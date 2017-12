Trafikolyckor kan drabba vem som helst – men rent krasst löper inte alla bilister samma risk.

Det har försäkringsbranschen länge försökt återspegla i sina pre­mier, med olika modeller, men det har blivit trubbiga generaliseringar. Först nu, när sakernas internet slår igenom, är det möjligt att se hur riskabelt varje försäkringstagare faktiskt kör. En liten mätardosa monteras i bilen, och ju säkrare du kör, desto billigare blir din försäkring. Så enkelt kan man sammanfatta Årets hållbara projekt 2017: Moderna Smart Flex.

– Vi samarbetar med teknik­bolaget Greater Than som har en produkt som heter Enerfy, en liten box man klickar in i bilen som mäter körbeteende, berättar Patrik Lundholm, ansvarig för webb och digital transformation på Moderna försäkringar.

– Och Greater Than har forskat med den här boxen i 13 år, de har haft den i 25 000 fordon och samlat in data om 2,8 miljarder körda kilometer. Det har de analyserat och mappat mot skador och kommit fram till vad som är bra körbeteende, säger Modernas cto Johan Walldov.

En liten dosa från teknikbolaget Greater Than klickas in i bilen och mäter körbeteende.

Det har Moderna försäkringar nu byggt ihop med sin försäkringsplattform och lanserat försäkringsformen Moderna Smart Flex.

– Man kan säga att det här är det enda nya som har hänt i försäkringsbranschen de senaste tjugo åren, säger Patrik Lundholm.

Traditionellt har bilförsäkringsbranschen räknat ut sina premier utefter hur gammal försäkringstagaren är, var hen bor och vilken bil hen kör.

– Om premien är fem tusen kronor så är den fem tusen kronor, och det kan du inte påverka alls för­utom genom att bli äldre eller köpa en annan bil. Men Moderna Smart Flex utgår inte från ålder eller vad det är för person som kör, utan den utgår från hur mycket du kör bilen och hur bra du kör bilen, säger Patrik Lundholm.

Som exempel tar han en man på 34 år som ska försäkra en BMW 325.

– På en vanlig försäkring kanske han får en premie på 6 000 kronor per år. Med Moderna Smart Flex så klickar vi in boxen, och han får betala säg 1 000 kronor per år för när bilen står still. Men varje gång han är ute och kör får han betala. Om han har bråttom till Arlanda och kör jätte­dåligt hamnar han i en hög riskgrupp – då kan hans resa till Arlanda kosta 23 kronor. Men kör han lugnt och riktigt kanske han får betala fyra–fem kronor i stället. Allt det här beror på hur bra han kör.

Istället för att faktureras en vanlig försäkringspremie ser kunden i en app hur mycket varje körning kostar, som en sorts mikropremie.

Kunden ser i en app vad försäkringen kostar.

Det fina i kråksången är inte bara att många kunder kan få en billigare bilförsäkring – den direkta, ekonomiska återkopplingen ger också kunderna ett incitament att köra säkrare. Kontentan blir alltså inte bara att ”rätt” bilister betalar, utan högre trafiksäkerhet överlag.

Moderna marknadsför även Smart Flex med miljöförtecken. Enligt bolaget gör Smart Flex-kunder av med 10–20 procent mindre bränsle, vilket går att räkna om direkt i koldioxidutsläpp.

– För det första, om du ska köra lugnt och säkert och få en billig premie, då är det också eco-driving. Det är mer miljövänligt, helt enkelt. Folk kommer att tänka på hur de kör, säger Patrik Lundholm.

– För det andra blir det billigare att lämna bilen hemma. Med en vanlig försäkring spelar det ingen roll om du är ute och kör eller inte, men med Smart Flex får du ett rejält värde tillbaka om du låter bilen stå och tar bussen i stället.

Moderna började sin digitalise­rings­agenda år 2015 med en app för att mäta körbeteende.