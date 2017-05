Vår värld blir allt mer digital, och den som inte tar vara på möjligheterna får se sin position hotad. Så hur ska du agera för att hjälpa din organisation

till största möjliga digitala framgång?

För att få de hetaste tipsen mötte vi upp Jonas Hammarberg, som är rådgivare inom digitalisering på Awesome Group och tillsammans med Arash Gilian skrivit boken ”Get Digital or Die Trying”. Hans första råd är något av en klassiker – släpp fokus på tekniken och börja med verksamhetens behov.

Det är en gammal sanning, men fortfarande nog så viktigt att påpeka, menar han.

– Man måste först definiera vad man vill uppnå, sedan titta på hur man löser det. En av de stora utmaningarna är att organisationer gör saker i fel ordning. De får syn på en ny, häftig produkt, app eller plattform och frågar sig vad de ska ha den till. De går från vad, till hur, till varför, vilket är fel ordning och ett starkt skäl till att ny teknik inte alltid fungerar. Det gäller att hålla i minnet att det inte längre är tekniken som håller tillbaka, säger han.

Tekniken måste alltid placeras i ett vettigt sammanhang. Som framgångsrik cio ska du vara den tekniska experten, som kan stötta ledningen. Då måste du vara väl insatt i företagets utmaningar, internt och externt.

– När du väl förstått verksamhetens utmaningar kan du visa på vilka tekniska möjligheter som finns och på vilka implikationer det får på anställda, kunder och alla andra verksamheten har att göra med.

Det här gäller alla it-initiativ, men blir ännu viktigare när man talar om digitalisering eftersom det rör sig om så pass genomgripande förändringar – på alla nivåer – av allt från affärsmodeller och konkurrenssituation till verktyg, processer och företagskultur.

– Det är cio:ns uppgift att stärka ledningen och få alla att förstå och vilja göra den digitala transformationsresan. Ingen klarar det själv, konstaterar Jonas Hammarberg.

Förr gjorde medarbetaren det chefen sa, för chefen hade kunskapen. Det är en spännande förflyttning som skett, nu när var och en som vill ha kunskap enkelt skaffar sig den själv.

Enligt Jonas Hammarberg är digitalisering ett paradigmskifte, där en av de mest spännande effekterna är att makt och kunskap förskjuts nedåt i organisationer och hierarkier faller.

– Förr gjorde medarbetaren det chefen sa, för chefen hade kunskapen. Det är en spännande förflyttning som skett, nu när var och en som vill ha kunskap enkelt skaffar sig den själv, säger han.

Idéer och drivkraft kommer ofta nedifrån. Samtidigt, påpekar han, är digitalisering till sin natur ett ”top down”-projekt som behöver initieras av ledningen för att mål, verktyg och processer ska komma på plats. Det är en intressant paradox, tycker Jonas Hammarberg, där lösningen är ödmjukhet, öppenhet och modet att be om hjälp.

Han upplever att många ledare känner sig osäkra och rädda för att blotta sin okunskap. Men så skulle det inte behöva vara.

– De skulle tydligt kunna säga till sin organisation att de inte kan allt, utan behöver medarbetarnas samlade kompetens för att lösa de allt mer komplexa frågorna. De skulle kunna be om hjälp, men så sker inte alltid.

”Tillsammans” är ett ord som återfinns i allt fler sammanhang nu, nästan en ny ”hajp”, och som förhoppningsvis är här för att stanna. Någon annan väg framåt finns nämligen inte, om vi får tro Jonas Hammarberg.

– Hela slaget runt det digitala ledarskapet handlar om att skapa följare som skapar följare som skapar följare. Vi behöver bli smartare, snabbare och starkare, och vi behöver bli det tillsammans.

Jonas Hammarberg skiljer på yttre och inre digitalisering, där yttre digitalisering handlar om en verksamhets erbjudande och agerande externt, gentemot kunder och partners, medan den inre digitaliseringen rör interna processer, arbetssätt, it-verktyg , medarbetare och företagskultur. I slutändan hänger de båda ihop, en yttre digitalisering är beroende av inre digitalisering och vice versa, men det är ändå vettigt att göra skillnad, tycker han.

Som CIO är du kanske framför allt involverad i den interna digitaliseringen, vad gäller verktygsval, plattformar, bemanning, sourcingstrategi och organisation. Jonas Hammarberg förespråkar ett agilt arbetssätt och nya samarbetsformer.

– Skillnaden mellan den digitala transformationen och en traditionell förändring är att allt behöver ske i små pulser, agilt och i ett nära organisatoriskt samarbete mellan it och verksamhet. Nya samarbetsgrupper behöver formas, och alla i organisationen måste utveckla sin digitala kompetens, säger han.