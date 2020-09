Data och analys av data har högsta prioritet för organisationer i digitaliseringens tidevarv. 37 procent av tillfrågade cio:er säger att dataanalys kommer att bli den största biten av deras it-investeringar i år – större än it-säkerhet och riskhantering. Allt enligt CIO.coms enkät State of the CIO för 2020.

Och när det satsas så mycket pengar på analys förväntas resultat. Men experter på området säger att it-direktörerna och deras chefskollegor har kommit till korta:

– Det är en utmaning att få de här satsningarna i mål, säger Brad Fisher, partner på KPMG och huvudansvarig i USA för data och analys.

Detta är fyra nyckelområden som står i vägen för en framgångsrik satsning på analys.

Bristande underlag för organisationens data

Siffror från Gartner bekräftar att de flesta organisationer anser att data är av kritisk betydelse. Nära 80 procent av toppcheferna svarade i en enkät 2019 att deras företag skulle tappa i konkurrenskraft om de inte gjorde effektivt bruk av data. Men Gartner kunde också konstatera att mer än hälften av organisationerna saknade formella styrsystem för datahantering och en särskild budget för data.

När sådana grundläggande faktorer saknas hämmar det organisationernas ambitioner.

– Man måste ha höga ambitioner. Om man inte har höga ambitioner kanske man inte får utdelning, säger Roy Singh, partner på Bain & Co. Han ingår i företagets verksamhet inom avancerad analys och företags-it.

Där det saknas ett tillämpat styrsystem för data kan organisationer inte räkna med att ha god datahygien. De kommer inte åt, eller kan inte integrera, de data som de faktiskt har – data är inlåsta i silor i olika avdelningar. Företagen vet kanske inte ens vilka data de behöver för att bli effektivare.

– De har öar av information, och delar av företaget gör ungefär samma sak samtidigt. Andra har hamnat fel därför att de har smutsiga data, eller tar tag i fel datamängder eller matar in det i sina grafiska indikatorer på fel sätt, säger Edward Matthews, lärare vid Boston-universitetets Metropolitan College och senior it-säkerhetsingenjör vid Partners Healthcare:

– Sådana här företag tror att de har bra program tills de tittar på ramverken och inser att det har de inte.

Dessutom är det många organisationer som inte har rätt grundläggande teknik för att kunna klara sina mål. De jagar efter verktyg som ger hopp om hög utdelning, men de verktygen passar inte för just deras behov, säger Edward Matthews.

Eller också håller organisationerna fast vid verktyg som inte bidrar till tillväxt därför att de inte utformade en hållbar strategi från början.

Genom att utforma en strategi för sina datasatsningar – eller, ännu hellre, ett ”center of excellence” – skulle it-chefer kunna ta itu med de saker som är grundläggande för framgång. Bland dem finns styrsystem för data, ansvarsfördelning, ägarskap för de olika komponenterna, den nödvändiga infrastrukturen, utbildningsbehov, strategiska mål och ledarskap.

Edward Matthews berättar om det angreppssätt som användes på en välgörenhetsorganisation som han tidigare arbetade för. Organisationen bestämde sig för att ge analyssatsningen tillräcklig budget, satte samman ett analysteam och utsåg en senior vice vd att leda den.

– De låg före kurvan, de undersökte ständigt vad det fanns för möjligheter där ute, försåg företaget med information och visade därmed sitt värde. Teamet växte och anpassade sig. Det band sig inte vid vissa datamängder och struntade i andra data, utan tänkte ständigt på nya sätt att granska sina data, och de tittade ständigt på ny teknik, säger Edward Matthews:

– I det här fallet hade it-direktören förutseende nog att sätta samman ett sådan här team och att välja rätt person för att leda det.

Fel strategi

Å andra sidan bör organisationer inte se analys som något monolitiskt. Rutinerade analysansvariga berättar att de har sett it-direktörer satsa stort från dag ett. De bygger datasjöar och skaffar kostsam infrastruktur – allt för att kickstarta analysprojekt. Projekten realiseras, men de upptäcker att tekniken underutnyttjas eller ignoreras.

Som så ofta när det gäller it-baserade nymodigheter brukar det gå bättre om man genomför målinriktade lösningar med påtagligt värde för användarna:

– Se till att du löser problem för verksamheten, säger Dinanath Kholkar, vice vd på Tata Consultancy Services med globalt ansvar för affärsprocesstjänster och analysenheter.

Kholkar inledde sitt företags dataanalysresa genom att rikta in sig på ett område där dataanalys kunde leverera värde, och sedan satte han igång att realisera det. På det viset kunde hans team formulera tydliga mål samtidigt som det identifierade de data och de verktyg som krävdes för att nå målen:

– Det blev sedan något som vi kunde visa upp för resten av organisationen.

– Verksamheten vill se resultat. Avdelningarna har inte tålamod att vänta på stora omställningsprojekt, säger Dinanath Kholkar.

– Och de kan acceptera att resultaten inte blir hundraprocentiga. Om utfallet i början blir 60 eller 70 procent så är det ok, och sedan kan man bättra på det successivt. För när man levererar resultat blir det lättare att få igenom nästa omgång med investeringar. Det är något som man måste komma i håg.

Och experterna råder också it-direktörerna att genomföra analyssatsningar med successiva förbättringar i stället för att försöka göra allt på en gång.

– Det behöver bli en interaktiv och experimentell övning där it-avdelningen, verksamheten och data jobbar ihop på ett agilt sätt, där det pågår mycket snabb interaktion mellan de tre grupperna. De ska kunna köra experiment och pröva hypoteser, säger Roy Singh.

