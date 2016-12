Fakta

CIO Awards

CIO Awards arrangeras av IDG/CIO Sweden i samarbete med Accenture, sedan 2005. Platinumpartners 2015 var Workday och Wipro. Priset till årets CIO delades ut av Accenture. Förutom Årets digitala projekt utser vi Årets CIO, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör.

Efter en öppen nomineringsprocess under våren researchar och intervjuar Accenture kandidater under sommaren. En oberoende jury med styrelseproffs, CIO:er, forskare och experter arbetar med att utse vinnarna under hösten. Vinnarna tillkännages på CIO Awards-galan på Berns i december. Läs mer om CIO Awards här.