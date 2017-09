Ibland beskriver modebegrepp, eller buzzwords, företeelser som stiger snabbt i lyskraft, för att sedan falla i glömska. Soa, tjänsteorienterad arkitektur, är ett exempel på det. Vid andra tillfällen biter sig begreppen fast och blir etablerade.

Förutom att kunskap om färska heta områden både kan påverka arbetsinsats och karriär i positiv riktning så kan de sammantaget ge en bild av större trender. Här är fem exempel på modeord att kolla in just nu – och ett som är under uppsegling.

1. Tensorflow

När AI blivit etablerat pratas det allt mer om delområden som maskininlärning. Och när maskininlärning i sin tur blivit etablerat pratas det om specifika lösningar inom området. Och mest verkar det pratas om Tensorflow, Googles kodbibliotek för maskininlärning.

Om du är sugen på att sätta i gång med att bygga lösningar för maskininlärning, på labbnivå hemma eller yrkesmässigt, så passar Tensorflow bra för de inledande försöken.

2. Immutable

Betyder oföränderlig på svenska, vilket ger en bra beskrivning av vad det handlar om. På en konkret nivå pratar man om variabler som är ”immutable”, alltså vars värden inte kan ändras, inom funktionell programmering.

Vadå? kanske du tänker, det är ju en konstant! Utan att gå in på detaljer kan man säga att förespråkare för funktionell programmering ser många fördelar med variabler vars värden inte kan ändras. Mjukvara får en bättre logik och struktur, och blir mindre felbenägen, tycker de.

På en högre abstraktionsnivå pratar man om arkitektur som är ”immutable”, alltså vars beståndsdelar inte ändras. Den centrala poängen, liksom i funktionell programmering, är att en viss del av en lösning alltid ska ge samma resultat. Förutsägbarhet, alltså.

3. Serverlös

Serverlösa applikationer börjar ta plats i mjukvarulandskapet på allvar. Det handlar i korthet om att bygga och köra enskilda funktioner på molntjänster som Amazons Lambda och Microsoft Azure Functions, utan att behöva bry sig om hantering av servrar. Angreppssättet används både för mindre dellösningar och för större paket av funktioner som samverkar.