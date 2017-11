Kollektivtrafiken är ännu en bransch som är mitt i ett teknikdrivet paradigmskifte. Det började med uppkopplade bussar och digitala biljetter – i nästa steg ser vi självkörande fordon och helhetslösningar för ”mobilitet som tjänst”. Digitaliseringen har tagit fart på allvar, konstaterar Petra Lagerkvist, som sedan 2012 är it-chef för kollektivtrafikoperatören Transdev (tidigare Veolia Transport), och hon tycker att det är spännande tider.

– När man kan koppla upp olika fordon så kan man också koppla samman olika trafikslag. Det gör att vi kommer att kunna skapa helt nya mobilitetslösningar, konstaterar hon.

I framtiden köper man kanske inte längre ett månadskort för kollektivtrafiken, istället abonnerar man på fullskaliga mobilitetstjänster, inklusive lånecyklar, taxi och hyrbilar – allt som har med mobilitet att göra. Det är detta som kallas ”mobility as a service”.

Foto: Transdev Petra Lagerkvist, Transdev.

Och när det gäller underhåll och schemaläggning finns stora effektiviseringsvinster att hämta i den uppkopplade iot-världen.

– Vi kan ha preventiva system på plats som berättar när det är dags för underhåll redan innan något gått sönder, vilket höjer säkerheten för både medarbetare och våra resenärer. Och vi kan schemalägga våra turer på ett mycket smartare sätt.

– Alla våra uppkopplade fordon är ytterst sett ekosystem av IoT-enheter och den data de genererar ligger till grund för nyttorna.

Läs också: Kollektiv visionär: Kari Finnskog, Västtrafik, är Årets cio 2016

Transdev är en internationell koncern med huvudkontor i Paris. Men det är också en av Sveriges största kollektivtrafikoperatörer. Som is/it-chef är det Petra Lagerkvists uppdrag att säkerställa att it bidrar till affärsutveckling, digitalisering och innovation och att hitta lösningar som stöd i transformationen.Helt klart är att branschen står inför både möjligheter och utmaningar, menar hon.

– Regeringen har satt upp tydliga miljömål som säger att det kollektiva resandet måste öka. Samtidigt kämpar leverantörerna, som SL och Västtrafik, med att hålla sina budgetar. För att möta alla krav måste de hitta nya sätt att jobba med det kollektiva resandet.

Som många andra ser Petra Lagerkvist framför sig hur tekniken kan bidra till ett smartare och mer miljövänligt samhälle.

– Om vi ser på elbussar så saknas fortfarande den infrastruktur för laddning som behövs för att de ska kunna användas fullt ut. Tills den är på plats kan vi dra nytta av tekniken för att lägga mer effektiva scheman, så att bussarna får möjlighet att åka in till depån och ladda sina batterier. På så sätt kan vi minska utsläppet av koldioxid.

Genom att ta hjälp av big data, dataanalys och machine learning hoppas hon att kollektivtrafikbolag i framtiden ska kunna bygga upp smartare fordonsflottor, där fordon av olika slag är uppkopplade mot varandra och anpassar sig till resenärernas behov i en kedja.

– På så sätt kan vi få in mer personaliserad trafik som ett komplement till dagens tid­tabellstyrda linjer för många.

Inom kollektivtrafiken brukar man tala om ”the first and the last mile”, med syfte på att det är den första och sista biten av en resa som upplevs som jobbig, alltså sträckan mellan hemmet och buss- eller tunnelbanestationen. Här skulle allt från cyklar till autonoma fordon kunna bli en del av lösningen.

Inom Transdev styrs strategierna för den framtida trafiken av ett koncept man kallar PACE. P:et står för ”personaliserat”, alltså trafik som är anpassad till resenärernas unika behov. A:et står för automatisering – och här kommer självkörande fordon in som ett komplement till de traditionella linjerna. C:et står för connected och syftar på uppkopplade fordon och E:et står för eldrivna fordon.