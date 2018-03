MQ satsar på digitalt och tar in nya chefer för både ehandel och it. Eric Lundkvist blir ny e-handelschef, och ska jobba tätt ihop med nya it-chefen Mattias Liljenberg.

Mattias får ”fokus på att jobba tillsammans med e-handeln och butikerna för att kundupplevelsen ska vara likvärdig över hela kedjan” och möjliggöra mer datadriven verksamhet, skriver MQ i ett pressmeddelande.

Han kommer närmast från en roll som Business Liason Officer på Volvo Cars, och har tidigare jobbat på Acando Consulting och Saab Security Systems.

Best Transport rekryterar från SBC

Best Transport storsatsar på it-strategier och digital kundresa, och rekryterar Nils Gothin som ny cio att leda satsningen.

– Hos Best Transport finns en lyhördhet gentemot kunderna och därmed en stark vilja att hela tiden bli bättre. Det lockade mig, eftersom jag drivs av att utveckla hela affärsverksamheten genom it-lösningar. Genom ökad digitalisering kommer vi att bli ännu mer tillgängliga och transparenta för våra kunder. Samtidigt kommer vi att öka vår interna effektivitet. Det är en väldigt spännande resa att vara med på, säger Nils Gothin.

Nils kommer närmast från en tjänst som it-chef på SBC, Sveriges bostadsrättscentrum.

– Jag jobbade med Nils på SBC och vet vilken kompetens han besitter inom just digitala strategier. Nu när Best Transport satsar vidare inom it-området är vi otroligt glada och stolta över att han valt att jobba med oss, säger Niklas Knight, vd på Best Transport.

Tar över som cio på SBC gör Helena Klåvus, som tidigare hade en roll som it- och utvecklingschef under cio:n. Hon har varit i företaget sedan 1997.

Nelly plockar cio från H&M

Caroline Thorén.

Caroline Thorén är utvecklingschef och cio på Nelly.com sedan februari 2018. Hon har tidigare burit titeln ”head of it division sales online & marketing” på H&M. Och det är inte första gången Nelly rekryterar från jätten. Vd Jan Wallsin kom in 2016 från en tjänst som ansvarig för ”digital and online development” på H&M.

Paul Bari får utökat förtroende av Nordea

Foto: Nordea

Nordea har utnämnt Paul Bari till group cio och head of group technology. Han har varit på Nordea i ett år som acting head of group technology, och var tidigare global head of technology delivery på Standard Chartered Bank i Singapore. Han axlar cio-manteln den 1 april.

Han kommer att rapportera till Torsten Hagen Jørgensen, deputy ceo & head of group corporate centre.

– Efter några månader somacting head of group technology, har Paul visat att han är den bästa för det här jobbet. Han har omfattande erfarenhet av it, service och vendor management och operationella och levererande roller inom globala finanstjänster. Med Paul som ledare får vi säkert se tekniska state-of-the-art-lösningar levererade till kunder och medarbetare, säger Torsten Hagen Jørgensen.

Tillförordnad it-direktör i Stockholm

Foto: Stockholms stad

Tillförordnad it-direktör på Stockholms stad, nu när Ann Hellenius – Årets cio 2017 – har gått till Bankgirot, är Johanna Engman, tidigare stadsdelsdirektör på Norrmalms stadsdelsförvaltning.

– Jag har en lång relation till Stockholms stad. Jag har jobbat här sen början av 90-talet, inom många olika verksamheter och organisationer och på många olika nivåer. Det har gett mig god kunskap om hur staden fungerar, både ute i verksamheten och styrningsmässigt, säger hon.

Högt på agendan står att sjösätta jätteprojekten Gemensam it-service och Skolplattform Stockholm.

– Tillsammans med stadens förvaltningar och bolag ska vi se till att verksamheterna får en bättre tjänst. De ska uppleva ett större värde än att bara ha fått en ny dator, de ska uppleva att de har förenklat deras arbete och bidragit till kvalitetssäkring i våra processer. Att vi gör lika och att vi gör rätt, säger hon.

Från Bankgirot till SEK Svensk exportkredit

Madeleine Widaeus.

Stockholms tidigare it-direktör Ann Hellenius gick alltså till Bankgirot, och Bankgirots tidigare cio Madeleine Widaeus har gått till SEK Svensk exportkredit, där hon är cio sedan februari.

Innan hon kom till Bankgirot 2015 arbetade hon i 15 år i olika roller på Swedbank.