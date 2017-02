Just nu pågår Mobile World Congress i Barcelona och ett av årets stora teman är, precis som förra året, internet of things. Fast till skillnad från förra året så börjar det faktiskt hända saker på allvar nu. Framför allt är det i tillverkningsindustrin som väntas göra de största investeringarna i IoT.

Med hjälp av internet of things i kombination med big data och analys kan företagen optimera sin verksamhet och få insikter som ger affärsfördelar. Samtidigt som möjligheterna är stora är det inte bara att slänga in sensorer överallt – fortfarande finns den gamla infrastrukturen kvar att ta hänsyn till.

John Fryer som ansvarar för IoT-produkter för industritillämpningar på Stratus Technologies pekar för Network World ut fem saker som industriföretag ska fundera på för att klara skiftet till IoT.

1. Slå ihop it-avdelningen med produktionssystemsteamet

Ett hinder är att kulturen ofta skiljer sig rejält mellan de som jobbar med industrisystemen som styr tillverkningen och de som jobbar på it-avdelningen. Medan it-avdelningen i det närmaste definieras av ständig förändring så finns det ofta en obenägenhet att förändras och ta risker bland dem som arbetar med tekniken på produktionssidan.

Läs också: Fem trender du behöver ha koll på inom internet of things

Automatiserade industrisystem används ofta snudd på oförändrade i decennier eftersom stabiliteten är A och O i en värld där produktionsavbrott slår hårt mot intäkterna. Det kulturella gapet måste överbryggas om IoT verkligen ska kunna utnyttjas fullt ut eftersom det är en teknik som vävs in i båda världarna.

2. Integrera systemen

Inom industrin arbetar ofta automatiserade system utan att knytas ihop vilket leder till att data lagras i olika silos. En annan utmaning är att många industrisystem som driver produktionen använder sig av utdaterade applikationer som knutits till den specifika hårdvaran. Det gör att det är svårt att integrera den data som krävs för avancerad dataanalys.

En nyckel för att komma närmare internet of things är därför att se till att de nya system som kommer in består av komponenter som baseras på industristandard som tillåter interoperabilitet. Att kunna dela och konsolidera data är nyckeln till att på allvar få ut nyttan av internet of things.

3. Utrustningen måste moderniseras

Innan det går att på allvar få ut potentialen ur nästa generations, big data-drivna, intelligenta automatisering gäller det att modernisera grunden som den ska byggas på. Första steget år att titta på infrastrukturen för industrisystemen.