har ju växt så det knakar. It är med i nästan alla projekt för att få ut kundnytta och kundnöjdhet.

Uppdraget när hon tillträdde var att få till basen, att jämka samman it och verksamhet och få till processer och affärsmässighet. En utmaning i en traditionell verksamhet där it fram tills nu handlat om serverdrift och e-post och där det saknades all form av strategisk samordning.

Ett stort projekt som gick i hamn i mars är Västtrafik to Go, en app som låter resenärerna köpa digitala pe­riodkort och enkelbiljetter i mobilen, och som ska utökas med fler tjänster.

Utöver det har it i allt högre grad blivit en del av erbjudandet i sig. Biljetter, trafikinformation och reseplanering i digitala, mobila kanaler, är en del av den nya, bättre kundresan.

Nyfiken, målmedveten och modig. Skarpsynt – och engagerad. Dedikerad. Så beskrivs CIO Kari Finnskog av sina kollegor på Västtrafik. Själv säger hon sig vara diplomatisk. Och så brinner hon för att verka i gränslandet mellan it och affär – och göra skillnad. Allt detta är egenskaper som kommer väl till pass i rollen som CIO på Västtrafik, Sveriges näst största kollektivtrafikoperatör, som just nu är inne i en stor förändringsresa driven av lika delar kundfokus och digitalisering.

– Det vi gör nu är ett steg för att ta oss ur en gammal miljö genom att införa en digital strategi parallellt, där vi jobbar med nya agila arbetssätt. Det är en stor omställning.



Att vara CIO på just Västtrafik ger ytterligare en dimension, att få delta i samhällsuppbyggnaden, säger Kari Finnskog.

En närliggande strategi är att välkomna tredjepartsutveckling, som en form av öppen innovation. Trafikdata och tidtabeller är typiska data som ofta plockas upp i appar och tjänster. Västtrafik uppmuntrar genom att publicera api:er och erbjuda riktlinjer i en utvecklarportal.

Kari Finnskog känner till ett drygt tjugotal aktiva, externa appar.

Västtrafik deltar också gärna i hackaton. Ett exempel är de som sker inom ramen för ElectriCity, en innovativ elbusslinje som drivs i samarbete med industrin och universitet.

– Appen Nxplore, som tipsar resenärer om restauranger, butiker och andra erbjudanden vid nästa hållplats, blev det vinnande bidraget.

Och det är bara ett axplock. Vid sidan av innovationerna pågår ett omfattande arbete med stora projekt – nytt intranät, ny webbplats, kommunikationsplattform, tv-kanal, och bi för att nämna några exempel.

Vad är roligast med att vara CIO?

– Att få vara med och utveckla företaget med hjälp av it. Och att se sina medarbetare utvecklas och växa. Att vara CIO på just Västtrafik ger ytterligare en dimension, och det är att få delta i samhällsuppbyggnaden och arbeta med it som påverkar så många människor i vardagen.

Hur är ditt ledarskap?

– Jag skulle säga diplomatiskt! Jag är rak och tydlig. Jag tycker om att involvera. Jag är engagerad och har högt driv. Jag brukar också få höra att jag är omtänksam.

”Kari är en otroligt engagerad ledare”

– När jag började fanns det ingen it-chef, it var en brokig samling avdelningar utan styrning. Resan därifrån till att vara en av de största och mest be­tydelsefulla enheterna är i högsta grad något som Kari har bidragit med sedan hon rekryterades in ett år efter mig, säger Västtrafiks vd Lars Backström.

Vad är hennes främsta bidrag till verksamheten?

– It är en extremt central del utav vår organisation. Det finns få eller inga projekt som inte har någon koppling till it. Hon har en oerhörd förståelse för vad vi vill åstadkomma och hon har sett till att skapa bra team runt omkring sig. Och it är nära verksamheten på ett helt annat sätt än för åtta år sedan.

Hur är Kari som ledare?

– Hon är oerhört driven och målmedveten, lojal till sin roll och sitt företag. Dedikerad. Itavdelningen får mycket ljus på sig nu, och hon lägger mycket tid på att hålla sitt team ajour med vad som händer i ledningen för att skapa goda förut­sättningar att leverera.

Hur uppfattar du hennes inställning till ny teknik?

–Nyfiken, skulle jag säga. Men det är också hennes jobb att behöva vara det och se vad som kommer runt hörnet.

– Kari är en otroligt engagerad ledare. Hon är modig på många sätt, säger Marketta Jurmu, avdelningschef it på Västtrafik.

– Det är en utsatt position att vara CIO. Kari har tagit tag i många saker – alla delar är självklart ingen dans på rosor, de kräver sin man eller kvinna att ta tag i.

Vilka är hennes styrkor?

– Att hon får med sig folk. Det handlar mycket om coachandet. Hon är väldigt skarpsynt. Kommer man med något och undrar hur man ska göra, så har hon en viss känsla för vad det kan bottna i och vad man kan göra. Hon coachar och uppmuntrar, tycker jag.

Hur jobbar Kari för att föra samman it och verksamhet?

– Det är nog hennes livsverk, något som symboliserar Kari. Hon har fått upp it-frågorna på agendan, hon driver it-rådet. Hon sitter med i många viktiga projekts styrgrupper. Hon har en väldig strategisk höjd, utan att tappa den dagliga verkstaden som också måste fungera. Det räcker ju med att vi får nertid på någonting så märks det direkt, vilket skapar frustration. Hon lyckas på något sätt att vara där uppe och få ihop det också i verkstaden.





