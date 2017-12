– Vi får in många projektbaserade idéer. Det kan vara att man vill skapa världens största konstutställning i Alby Centrum. Då innebär ”investeringsbar” att man kan söka pengar från exempelvis Arvsfonden, eller någon annan stiftelse. I Sverige finns mycket pengar att söka från stiftelser, man måste inte alltid gå till banken.

I september gick flytten till Bageriet, varpå verksamheten utökas med kontorsplatser, eller ”workspaces” på techspråk. Föredragshållare från olika branscher ska ge medlemmarna inspiration och skapa kontaktnät. Kunskap förmedlas via utbildningsprogram. Dessutom kan medlemmarna få praktisk hjälp att bolla och genomföra idéer enligt ett idécoachningsprogram i tio steg.

– Vi kom fram till att det som saknades var just kunskap, inspiration och nätverk, berättar hon.

– Och det är just de här bitarna vi vill ge våra medlemmar i Changers Hub. Oavsett vad de får med sig hemifrån ska de kunna få tillgång till förebilder, nätverk och kontakter.

Siduri Poli beskriver sin familj som drömmande, visionär och samhällsintresserad. Men också driftig, pappan är mångsysslande entreprenör, främst inom restaurang. De kunde dock inte tillräcklig svenska för att hjälpa henne med läxor i skolan, och de hade inget kontaktnät i det svenska samhället. Utanför hemmet fanns inte heller många vuxna förebilder, eftersom de flesta som ”lyckas” i förorten flyttar in till stan.

Artister, filmproducenter och cirkussällskap, ideella föreningar och sociala entreprenörer – totalt ett åttio­tal verksamheter med siktet inställt på en bättre värld – har funnit sin hemvist i Subtopia, ett ”kreativt kluster” inhyst i en samling äldre industribyggnader. En av dessa verksamheter är Changers Hub, ett co-working space för unga vuxna med startup-drömmar inom tech, konst och media som nyligen flyttat in i lokalen Bageriet, ett tidigare baklavabageri.

– Hon kom till oss och ville hållaen utbildning om aktiekunskap, ett område hon brann för. Hennes idé blev så småningom till ett aktiebolag. Nästa år ska hon hålla Europas största aktieutbildning på Hovet.

Ett område inom mångfald är jämställdhet mellan könen. Här tycker Siduri Poli att Changers Hub lyckats bra med fördelningen. Nästan hälften av medlemmarna är kvinnor.

– Jag tror att en av anledningarna är att hälften av grundarna är tjejer, och att vi försöker se till så att hälften av våra inspirationsföreläsare och utbildare är kvinnor, säger Siduri Poli och tillägger att de också arbetat medvetet för att göra Changers Hub till en inkluderande plats.

– Som du ser finns det inget som är manligt kodat i inredningen. Vi har till exempel inga Fifa-spel. Det är sådant som funnits på flera startups och hubbar jag varit på, och även om det inte är något som jag stört mig jättemycket på så har det varit uppenbart att det inte riktar sig till mig som tjej.

Under samtalet har hon visat oss runt i de rymliga men än så länge råa lokalerna. Några bord och en nedsutten soffgrupp, det är arbetsrummet. Köksdelen har diskho, vattenkokare, mikro och kylskåp, spis saknas.

Foto: Lina Rosengren Siduri Poli visar oss runt i lokalerna.

Men det ska bli ändring. Renovering är på gång.

– Vi som jobbar med det här är riktiga foodies och vi är övertygade om att de bästa idéerna uppstår runt matbordet. Vi ska självklart ha ett riktigt kök och ett stort bord där alla samlas!

Utöver renovering är den närmsta planen att fortsätta utveckla den egna verksamheten. Dessutom har man tagit fram en manual för att sprida konceptet vidare till andra: inom kort ska fler hubbar sjösättas i andra förorter.

– Vi har många medlemmar från blå linjen, så där vill vi gärna starta en hubb. Vi vill också ha något i innerstan så att våra medlemmar kan ha ett hem i City. Sedan hoppas vi kunna sprida verksamheten till Göteborg och Malmö. Men på längre sikt tänker vi globalt, vi vill skapa hubbar i favelas i Rio och i marginaliserade områden i Nairobi, egentligen på alla ställen där vi kan visa att människor som får tillgång till rätt verktyg can make magic!

Vad var det som gjorde att du själv lämnade startup-världen för att jobba med Changers Hub?

– När pappa pensionerade sig reste han till den by i Turkiet som mina föräldrar kommer ifrån och startade en välgörenhetsorganisation. Det påverkade mig starkt. Jag insåg att det inte var tillräckligt för mig att driva bolag, jag ville förändra samhället. Jag började fundera över hur det ser ut i världen, vilka som jobbar och vilka som är exkluderade. Jag ville göra något som ledde till att öppna upp, tillgängliggöra och ge möjligheter till alla dem som har potential och fantastiska idéer, men som idag av olika anledningar är utestängda.

Vill locka till sig näringslivet

En del av Changers Hubs verksamhet består i att starta samarbeten med företag som vill nå ut till hubbens målgrupp.

– I år har vi testat att låta företag anställa genom vårt nätverk. Det är ett sätt att stärka vår målgrupp och ge dem arbetslivserfarenhet och kontakter, samtidigt som resurserna kommer ut i förorterna.

Till företag som vill dra nytta av innovationskraften har Siduri Poli flera tips. Det första är helt enkelt att bredda sökfältet och bejaka de fördelar som kommer med att alla inte är stöpta i en och samma form.

– Näringslivet måste öppna upp för personer som inte passar in i den vanliga mallen, det gäller förövrigt även startup-communityn som kan upplevas som väldigt elitistisk och exkluderande av många.

– Man måste också våga satsa på personer, även om de inte har all kunskap från dag ett. Lärande är något företag måste satsa mer på, både för att få in personer med potential och för att behålla och utveckla talanger.

– Och för att få in talangfulla människor som inte passar in i mallen tror jag också att vi behöver förändra utbildningssystemet. Om man till exempel ser på människor med bokstavskombinationer så passar de inte in i utbildningsmallen, men de kan ju vara talangfulla ändå.

Omvänt handlar det om att få medlemmarna att se möjlig­heterna och aktivt söka upp de sammanhang där företag finns. I tech- och start up-världen kryllar det av ingångar i form av meetups, hackaton, workshoppar och diskussionskvällar.

– Men om man inte är i den bubblan så vet man inte om att det här händer. Därför försöker vi bli länken dit. Vi berättar om olika forum och bjuder in folk via Facebook. Vi skickar våra medlemmar till event som

Internetdagarna för att inspi­rera dem, eller till Web Summit i Lissabon, dit vi åker ett gäng nästa år.