Beerboard pumpar data om ölflödet från flödessensorerna till en enterprise service bus, där chefer kan jämföra ölförbrukningen med säljdata från point-of-sale-systemen (NCR Aloha). Servicebussen kopplar samman olika tillämpningar via api:er.

Hur stort är svinnet? I genomsnitt 24 pints per ”keg” – eller hela 19 procent (!).

– Vi ser exempel på företag som blir brända när de gör sig beroende av api:er som kan ändras utan förvarning, som kan sluta utvecklas, eller som går upp i pris, säger Gartner-analytikern Mark O’Neill.

– Det är smart att lägga till ett mellanlager som isolerar api-konsumenterna från obehagliga överraskningar, och ger dem alternativ för framtiden.

På Buffalo Wild Wings ser Mulesoft till att faten är på tapp och ölen flödar fritt – och inte gratis – i kedjans alla restauranger. Mulesoft kopplar Beerboard, där IoT-mätare håller reda på flödet för varje ölsort, till Aloha, för att jämföra upphälld volym mot försäljningen, som innehåller data om vilken sorts öl och hur stort glas det rör sig om. Realtidsinformation om varje öl visas på uppsatta skärmar, och i appar på chefernas mobiler.

När en restaurangchef bestämmer sig för att köpa in en ny sorts öl kan hen mata in information om den i Beerboards Smart Bar-applikation, genom en serie Mulesoft-stödda api:er. Smart Bar slussar information om ölen till Servicenow, och sedan kan it lägga till den som ett val i restaurangens kassaterminal.

– Nu kan restaurangchefer enkelt efterfråga nya ölsorter från ett och samma ölhanteringsprogram, och it-avdelningen kan dra nytta av verktygen i sin service-management-mjukvara för att verkställa ordern.

Läs också: Smarta klockor för barn förbjuds i Tyskland – ”förstör dem”

Att implementera Beerboard med så sömlösa kopplingar var en utmaning för it-avdelningen, med tanke på att företaget behövde konfigurera alla nya ölartiklar i point-of-sale-systemen i 1 200 restauranger innan någon restaurang kan börja servera ett nytt öl. Det var också en stor förändring från gängse praxis i branschen – att lyfta och skaka ett fat för att känna hur mycket öl som är kvar.

– Hittills hade folk gissat och höftat genom att känna på faten, säger Dave Lenzen, Buffalo Wild Wings chef för enterprisetillämpningar, som tryckte på på-knappen för Beerboard för ett år sedan.

– Det blir mycket mer svinn om du hanterar faten utan automatisering eller diagnostik.

(Och på köpet halverades antalet personalärenden där någon hade skadat sig genom att lyfta tunga ölfat.)

Nu ska Abraham dra mer nytta av Mulesoft genom att koppla Buffalo Wild Wings system till tjänster från andra tredjepartsleverantörer. Det ingår i ett övergripande digitalt transformationsarbete tillsammans med en nylanserad webbsajt, surfplattor för beställning och betalning, och hemkörning. Mulesoft gör det till exempel möjligt för kunder att beställa mat från Buffalo Wild Wings via webb eller mobil och få den hemkörd av Doordash eller andra tredjepartsåkare.

IDG News