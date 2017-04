Gartners årliga vd-enkät visar på en tydlig trend: it har seglat upp som den näst viktigaste frågan, kort efter tillväxt. 31 procent svarar it och 58 procent tillväxt när vd:arna rankar vilka fem frågor som är viktigast just nu.

– It hamnar otroligt högt jämfört med tidigare undersökningar. Det är ett tydligt uttryck för att it har blivit ett strategiskt viktigt verktyg för att öka företagets konkurrensförmåga, säger Mark Raskino, analytiker på Gartner i Storbritannien.

Han pekar även på behovet av det han kallar ”reinternalisering” av it, att it-kompetensen måste stärkas inom företaget.

– Men notera att det inte innebär insourcing av it-resurserna, säger han.

It-relaterade frågor är såklart ett brett begrepp, som innefattar allt från digitalisering till analys, e-handel och traditionell rationalisering av verksamheten med hjälp av it. Men resultatet i studien är ändå ett uttryck för en ny syn på it på ledningsnivå.

– Länge har den förhärskande synen på it varit att det i första hand är ett verktyg för att rationalisera och effektivisera den interna verksamheten. Det behovet kvarstår självfallet, men idag är inställningen en helt annan. Nu investeras det i intern it-kompetens inriktad på att öka företagets intäkter och resultat, säger Mark Raskino.

Läs också: Därför halkar svenska företag efter i digitaliseringen