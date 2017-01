I samma sekund som intervjutiden är spikad trillar det in en händelse på Google Calender. Allt dokumenteras i realtid i Chris Dancys liv – ”världens mest uppkopplade man”. En gimmick som Chris Dancy, med 700 appar och fyra kloc­kor på armen, inte gillar – men den är säljbar nu när han åker världen runt och pratar om sina erfarenheter. Själv ser han sig som världens mest dokumenterande man – eller ännu hellre – en filosoferande cyborg.

– Jag analyserar sömnen på morgonen och maten flera gånger per dag. Jag kan se hur vatten och socker påverkar sömnen. Jag kan titta på vad jag gjorde en speciell dag om någon säger att något hände då. Hur var vädret? Vilken musik spelades? Jag letar efter mönster i data, säger han.

Chris Dancy är en förgrundsges­talt inom ”quantified self” och ”self tracking”, begrepp som myntades 2007 av tidskriften Wired. Det handlar om att låta datorteknik som bärs på kroppen samla in, mäta och dokumentera information om livsstil och och beteendemönster.

Dancy hade problem med hälsan, vikten och droger, och ville se hur mycket han åt och hur lite han rörde sig. Sedan unga år hade han ett stort teknikintresse. Så han började laborera med hälsoappar. Alla hårda fakta fungerade som motivationshöjare och fick honom att ändra beteende – han gick ned 40 kilo, slutade röka och blev först kär i sitt lifelogging-liv.

– Det fanns stunder i början när jag tyckte att det var den bästa perioden i mitt liv, säger han via Skype.

Med tiden växte antalet appar. En registrerade bilkörningen, en annan blodtrycket och blodsockret. Chris Dancy började även spara ned mjuk information som tankar, ideér – till och med sin barndoms dagböcker.

– Data som verkar poänglösa i dag kan ju vara nycklar till lösningar i morgon, förklarar han.

I dag kallas han alltså ”världens mest uppkopplade man”. Han framstår fortfarande lätt fanatisk men säger sig ha blivit mer skeptisk med tiden. Känner sig ensam. Mediterar. Räds vad tekniken gör med våra sinnen och vad som händer med samhället när vi lämnar ifrån oss makten över vår information till företag.

– Gradvis har vi frivilligt lämnat över initiativet till företagen. Vi gör hela jobbet men får inte ta del av kunskapen, konstaterar han.

Dancy säger sig efterlysa en motvikt till det han ser som naiv teknik­optimism. Och det är där han själv kommer in i bilden, som levande försökskanin och varnande exempel.

– Det måste finnas någon som står mitt emellan och säger ”okej, det här är en stor förändring, men låt oss tala om den så att det går lättare”.

I grunden är han pessimist.

– Jag växte upp i en fattig familj och det jag har lärt mig av tekniken är att den demokratiserar allt, utom pengar. Om vi blir slavar under tekniken blir vi också slavar under pengarna.

Chris Dancy bor i dag i Brentwood, en förort till Nashville, Tennesse. Utanför hans fönster stannar ibland turistbussarna till.

– De spanar egentligen in countrysjärnornas hus, men nu annonserar de att världens mest uppkopplade man bor här. Det är kul, för jag ser mig inte som en kändis, säger han.

Men en branschkändis har han blivit med ett starkt varumärke som jättar som Google och Microsoft har konsulterat. Allt hände sedan han gick all in för sitt self tracking-projekt 2008.

Just 2008 är ett år Chris Dancy ofta återkommer till. Mycket har förändrats sedan dagen då en nytillträdd president Barack Obama inte fick använda sin Blackberry-mobil då den ansågs ha stora säkerhetsluckor – fram till i dag då samma man sparar information om sin hjärtrytm och hälsa på en server i Kalifornien.

– 2008 var ett viktigt år. Ekonomin kollapsade, Obama valdes till president och Iphone slog igenom. Men nästan ingen talar om det. Jag tror att den politiska, ekonomiska och tekniska förändringen gjorde folk så oroliga att de bara vill bort från den perioden i sina liv. De tittade inte upp förrän fyra år senare, 2012, men då var de så djupt involverade i sociala medier att de inte längre brydde sig om säkerhet och övervakning på samma sätt, säger han.

Det är som att begreppen förnuft och eftertänksamhet inte längre existerar, menar Chris Dancy.

– I dag är de flesta nyheter i mitt Twitterflöde baserade på algoritmer, och vissa nyheter är till och med fejk. Det är bra att vi pratar om det, men vi missar fortfarande den stora bilden. Vad händer när det är ditt jobb det handlar om, eller din hälsa delas?

Chris Dancy påpekar att det inte är de sociala medierna som sprider fejk, utan vi människor. Det är fortfarande vi som styr processen, så något har vi kvar i egna händer. Men vi är inte tillräckligt eftertänksamma. Det skrämmer honom, och det är delvis därför han har gjort den här uppkopplade resan – för att öka medvetenheten och ta tillbaka informationsövertaget från företagen till individen.

Inte bara hos sig själv utan överallt ser han exempel på hur tekniken gradvis tar över och förändrar våra liv. Han ger ett exempel med våra mobiltelefoner. Vi ser till att de har fullt batteri och är av senaste modell. Men vi själva har inte ätit på flera timmar och rusar till nästa möte.

Vi har blivit apparaterna, och apparaterna har blivit den bättre versionen av oss. Det var inte meningen

– Vi har blivit apparaterna, och apparaterna har blivit den bättre versionen av oss. Det var inte meningen att det skulle fungera så, säger han.

Den här insikten förvandlade perioden 2014 och 2015 till Chris Dancys hittills mörkaste.

– Jag var deprimerad och ångestladdad. Om man tog bort all uppmärksamhet och vad jag hade gjort med tekniken så var jag bara en process. Och jag kunde inte bli av med den, för jag var processen. Jag saktade ned och började meditera, och det senaste året och är jag mer försiktig med mina teknologiska val. Jag är mer oroad nu än någonsin, för jag tror att alla kommer att göra det jag har gjort. Det är läskigt.