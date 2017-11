Din chans att bidra till den globala CIO-kunskapen!

Bästa CIO Sweden läsare.

Vår amerikanska systertidning, CIO Magazine, genomför just nu för 17e året i rad undersökningen ”State of The CIO 2018” bland it-beslutsfattare på global basis i alla IDG-länder. Syftet är att få en heltäckande bild av CIO-rollens uppdrag, utmaningar och prioriteringar i världen 2018. Vi hoppas att du har möjlighet att avsätta en del av din tid och bidra.

Resultatet publiceras i CIO Magazines digitala tidning i januari 2018 och på webbplatsen CIO.com. Genom att uppge din e-postadress har du även möjlighet att få en egen PDF-rapport med undersökningshöjdpunkter via mejlen.

Vänligen kontakta vårt amerikanska forskarteam på jen_garofalo@idg.com om du har några frågor om denna undersökning.

Alexandra Heymowska

chefredaktör CIO Sweden

PS. Denna studie är förlagan till CIO Swedens egen svenska CIO Lägesrapport som genomförs i november med fokus på Sverige och svenska förhållanden och redovisas vid CIO Trend 22 februari.