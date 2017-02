Så blev fastighetsverket första myndigheten i molnet

Att välja en molnlösning var inte självklart för Fastighetsverkets it-chef Susanne Walldén. Men tre år senare är hon nöjd med beslutet. Även om det medför starkt leverantörsberoende och krångligare support.

Hogia flyttar till molnet - för att kunna leverera molntjänster

När Hogia började leverera i molnet till sina kunder kändes det naturligt att använda molnet själva, berättar cio Fredrick Karlsson.

Så satsar Scandic i molnet: standardlösningar, fåtal leverantörer, stora spelare

Cio Martin Thells dragning från vår konferens Cloud Confessions i Stockholm 2016.

Så gick Midroc all in i Microsofts moln

Midroc blev ett av de första företagen i världen att gå in i Office 365 och Azure. Cio:n Mia Wahlstein och it-arkitekten Claudio Torres berättar.