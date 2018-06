I december blev det klart att Stockholms stads tidigare cio Ann Hellenius tog klivet över till Bankgirot. Men nu byter hon jobb igen. Nu väntar istället hotellkedjan Scandic, där hon kliver in i en roll som cdo och cio.

– Jag har fått ett erbjudande som är fantastiskt roligt att gå in i. Det är ett väldigt, väldigt spännande uppdrag, säger hon.

– Scandic har 280 hotell i sex länder och kunderna får nya behov och då kommer it och digitalisering in i bilden. Före besök på hotellet, under vistelsen, och efter ska vi titta på hur ny teknik kan skapa bättre möjligheter att möta kunderna. Där finns det jättestora möjligheter, inte minst inom det datadrivna.

Hennes uppdrag är alltså en kombinerad roll som it-chef och digitaliseringschef, vilket är en ny tjänst hos hotellkoncernen.

– Det är en roll som passar mig väldigt bra, det handlar både om att utveckla Scandics verksamhet och att ansvara för it-organisationen. Det är en strategisk tjänst på gruppnivå där jag även kommer att sitta med i koncernledningen.

Än så länge är hon inte på plats än, men konstaterar att det finns gott om digitaliseringsplaner.

– Det finns hur mycket som helst. Det finns till exempel ett lojalitetsprogram med 2,3 miljoner medlemmar och där finns det oändliga möjligheter. Det är en väldigt spännande plats att vara på.

Det blev en kort sejour på Bankgirot?

– Jo, det blev något kortare än jag hade trott. Jag har sex månaders uppsägningstid och kommer att vara kvar och avsluta det på ett bra sätt.

När börjar du på Scandic?

– Vi diskuterar just nu, men det kommer att bli under den senare delen av året.

Hon är inte heller det enda nyförvärvet för hotellkedjan. Niklas Angergård, som tidigare var på Tieto, kliver in I en roll som chief customer officer. Dessutom finns en ccoo-roll, vilket står för chief commercial optimization officer. Där kliver Jan Lundborg, som har ett förflutet på SAS och Amadeus in.