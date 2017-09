– Digitalisering blir en allt viktigare del av ICA Gruppens verksamhet, och drivare av innovationer inom kundkommunikation, försäljning via nya kanaler och digitalisering av interna processer. Detta är ett arbete som redan pågår, och med Maria i koncernledningen är min förhoppning att vi kommer att kunna skapa ännu bättre förutsättningar för samsyn och samordning, säger ICA Gruppens vd Per Strömberg.

Daniel Gellerbrink är ny it-chef på Akademikliniken i Uppsala. Han var tidigare chef för it och business services på Etraveli, och dessförinnan it-manager på Memira .

Organisatoriskt kommer it-funktionen att fortsätta ligga kvar som en funktion inom Finance och it-direktören rapporterar till ICA Gruppens finansdirektör, Sven Lindskog.

Vem som tar över efter Maria som it-direktör i ICA Sverige är inte klart.

Willis Watson Towers kniper Aons CIO

Tomas Ottosson är ny it-manager på riskrådgivaren och försäkringsförmedlaren Willis Watson Towers svenska del. Han kommer närmast från en cio-post på Aon i samma bransch, och har tidigare arbetat som konsult på Centido och Systemstrategerna och varit it-manager på Förenade Liv.

Från East Capital till Erik Penser Bank

Lars Sönnerlid är ny cio på Erik Penser Bank. Han kommer närmast från cio-posten på East Capital, och har en bakgrund från Microsoft och WM-data.

Lars Sönnerlid tar plats i Erik Penser-bankens ledningsgrupp och blir firmatecknare i bolaget, rapporterar Realtid.

Läs också: Nytt chipp fixar tvåstegsinloggning utan telefon

Tillförordnat i Nynäshamn

Sigge Lindqvist lämnar Nynäshamns kommun efter sju år som it-chef. Tillförordnad it-chef blir Per Österberg, it- och utvecklingsstrateg. Per Österberg har tidigare varit it-chef i Haninge kommun.

Mässrestaurangers it-chef till Friluftsfrämjandet

Niklas Österman är ny it-ansvarig på Friluftsfrämjandet. Han kommer närmast från it-chefsposten på Mässrestauranger, och har tidigare varit it-chef på Cedervall arkitekter och Friskis & Svettis Stockholm.