– Organisatoriskt innebär en molnmigrering en stor kulturförändring, speciellt om man ska gå mot gemensamma processer och arbetssätt. För att det ska fungera måste man vara överens om hur man ska prioritera och fokusera.

Det säger Quants CIO Pia Hofstedt som under det senaste året jobbat hårt med att komma igång i molnet.

Det var för snart två år sedan som ABB:s dotterbolag ABB Full Services, som jobbar med industriellt underhåll, såldes av till Nordic Capital och bytte namn till Quant. I och med ägarbytet blev det nya företaget tvunget att snabbt bygga upp egna stödfunktioner.

Man ville ha en lean it-organisation, som var så standardiserad och centraliserad som möjligt där all icke-kärnverksamhet var outsourcad. Eftersom företaget befann sig i en expansionsfas var det dessutom viktigt att hitta skalbara lösningar och variabla it-kostnader.

- Allt det här sammantaget gjorde att beslöt oss för att gå upp i molnet. Vi ville vara ”born cloud” redan från början, be­rättar Pia Hofstedt.

– Vi ville bygga en plattform som skulle göra det enklare att realisera vår digitala agenda och ge mervärde till våra kunder – och det har vi gjort.

Valet föll på Microsofts Azure. Eftersom Quant inte hade så mycket legacy att ta hänsyn till kunde man snabbt påbörja arbetet med att rigga en central global infrastruktur.

Första steget blev att migrera personliga filer till Onedrive. Gemensamma data lades i Sharepoint. Därefter började man titta på övriga applikationer, bland annat på hur den nya gemensamma affärssystemslösningen skulle se ut.

– Att implementera ett nytt erp-system är komplicerat. Vi arbetade utifrån att strömlinjeforma våra affärsprocesser men samtidigt ta hänsyn till de legala krav som fanns i de olika länderna, säger Pia Hofstedt, som valt Microsoft Dynamics. (Quant finns i 27 länder.)

Den nya globala plattformen började byggas och rullas ut under förra hösten. Förutom affärssystemet finns ett fåtal stöd­system samt migrerade system i Azure. Utöver det kör Quant Office 365 samt samarbete via Yammer, Sharepoint och Skype for Business.

Quant hade bara ett drygt år på sig att slutföra molnmigrationen, och det gjorde att de var tvungna att fatta många snabba beslut.

– Vi hade inte tid att sitta i evighetslånga diskussioner. Att beslutsprocesserna var effektiva var a och o. Vi var medvetna om att det inte skulle fungera perfekt från början, men det är bättre att sätta igång – sedan får man gå tillbaka och justera under resans gång, säger Pia Hofstedt.