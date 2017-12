Fakta

Så tyckte juryn ...

”Ann Hellenius är super-CIO:n som tagit hela världen med storm och satt it och it-ledarrollen på kartan, långt utanför den gängse skaran it-invigda – och bortom Sveriges gränser. En sällan skådad kommunikatör och visionär som sparar miljoner och sjösätter innovationer. Aldrig släpps fokus på målet – att skapa världens smartaste stad för med­borgarna – och ett hållbart ledarskap.”

CIO Awards

CIO Awards arrangeras av IDG/CIO Sweden i samarbete med Accenture, sedan 2005. Förutom Årets digitala projekt utser vi Årets CIO, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör.

Efter en öppen nomineringsprocess under våren researchar och intervjuar Accenture kandidater under sommaren. En oberoende jury med styrelseproffs, CIO:er, forskare och experter arbetar med att utse vinnarna under hösten. Vinnarna tillkännages på CIO Awards-galan på Berns i december. Läs mer om CIO Awards här.