– Medarbetare utanför it kan mer om it, vilket ökar kraven krav på it-organisationen. Parallellt ökar kravet på skalbarhet och snabbhet och ständiga leveranser. Ett kompetens­behov som ökar är de roller som krävs för att jobba med ständig leverans, continuous delivery, så att utvecklings­organisa­tionen kan produktions­sätta snabbare, oftare och med högre kvalitet.

Vad ser ni för utmaningar kring rekrytering?

– Jag upplever det relativt smärtfritt att matcha kompetensen. Men att hitta rätt personkemi och ”social skills” så att teamet och dialogen med verksamheten fungerar optimalt, det är utmananade.

Vilka kanaler brukar ni använda?

– Vi använder främst rekryterare. På sista tiden har vi inte gått ut med annons, utan rekryteraren har matchat rätt kompetens genom att leta på Linkedin eller i sina egna register och nätverk. Att hitta en riktigt bra rekryterare som förstår hur företaget fungerar och vilken personkemi som krävs för att fungera i organisationen kan inte underskattas.

Läs också: Mindre teknikfokus när utvecklare rekryteras – intervjuerna har förändrats



Johanna Kjellberg, cio på Atea.

Johanna Kjellberg, cio, Atea:

– Just nu behöver vi duktiga systemförvaltare som är genuint intresserade av de förvaltningsobjekt som de ska ansvara för. Personer som kan it, är kommunikativa och pedagogiska men samtidigt mycket intresserade av affärsutveckling med hjälp av it.

– Kompetens på en it-avdelning är i min värld tredelad: det behövs affärs-, human och teknikkompetens. Jag tycker att vikten av de två första har ökat för varje år. Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt och vi måste ha in personer som gillar att lära sej nytt.

Vad ser ni för utmaningar kring rekrytering?

– Utmaningen nu är inte att hitta personer som vill arbeta på vår it-avdelning utan att hitta rätt personer. Det räcker inte med att vara superbra på tekniken – alla på en it-avdelning måste även vara pedagogiska, framåtlutade och genuint intresserade av både kund- och användarperspektivet.

– En annan utmaning är mångfaldsfrågan. Många kvinnor söker sig fortfarande framför allt till omvårdande yrken i Sverige, vi som arbetar med it måste bli bättre på att tala om hur kul det är och vad mycket som kan göras för att underlätta och göra livet bättre för människor med it. Inom just vården finns det mycket spännande, bara som ett exempel – här behövs it i kombination med kreativitet och empati för att det ska bli riktigt bra.