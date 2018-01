Vi är alla rörande ense om att digitaliseringen ställer nya, högre krav på innovation. Men innovationen, ofta i sig digital, är en mycket skör och skygg varelse. Vi vet från tidigare studier att den kan vara svår att locka fram ur sin lya, att den skyr ljus och att den är mycket nyckfull. Den må se söt och harmlös ut från behörigt avstånd, men vittnesbörden är många om att den kan visa sig ytterst farlig.

Tillsammans med forskare från Göteborgs universitet och Luleå universitet försöker vi nu förstå denna varelse ytterligare. Men genom att vända luppen mot organisationer som upplevt svårigheter med digital innovation har vi inte gjort det lätt för oss. Vi ska studera innovation i högst stabila verksamheter – tungt institutionaliserade organisationer med ett gediget arv och en uppsjö andra former av innovationshandikapp.

Läs också: ”Det slående i digitaliseringen är företagens omognad”

Det vi finner är dock något alldeles underbart. Vi finner att i organisationer som i sin portföljstyrning gjort sitt yttersta för att mota innovationen i grind, finner innovationen ändå en väg. Istället för att ske i direkt solljus sker den i skuggan av styrningen, och den sker med tidigare oanad kraft.

Vi benämner den innovationen ”skugginnovation”. Dit räknar vi alla de aktiviteter som inte fått någon central sanktion, men som likväl görs i innovationens namn och anda. Den frodas i skuggan av kontroll, och även i skuggan av effektivitet. På så sätt står den i direkt konflikt med effektiviteten själv. Precis som andra former av innovation är den per definition ineffektivitet. Därmed är det just i slacken vi finner den.