Den första oktober tillträder Per Boström formellt sin nya tjänst som cio på Skanska Sverige. Men redan nu lägger han upp strategin för den närmsta framtiden.

– Det är bra att vara förberedd, jag har varit där flera gånger och jag håller på att sätta mig in i planerna. Tankeprocessen kickar igång redan när man skriver på papperet och säger att man vill ha jobbet, säger han.

Uppdraget på Skanska blir att driva strategisk it och genomföra och implementera en global digitaliseringsstrategi, med genomslag på alla nivåer i verksamheten.

– It ska bli en mer strategisk resurs än det varit tidigare, och det känns väldigt spännande att få vara med på den resan, säger Per Bostöm.

Vad ska bli roligast med jobbet?

– Att få komma in i den fas där Skanska är nu, i det kliv Skanska just nu är redo att ta, där it och digitalisering ska bli en mer aktiv del av verksamheten. Skanska känns också som ett positivt och framåt företag. Utifrån alla de möten jag haft hittills tycker jag att hela företaget andas professionalism.

Vad kommer digitaliseringsstrategin på Skanska konkret att innebära, tror du?

– Det får vi se när jag börjar, men jag vet att mycket redan påbörjat. Jag får titta på det och sätta mig in i verksamhetens behov och utgå från dem. Här finns inga genvägar. Konkret kan det gälla allt från att använda it för att ytterligare effektivisera flöden, men också att få bättre utväxling på informationstillgångar till att hitta nya sätt att bygga hus och göra affärer.

