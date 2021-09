Sedan drygt tre veckor är Daniel Ejderberg CIO på Almi Företagspartner, efter 2,5 år i motsvarande roll på Axfood. Det är ett jobb som har väntat på honom. CIO-rollen är ny i organisationen och när Daniel Ejderberg tar den får han också den tidigare it-chefsrollen.

Efter bara drygt tre veckor på jobbet har han inte bilden helt klar för sig vad arbetet innebär. Men han ser att utmaningarna är många.

Varför tog du jobbet?

– Rollen i sig är så klart en utmaning. Förutom det så är Almi som företag inne i en spännande fas med många kommande och pågående förändringar inom it. Exempelvis genomfördes nyligen en stor outsourcingaffär till Steria som skall stabiliseras.

– Inom det mer affärsstödjande applikationsområdet så har verksamhetens behov successivt ökat utan motsvarande leverans från it. Det gapet har nu ledningen bestämt sig för att överbrygga och det blir en huvuduppgift för mig.

Hur ser din plan ut?

– Jag har bara varit här i tre veckor nu så någon plan är inte satt ännu. Men ett antal aktiviteter börjar så klart utkristallisera sig. En del fortsatt nulägesanalys, se över organisation och styrning, formulera en it-strategi som är helt synkroniserad med verksamhetsstrategin och leverera redan pågående projekt.

– Det som är brådskande och som helt klart ligger i planen för närmaste månaderna är att få till en bra relation med vår outsourcingpartner samt styrningen av hela det kontraktet som omfattar all operativ it-verksamhet i form av drift, support och förvaltning.

Vilka är dina viktigaste egenskaper som CIO?

– Jag tror att det är kombinationen av en stabil teknisk bakgrund kombinerat med en affärsmässighet och en förståelse kring företagande och det som it är satt att stödja.

– Det jag också får som feedback är att jag inte pratar teknik utan kan fungera som en bra brygga som presenterar det vi gör inom it på ett sådant sätt så att det är relevant för styrelse, vd eller ledningsgrupp.

Vad har du med dig från din tidigare arbetsgivare Axfood som du har nytta av nu?

– Man tar ju självklart med sig alla erfarenheter men det stora skiftet som arbetet med på Axfood innebar var ju att gå från konsult till linjeverksamhet.

– Det framstår alltid som lättare att driva förändringsarbete som konsult men när du själv är ansvarig för en linjeverksamhet så ökar komplexiteten och antal beroenden som du måste ta hänsyn till. Det har varit mycket nyttigt att utsättas för detta inom Axfood.

Hur hanterar du dina leverantörer?

– Jag gillar ett stort mått av transparens och öppenhet med leverantörer, åt båda hållen. Det gäller att ta sig tid att verkligen förstå leverantörens bakomliggande affärsmodell, behov och prioriteringar, då vet jag hur jag kan få ut maximalt av just den leverantören

– Samtidigt måste jag vara beredd att investera en del tid i att förklara mina planer så att leverantören kan agera proaktivt utifrån det.

Och hur skapar man ett bra utbyte mellan it och affärer?

– Det är ju en fråga som hela it-branschen har brottats med under alltför många år nu. Det första misstaget många gör är att tala om vi och dem när de menar it och verksamheten. Det är inte vi och dem. Hur ofta säger man vi och dem om en ekonomifunktion och övriga bolaget? Kan man undvika det tänkandet så har man vunnit mycket.

– Sedan tror jag mycket på grundregeln för all kommunikation, att mottagaren alltid har rätt och har tolkningsföreträde till allt du säger. Jag talar inte om teknologier och plattformar utan om informationsbehov, affärsförmågor, verksamhetsrisker och affärsnytta.

Vad är roligast med jobbet?

– Jag gillar variationen i chefsrollen och alla de kontaktytor man har med medarbetare, kunder och partners. Det är aldrig långtråkigt och det är ständigt nya saker att ta tag i. I just denna roll ligger också ett tydligt förändringsmandat vilket gör det extra roligt.

– Sedan kan man ju inte komma ifrån att det är kul att leda arbetet inom just it-området eftersom det är något som påverkar allt större delar av vårt samhälle.

Vilken är din största utmaning?

– På kort sikt är det att snabbt sätta mig in i Almis verksamhet och förstå den på djupet. På lång sikt är det självklart att jag vill att alla Almis kunder skall tycka att det är enkelt att göra affärer med oss och att samtliga medarbetare tycker att de har redskapen som krävs för att göra ett bra och effektivt arbete.