Den 16 december utser vi Årets cio för 15:e året i rad, på galan CIO Awards på Berns salonger i Stockholm.

Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter.

Under våren var nomineringen öppen, och många nominerade cio:er i olika branscher och verksamheter. Nu står det klart vilka fem cio:er som gått vidare till final:

Clas Artvin, SJ

Foto: Karin Lindström

När Clas Artvin tillträdde i mars 2017 befann sig it-avdelningen i ett utsatt läge med många och svåra it-incidenter. Det fanns ett behov av att göra en nystart och bygga upp förtroendet internt för it-avdelningens leverans. På dryga två år har Clas tillsammans med resten av it-avdelningen vänt på utvecklingen. Samtidigt som ett rejält strategiarbete har genomförts så har han parallellt lyckats förbättra it-avdelningens leverans, samarbetet med affärsverksamheten och it-avdelningens digitala mognad.

Eva Listi, Systembolaget

Eva Listi har under sina dryga tre år på Systembolaget byggt upp en ny it-strategi som är väl integrerad med verksamheten. Hon har byggt upp samt driver ett innovationsarbete som ännu starkare kopplar samman it och verksamhet. Dessutom har hon hunnit med att leverera två större it-transformationer, båda under budget och på tid. Hennes styrkor som ledare är att sätta och förmedla en vision på ett inkluderande sätt, vilket även gör henne till en ledare ute hos leverantörer och partner.

Stefan Olowsson, Försäkringskassan

Stefan Olowsson tog för 10 år sedan över en it-organisation vars rykte och förtroende var skadat både internt och externt. Han ansvarar för Sveriges i princip största it-avdelning och har lyckats vända verksamheten så till den grad att andra myndigheter nu står i kö för att få ha Försäkringskassan som driftpartner. Stefans långa erfarenhet inom it och hans nyfikenhet på ny teknik har skapat förutsättningar för en innovativ it-avdelning med stort fokus på automatisering och säker drift.

Sören Sandell, Vasakronan

Sören Sandells affärsmässiga förmåga och strategiska perspektiv på it-utveckling leder Vasakronans it-avdelning framåt. Sören leder arbetet integrerat med verksamheten och det har tagit it från att vara en "smör och bröd"-avdelning till att bli en möjliggörare. En förebild för andra it-chefer i branschen, med en ständig nyfikenhet för hur företaget kan gynnas av ny teknik och innovation, som skapat förutsättningar för att ta på sig nya utmaningar i en alltmer komplex värld.

Peter Strömberg, Avanza

Peter Strömberg har under sina fem år pår Avanza bidragit till att skala bolaget på verksamhetsnivå. Efter att under 2018 ha genomfört en stor transformation av it- avdelningen så är it och verksamhet oskiljbara och de har tagit agila arbetsmetoder till en ny nivå. Peters ledarskap har ett tydligt humanistiskt perspektiv vilket genomsyrar verksamheten. Mantrat "Människor och sedan teknik, i den ordningen" har skapat en organisation som skapar innovativ teknik i hög fart.

Detta är CIO Awards

CIO Awards arrangeras av IDG:s CIO Sweden i samarbete med Accenture. Förutom Årets CIO utser vi även Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Priserna delas ut på en gala på Berns salonger i Stockholm den 16 december. Årets konferencier är David Lindgren.

Årets CIO 2018 blev Klas Ljungqvist, SBAB.