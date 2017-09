På Volvo Cars hade han den långa titeln ”senior director, consumer and enterprise digital – service development and architecture”. Han har en bakgrund från konsultbranschen där han haft olika roller på Acando och Accenture.

Vem som tar över som cio på Axiell Group är inte klart.

Niklas Osslén är ny cio på Ikea Industry sedan september månad. Han har varit på företaget sedan 2011, först som it operations manager och sedan som arkitekturchef. Dessförinnan hade han it-ledarroller på Assa Abloy.

Torbjörn Olsson är head of group IT på Postnord Strålfors. Han kommer närmast från Bring, där han hade titlar som head of IT demand och It business unit manager; innan dess var han på Nordea i Danmark som IT relationship manager.

Från 1995 till 2007 var han cio på Malmö Aviation.

Stefan Gorling lämnar cio-jobbet på teleoperatören Net1 och blir istället it-säkerhetschef på Folksam. Vem som tar över it-rodret på Net1 är inte klart.