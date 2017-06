Det beror inte minst på att AI är en förutsättning för att jobba effektivt med analys av stora datamängder och realtidsdata.

– Idag skapar vi enorma mängder data, och den informationen kan vi samla in och analysera som grund för beslut. Tidigare har det tagit veckor eller månader att behandla data, idag går det på en nanosekund.

Resultaten av analysen kan i sin tur användas för allt från att effektivisera verksamheten till att bygga mer intressanta kunderbjudanden – eller för att arbeta preventivt med att förebygga problem.

Digitala assistenter och chattbottar är AI-drivna verktyg där utvecklingen har gått snabbt på sistone, enligt Martin Börjesson.

– De använder machine learning, vilket innebär att de blir bättre ju fler kundsamtal de besvarar. Efter tre månaders avlyssning kan Ipsofts Amelia, som bland annat används av SEB, svara på 80 procent av samtalen. Den kan dessutom besvara flera samtal samtidigt. Den här typen av assistenter lär vi snart få se inom rekrytering och flera områden.

Läs också: Regeringen ger klartecken för tester av självkörande bilar

För att komma igång med sitt AI-projekt krävs kompetens, men vet du inte exakt vad du vill göra så är det svårt att rekrytera.

– Att rekrytera dataanalytiker eller AI-experter till en icke existerande verksamhet är svårt. Den enklaste lösningen är istället att anlita bolag som har den kompe-tens du behöver, säger han.

Enligt Martin Börjesson ligger Norden en bra bit efter USA och Asien när det gäller praktisk användning av AI. Men även här finns det riktigt goda exempel.

– Ett strålande exempel är Volvo Cars. De har byggt in AI-tekniken på ett sätt som stöttar Volvos kärnvärden. Volvos signum är säkerhet, och nu har man en vision som säger att ingen människa ska dö eller skadas allvarligt i en Volvobil efter 2020. Det målet ska man inte nå med tjockare stålbalkar utan med AI.

I Volvos Connected Cars finns tekniken överallt, och vd Håkan Samuelsson har till och med sagt ”We are not only a car manu­facturer, but also a software companny”.