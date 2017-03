Stockholms stads it-direktör Ann Hellenius har fått ännu en fjäder i hatten.

På onsdagen röstades hon fram till ”Executive of the Year” i Sverige vid eventet 600 Minutes Executive IT som arrangeras av Management Events. ”Hon är en it-superstar och en äkta ledare” löd en av motiveringarna.

– Det är väldigt roligt och hedrande att vinna detta fina pris, framförallt för att jag blev framröstad av kollegorna i branschen. Ännu roligare är att jag upplever att utvecklingen i Stockholms stad går framåt med hjälp av digitalisering. Vi är många som hjälps åt med att driva utvecklingen framåt, säger Ann Hellenius.