Brian Hopkins, som är vice vd och chefsanalytiker på Forrester Research, nämner en återförsäljare som la upp en treårsstrategi som gick ut på att öka investeringarna år efter år i stället för att hoppa in i satsningen med en enda stor påse pengar – ett angreppssätt som byggde på insikten att man ständigt måste lägga till och förbättra.

– Det här företaget insåg, precis som med digitalisering, att när man väl har inlett en analyssatsning får man inte stanna upp. Varje år investerar man i att förbättra datastrategin, säger Brian Hopkins.

Och dessa iterativa investeringar måste baseras på verksamhetens föränderliga behov – inte på ny teknik som råkar komma ut på marknaden. En organisation bör bygga upp sin kapacitet för dataanalys baserat på affärsnyttan i varje enskilt fall. Datasatsningen bör breddas bit för bit genom att man tar mer avancerade verktyg i bruk och ger allt fler användare möjlighet att hantera allt mer komplexa problem.

– Som it-direktör måste man se detta som omgörning – många omgörningar. Man måste löpande ställa dataanalyssatsningen mot marknaden och mot företagets uttalade mål, pröva nya verktyg jämsides med dem man redan har för att se vad de går för, och sedan satsa på ett nytt verktyg om det kan leverera ny information, säger Edward Matthews.

Rätt avvägning mellan frihet och styrning

Trots stora investeringar i satsningar på dataanalys uppger höga it-chefer att belöningen tycks ha uteblivit. I enkäten Big data and AI executive för 2020 fann Newvantage Partner att 74 procent av 70 tillfrågade företag ser utnyttjande av big data i företaget som en ständig kamp.

Bristande insikter i och bristande respekt för olika användarbehov är en faktor som ligger bakom den höga siffran, enligt Roy Singh. Han har noterat att en del it-ansvariga tillåter att varje avdelning inom företaget har sin egen datastrategi utan att det finns någon övergripande standard i organisationen. Det leder till ineffektivitet och gör att många användargrupper famlar i intet utan stöd.

Andra organisationer går lika långt i motsatt riktning och centraliserar allt. Det hindrar kunniga användare från att bredda sin kompetens och hindrar organisationen från att nå full potential, säger Roy Singh. Därför är det de it-ledare som inser att man måste göra en avvägning mellan de två ytterligheterna – och som kan ge utrymme för varierande behov – som lyckas bäst, säger Roy Singh.

– Det behövs en hybrid mellan total centralisering och total decentralisering, och avvägningen mellan de två ytterligheterna måste förändras med tiden, tillägger han.

Roy Singh berättar hur ett visst lokalt elbolag gick till väga. När personerna i ledningen investerade i analys insåg de att energihandelsgruppen hade omfattande erfarenhet av datavetenskap, så de byggde upp en självbetjäningsplattform som följde organisationens styrsystem och it-standarder. Men ledningen insåg också att säkerhetsavdelningen hade mindre vana vid analys, så de utformade en särskild strategi för den, med mer centraliserat stöd.

Att snåla på förändring av företagskulturen

Ledningen måste dessutom göra mer än att utforma en heltäckande datasatsning i enlighet med strategiska mål. Den måste också förändra företagskulturen, så att användarna tar till sig användningen av databaserade insikter i realtid. Att utgå från data ska vara normen.

– Detta är en förändring av verksamhetens hela paradigm, och man måste förbereda sig för den omställningen, säger Dinanath Kholkar.

Men de flesta organisationer gör inte det. Enligt rapporten från Newvantage är det bara 38 procent av tillfrågade företag som har förverkligat en datadriven organisation. Bara 27 procent tror att de har skapat en datakultur på företaget. Och hela 91 procent uppger att människor och processutmaningar är de största hindren på vägen till en datadriven organisation.

Nassar Nizami, it-direktör på Thomas Jefferson University och på Jefferson Health i Philadelphia, har lett datasatsningen på sin institution genom att ta itu med tekniska behov. Till exempel att standardisera data och analysverktyg och genom att administrera datalagret samt anpassa datasatsningens prioriteringar efter organisationens övergripande strategi.

Men därutöver har han drivit på den nödvändiga kulturella omställningen genom att inrätta ett utbildningsprogram som heter Jefferson Analytics Community (JAC). Parollen är: ”Trouble getting data? You don’t know JAC”. (”You don’t know Jack” – ”du vet inte ett dugg”.)

– När vi utformade JAC hade vi som mål att lägga upp en federerad modell för styrd självbetjäningsanalys ledd av ägare i verksamheten, säger Nassar Nizami.

Han tillägger att några mål var ökad användning av analysverktyg, omställning från att vara en datarik organisation till en datadriven samt att främja självbetjäning – mål som syftade till att höja produktiviteten och korta ledtiderna.

Brad Fisher säger att andra it-direktörer och deras kollegor på högsta chefsnivå måste följa efter och ställa om sina analysprogram från ”en stor fristående satsning som producerar insikter” till något som är integrerat i affärsprocesserna. Användarna ska se analys som rutin.

– Användarna vet inte, eller struntar i, vad det är för källor till data eller hur cool det är med datavetenskap, säger Brad Fisher:

– De vill kunna gå in på kontoret, eller använda telefonen, och få den information som de behöver för att sköta sitt jobb. Så det måste se ut och kännas som ett vanligt program. Det är något som en it-direktör kan förstå.

Läs också: Power BI eller Tableau? Välj rätt affärsanalys med självbetjäning