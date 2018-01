När Emil Dahlin tillträdde som CIO på Svevia 2012 var läget besvärligt. Bolaget, som hanterar drift och underhåll av vägar och broar, och som knoppats av från Vägverket 2009, blödde stora pengar. Ett tufft effektivi­serings­program stod för dörren. Fem år senare har förlust vänts till vinst och siktet är nu inställt på innovation och digital transformation. Parallellt har it fått en viktigare roll.

– Vi har legat lite efter andra branscher, men nu ser vi digitalisering som en viktig möjliggörare, dels för att effektivisera oss, dels för att skapa nya affärer, säger Emil Dahlin.

It-avdelningen har utvecklats från stödfunktion till affärspartner. It-medarbetarna blir fler, och namn­bytet till ”Avdelningen för digital affärsutveckling och it” anger tonen.

Foto: Mikael Dubois Emil Dahlin, Svevia.

– Framåt ska vi jobba mycket med det digitala kundmötet och kund­driven innovation för att hitta mervärden, förklarar Emil Dahlin.

Vilka stora projekt driver ni nu?

– Just nu satsar vi stort på mobil samverkan. Vi har gett möjlighet att rapportera in tid- och reseräkningar mobilt. Förra året hade vi en succé med mobil orderhantering. Och vi ska utrusta alla medarbetare på fältet med smartphones och plattor. Vi har nära 2 000 man på 100 orter, plus underentreprenörer, så att se till att de kan samverka är avgörande. Utöver det jobbar vi med flera infrastrukturprojekt och byte av affärssystem.

Vilken teknik är spännande?

– IoT, AI och analys av stora datamängder är intressanta områden som vi ska lägga mer fokus på framåt. Vi har redan nu uppkopplade plogbilar som vi analyserar data från, men det ska bli mer. Vi har även kört pilotprojekt med drönarskanning av stora områden, 3D-modellering och Hololens, men allt är på teststadiet.

Hur prioriteras initiativen?

– Vi utgår från affärsbehoven och synkroniserar med affärscheferna. Utmaningen är att hänga med, vi har efterfrågan på många fler initiativ än vi har tid och resurser att mäkta med!

Hur är du som ledare?

– Jag är inspirerande, tydlig och ger stor frihet under ansvar. Jag brinner för ett gott ledarskap. Jag vill ge människor möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Anna Eriksson: blockchain på Lantmäteriet

Anna Eriksson, Lantmäteriet.

Kartor, lagfarter, fastighetsregister – det är sådant Lantmäteriet hanterar av hävd. Men förändringstrycket är starkt. Att hitta nya lösningar är en drivkraft för Anna Eriksson, som är CIO och utvecklingsdirektör sedan 2013. Hon ser hur ny it ändrar hennes och myndighetens roll radikalt.

– Kanske blir det i framtiden så att landet kartlägger sig självt med sensorer i IoT och att våra data ligger i en öppen plattform, där lagarna är algoritmer i blockkedjan, resonerar hon.

I sin dubbla roll leder hon idag två avdelningar, en för traditionell it och utveckling och en för digital.

– Dels ska jag se till att leveranser, utveckling och drift fungerar. Men min främsta roll är att inspirera till och driva digitalisering, säger hon.

För att få fart på det tvärfunktionella idéflödet har hon infört stående kanban-möten, där en kärntrupp från olika delar av verksamheten möts vid tavlan för att fånga idéer i farten.

– En som realiseras är en mjukvarurobot som del i handläggarstödet.