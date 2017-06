Ping och pling, från popupper och notifikationer. Information via mejl och sms och sociala medier. Vår moderna arbetsdag placerar oss i ett ständigt flöde av information, via allt fler kanaler. I bästa fall blir vi mer effektiva, i värsta fall in­effektiva, stressade och till och med sjuka.

– Jag brukar kalla vår tid för distraktionens tidevarv, säger Jocelyn Glei, som föreläser och skriver böcker om att hitta mening, kreativitet och fokus i vardagen på jobbet.

Förmågan att logga ut och koppla bort kommer att bli en allt viktigare konkurrensfördel i det it-fierade yrkeslivet, menar hon.

Hennes senaste bok heter Unscubscribe: How to Kill Email Anxiety, Avoid Distractions, and Get Real Work Done. Den handlar om att ta makt över de digitala verktygen, istället för att de ska ha makten över oss. Så att man kan fokusera på det som verkligen betyder något – för verksamheten, för karriären och för ens egna personliga mål.

– Det handlar om att ta kontroll över sin egen uppmärksamhet – att välja själv vad man ska fokusera på, säger hon.

Efter att ha bott i Los Angeles ett par år har Joycelyn Glei flyttat hem till New York. I LA var hon chef för 99u.com, en utbildnings- och forskningsorganisation under Adobe och redaktör för ett antal böcker om produktivitet, time managemrnt och entreprenörskap för kreatörer. Här mötte hon många som kände sig splittrade och sade sig ha problem att fokusera och hushålla med tid och ork.

Det födde idén till boken om att logga ut och i New York har hon tillämpat sina egna principer och fokuserat på sitt skrivande.

Att folk behöver hjälp är lätt att förstå. Och det gäller verkligen inte bara kreatörer. Den genomsnittlige kontorsarbetaren kollar inkorgen 74 gånger om dagen, och lägger nästan en tredjedel av arbetstiden på att hantera epost, enligt Jocelyn Glei. Verktyg som Slack och Hipchat kan underlätta, men också göra det ännu svårare att fokusera.

Den så kallade ”växlingskonstnaden” när vi multitaskar är tung för våra hjärnor. Om du är intensivt fokuserad på något och tar en paus för att kolla mejlen, tar det ungefär 25 minuter att få tillbaka ditt flow, berättar Jocelyn Glei.

Och även om det känns bra, blir du inte smartare av det. Forskningen visar att jonglering av epost med andra arbetsuppgifter sänker din iq med ungefär tio poäng.

– Det är som att röka hasch på jobbet, konstaterar Jocelyn Glei.

Om du inte tillhör de två procent av mänskligheten som är bra på multitasking. Vilket du sannolikt inte gör, även om du tror det. Studier visar på ett starkt samband: ju mer du tror att du är bra på det, desto större är sannolikheten för att du inte är det alls.

– Så om du sitter där och tänker att just du är jätteduktig på att göra olika saker samtidigt gör du dem troligtivis ganska dåligt.

