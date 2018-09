Den 17 december utser vi Årets cio för 14:e året i rad, på galan CIO Awards på Berns salonger i Stockholm.

Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, styrelseproffs, forskare och experter. Under våren var nomineringen öppen, och många nominerade cio:er i olika branscher och verksamheter.

Nu är de tio semifinalisterna klara:

Victoria Bohlin, Capio

Cio Victoria Bohlin har ökat samarbetet mellan vårdjätten Capios decentraliserade affärsområden genom att kommunicera och visa värdet av samverkan. Hon har varit en drivkraft bakom online-doktorn Capio Go, och har varit tidigt ute med att ansluta Capio till nationella tjänster samt en rad framtida initiativ med stor potential.

Amir Chizari, Riksbyggen

Med ett stort driv har cio Amir Chizari på kort tid konsoliderat en stor mängd system på Riksbyggen för en mer kostnadseffektiv framtid, samtidigt som han arbetat med centralisering av it, med digitala tjänster och automatisering av interna processer. Han har också etablerat en digital agenda och tagit fram en ny snabbare innovationsprocess.

Martin Edling, Tengbom

Under cio Martin Edlings ledning har en affärsinriktad it-organisation vuxit fram på arkitektfirman Tengbom. I förändringsarbetet har grundstrukturen lagts om vilket inneburit effektivare it-stöd och en effektivare onboardingprocess, men framför allt ökad driftsäkerhet och kontroll. Dessutom har arbetet lett till stora kostnadsbesparingar tack vare bland annat omförhandling av hårdvara, avtal och licenser

JP Iversen, Electrolux

Under sina år som cio på Electrolux har JP Iversen säkerställt att utvecklingen av it stödjer bolagets övergripande strategiska planer. Han har utvecklat ett passionerat, dynamiskt och framgångsrikt it-team som jobbar fullständigt integrerat i alla delar av utveckling, produktion och marknad. Idag finns en it-chef representerad i samtliga ledningsgrupper på företaget för att ytterligare säkerställa koordineringen av den digitala utvecklingen. Genom att förenkla processer och minska komplexitet har JP:s team sänkt Electrolux it-kostnader med 4 procent årligen sedan 2015, samtidigt som man har drivit stora globala projekt som ERP och PLM. Under JP:s ledning har it också klivit in i nya roller och bland annat etablerat sig inom IoT och data science.

Filippa Jennersjö, Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingen leder cio Filippa Jennersjö ett förändringsarbete som både handlar om kulturförändring och om att bygga upp en ny teknisk plattform för digitala tjänster. Verksamheten har idag ett stärkt förtroende för it-avdelningen, som arbetar tätt med verksamheten och levererar kontinuerliga resultat med nyfunnen energi hos de anställda.

Sebastian Lindström, Lernia

CIO Sebastian Lindström har i Lernias förändringsresa ställt om it från en traditionell avdelning till en modern affärs- och utvecklingspartner för hela bolaget, samtidigt som han har knutit samman Lernia tätare med dess leverantörer. Genom att ta kontroll över it-ekonomin, centralisera drift och utveckling, etablera en gemensam styrmodell för verksamhetsprocesser och system samt förhandlat om kritiska leverantörsavtal har han framtidssäkrat it:s basplatta med nya möjligheter för innovation och digitalisering.

Klas Ljungkvist, SBAB

Cio Klas Ljungkvist har tagit SBAB på en förändringsresa med målet att bli ett helt digitalt bolag. I det arbetet inför han en ny bankplattform i kombination med agila arbetssätt och innovation i vardagen. Hans förändring av arbetssätt har lett till ett starkt samarbete i agila team mellan it och verksamhet, och har fördubblat it:s leveranskapacitet. Idag släpper it kontinuerliga uppdateringar flera gånger om dagen, tack vare de nyaste arbetsmetoderna.

Ann-Marie Ovin, Advokatfirman Vinge

Cio Ann-Marie Ovin har gått emot strömmen bland advokatbyråer, och implementerat en sourcingstrategi i kombination med stort fokus på säkerhet. Samtidigt har hon flera projekt igång med innovativa lösningar för att effektivisera arbetet för advokaterna på Vinge. För att realisera detta har Ann-Marie drivit igenom en it-budget med större andel utveckling, och tydligt kommunicerat värdet av digitaliseringen.

Fredrik Robertsson, Försvarsmakten

Fredrik Robertsson har etablerat cio-funktionen på en strategisk nivå inom Försvarsmakten för en större satsning på digitaliseringsarbetet. Under hans ledning utvecklas Försvarsmaktens cyberförsvarsförmåga kontinuerligt. Han driver en förändringsresa inom konsolidering av system och har inlett digitaliseringsarbetet genom att göra öppen information mer tillgänglig.

Johan Torstensson, Ericsson

Ericssons it har axlat en roll som en integrerad del av verksamheten med stort kundfokus. Cio Johan Torstensson har ökat kvaliteten och precisionen i leveranserna, effektiviserat verksamheten med ny teknik och genomfört stora kostnadsbesparingar. Dessutom driver han ett tydligt innovationsarbete, och jobbar kontiuerligt med att driva ett stort företag mot ett gemensamt mål.

Onsdagen den 19 september står det klart vilka fem cio:er som går till final.

Då presenterar vi även finalisterna i kategorierna Årets digitala projekt och Årets hållbara projekt.

Detta är CIO Awards

CIO Awards arrangeras av IDG:s CIO Sweden i samarbete med Accenture. Förutom Årets CIO utser vi även Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Priserna delas ut på en gala på Berns salonger i Stockholm den 17 december. Årets konferencier är Nour El-Refai.

Årets CIO 2017 blev Ann Hellenius, Stockholms stad.