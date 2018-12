JP Iversen har varit cio på Electrolux sedan december 2016. Med totalt 17 år på olika chefspositioner inom it har JP varit en drivande kraft i hela it:s förändrings­resa. Under de här åren har it på Electrolux gått från att fokusera på bottom line till top line och it-strategin har blivit en naturlig del både av affärs­strategin och verksamheten.

– Om du är it-ansvarig i ett av våra affär­sområden, som Europa eller Latinamerika, så sitter du numera med i deras ledningsgrupp. Du rapporterar både till mig och till den som är vd för affärs­området. Och jag rapporterar till Jonas Samuelson, vd för Electrolux, säger JP Iversen.

Förändringarna har bidragit till att övriga verksamheten numera har större förståelse för hur it kan bidra till affären. It bjuds in tidigare i de olika utvecklings­processerna, och budgetarbetet drivs annorlunda än för ett par år sedan.

– Idag lägger vi en betydligt större budget på vidare­utveckling och verksamhets­utveckling än tidigare. Det är ganska stor förändring jämfört med tidigare. Och jag tror den här symbiosen med verksamheten är oerhört viktig för att driva bolaget framåt, säger han.

Under de sista åren har Electrolux it byggt upp ett globalt data science-team som blir en viktig komponent i affärsutvecklingen och jobbar med allt från uppkopplade produkter till prissättning och kundåterkoppling. online. I fabrikerna jobbar man med ”industri 4.0” som bland annat omfattar en ökad automatisering och artificiell intelligens.

I takt med att verksamheten lärt sig förstå att utnyttja it bättre, har it utvecklat sin kunskap om kunderna och den bästa kundupplevelsen.

– Vi är väldigt starkt fokuserade på den perfekta kundupplevelsen, det är något vi har lärt oss i våra nära samarbeten med affären, säger JP Iversen.

När JP började på Electrolux var företagets it en till stor del decentraliserad organisation. Till exempel hade Electrolux 60 unika datacenter. Över tiden har it centraliserats mer och mer och idag är antalet datacenter nere på två. Ett annat projekt som pågått de senaste åren är konsolidering av affärssystemet SAP, där idag 80 procent av företaget använder en och samma lösning.

ERP och PLM är områden som JP Iversen ansvarade för globalt i flera år även innan han blev cio. Ett annat projekt, som nu är klart, kallar JP för ”åtminstone norra Europas bästa PLM-projekt”.

– Vi har rullat ut Siemens Teamcenter och har idag en helt standardiserad, mycket väl fungerande lösning på tvärs över hela bolaget. Så vi har kunnat gå från lokal R&D, ofta knuten till en viss fabrik, till design anywhere, manufacture anywhere. Det är väldigt viktigt för att kunna modularisera våra produkter.

It-avdelningen på Electrolux är mycket global med cirka 800 anställda i 35 länder. För att utveckla medarbetarna och öka samarbetet mellan de olika enheterna jobbar man intensivt med kommunikation och ledarskaps­utveckling.

– Vi har alla de traditionella kommunikations­kanalerna som nyhetsflöde, nyhetsbrev och livestreamade all-handsmöten men utöver det jobbar vi även med den individuella kommunikationen och förmågan att samarbeta över enhetsgränser.

Hur är du som ledare?

– Jag är tydlig med vad vi ska uppnå, men jag försöker att inte detaljstyra, även om jag tycker detaljer är kul. Jag ser till att vara tillgänglig, gå runt och träffa teamet, få alla att känna sig sedda och uppskattade.

– Att hitta duktiga medarbetare och talanger blir mer och mer viktigt. Det ser jag som en av mina absolut viktigaste uppgifter – att hitta och utveckla framtida it-ledare i Electrolux. Helst vill jag ha tio personer i teamet som vill ha mitt jobb. Och som är tydliga med sina mål så att vi kan jobba för att uppnå dem!

