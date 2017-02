3. Låt användarna välja modell Acceptera att smaken är som baken. Kanske är din våta dröm senaste Iphone med 256GB minne och de tuffa Earpodsen, men alla känner inte så. En del av oss är äppelfanatiker, andra behöver prompt en Androidlur för att stå ut. (Emellanåt stöter man till och med på någon vilsen själ som bestämt sig för att Windows Phone är framtiden.) Oavsett är argumentet ”detta är ett arbetsverktyg och personliga preferenser hör inte hemma här” lika dött som relationen med medarbetaren om det tvingar in personen i fel läger. Hen förväntas finnas tillgänglig på mailen efter 17, right? Svårt om man ogillar sin arbetsmobil så mycket att den ligger och vibrerar ensamt från portföljen i tamburen.

1. Inspireras av skugg-it Ett bra sätt att bli en mer mobil arbetsplats är inte nödvändigtvis att direkt kasta sig på luren till en apputvecklare och be hen om det senaste och mest avancerade. Ofta räcker det med att inventera de kreativa användarnas skugg-it. Otroligt många företag har redan användargrupper som tagit fram eller hittat appar som de använder dagligdags, helt utan it-avdelningens vetskap. Ett enkelt sätt att hitta dem är att ställa en öppen fråga i kafferummet. Men tro inte att det är personen som sitter och skruvar på sig mest nervöst som är skyldig – generellt brukar det vara någon som glatt berättar om sitt enastående arbetssätt, helt utan en tanke på att hens lösning inte är helt enligt regelboken.

Det här är en artikel från Expert Network

Lyssna på vad verksamheten har att säga om saken. Har det någon gång kollats med medarbetarna vad de faktiskt tycker? Många drar sig för detta. De vet att svaren kan bli allt mellan himmel och jord – med en avstickare förbi helvetet först. Men kanske är det värt det? Hur ska exempelvis it ha en susning om hur mycket medarbetarna stör sig på den där knappen i ett system, när it aldrig använt systemet, utan bara köpt in och distribuerat kalaset?

5. Inventera verksamhetens behov

Inventera vad de vanligaste arbetsuppgifterna hos medarbetare inom organisationen är. Vad gör egentligen folk om dagarna? Surfar de runt på intranätet? Arbetar i dokument lokaliserade på filservrar? Reseräknar? Söker i crm-system? Vilka av dessa arbetsuppgifter går inte att göra från en smartphone idag? Och vad stoppar er, egentligen, från att förändra det?

6. Skapa en mobilpolicy

Användare blir ofta väldigt fästa vid sina smartphones, helt olikt vad man någonsin blivit vid sin laptop. Var noga med att man signerar en policy vid utlämning av hårdvara, där alla är införstådda med att oavsett antalet semesterbilder som finns i kamerarullen från Grekland eller nivån som är nådd i Candy Crush, så kommer enheten vid förlust eller regelbrott fabriksåterställas. Ett litet papper som är en oändligt skön utväg vid annars väldigt meningslösa diskussioner.

Ett tips: Många mobilitetsåterförsäljare har både mallar och konsulter som kan hjälpa till att ta fram en mobilpolicy. Ett tomt Word-dokument känns ofta oändlig att fylla när man inte vet vad som bör stå eller vilka fallgropar som finns.

7. Tänk ett steg längre

Bygg en långsiktig mobilitetsplan där alla delar av verksamheten ryms, så att varje arbetsgrupp får en långsiktig utvecklingsplan som passar just dem. Ta fram både ett långsiktigt mål för hela organisationen såväl som mindre delmål för respektive arbetsgrupp. Det är viktigt att ingen glöms, det skapar bara formationer av människor som motarbetar eller sätter sig på tvären. Se dessutom inte planen som en stressande deadline, utan en framtid att drömma och längta till.