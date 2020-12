Fakta

Anders Vendelvik om cio-rollen

Anders Vendelvik är cio på Bonnierförlagen och en av fem finalister i årets CIO Awards. Så här svarar han på frågor om sin syn på rollen:

Om du skulle beskriva cio-rollen – vad skulle du lyfta fram?

– Min roll i dag är att vara en brygga mellan it och affären. Det är oerhört viktigt att it bidrar och är värdeskapande i företaget. För vår del fanns inte cio-rollen före 2015 och nu rapporterar jag till vd och sitter i ledningsgruppen – det är en tydlig markering att it är viktigt och bidrar till verksamheten i en så här traditionell bransch.

Vad behövs för att bli en bra cio?

– Man måste förstå sin bransch och vilka utmaningarna är. Sen är ju ledarkapet viktigt – inte minst i de här tiderna när vi arbetar hemifrån. Vi tillämpar ett aktivt självledarskap där man som chef har en mer coachande roll och ska skapa tydlighet kring mål och ramar. Men tilliten till medarbetarna och att de växer och lär sig är helt avgörande.

Vad tror du blir viktigt för cio:er framåt?

– Naturligtvis nyfikenhet. Man måste våga prova och våga misslyckas. Det kommer en massa saker – allt är inte för alla men man måste ändå se om det är något som kan användas. Det är en snabbt föränderlig omvärld och vi måste se till att lösningarna är så flexibla som möjligt. Och samtidigt som vi känner oss framåt agilt så har vi också legacy som inte agerar på samma sätt och som inte är utbytt på en kvart. Vi måste balansera den problematiken.