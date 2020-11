Trots pandemi och ekonomisk nedgång så tycks inte it-budgetarna ta särskilt mycket stryk enligt Gartners årliga cio-undersökning.

I Europa stiger den med 2,7 procent – lite mer än det globala medelvärde på 2 procent.

– Men det är inte så dåligt – det har legat på strax under tre procent de senaste åren, säger Gartneranalytikern Tomas Nielsen.

Han konstaterar att undersökningen visserligen gjordes i somras så att det kan ha förändrats efter att corona slagit till hårt igen men samtidigt är det i linje med att företagens styrelser alltmer ser digitaliseringen som avgörande framåt. 69 procent av styrelsernas medlemmar vill accelerera de digitala affärerna.

Synliga på ett nytt sätt

Och det är tydligt att de digitala hopp som utvecklingen tagit under corona och där cio:erna suttit på lösningarna – inte minst när det gäller att kunna arbeta på distans – har gjort dem och digitaliseringen synlig på ett nytt sätt.

71 procent av cio:erna i Emea-området – Europa. Mellanöstern och Afrika – uppger att de får mer uppmärksamhet från affärssidan som de använder för att föra fram värdet av it.

Tomas Nielsen berättar om ett företag han arbetat med i några år där cio:n berättat att vd:n haft svårt att se vinsterna med de digitala satsningarna – ”men nu säger han att det var jag som räddade företaget under covid”.

Det erkännandet kan man också se i siffrorna för hur styrelser ser på cio:ns roll som rådgivare när det gäller digitala affärer. Skillnaden mot förra året är slående.

Syns i siffrorna

Förra året uppgav 17 procent att de såg cio:n som en person som kunde undvaras och 16 procent att de hade en transaktionell relation. I år har de siffrorna dykt till 3 respektive 13 procent.

Andelen som ser cio:n som en partner har ökat från 48 procent till 54 och som en betrodd allierad från 24 till 30 procent.

– Pandemin har gett cio:er möjlighet att leverera, tilltron har ökat och styrelserna vill fortsätta satsa.

Den digitala mognaden hos företagen har också tagit stora kliv framåt. 48 procent av cio:erna anser att de har kommit in i den mogna fasen och lämnat de inledande stadierna. 2017 var det 17 procent och förra året låg det på 38 procent.

Enligt Gartner handlar det ofta mer om branscher än geografi när det gäller hur mycket man satsar. Oljeindustrin var tvungen att investera mer i digitalisering under covid men förväntas plana ut medan banker går fortsatt uppåt.

Handlar om att accelerera

– Det handlar framför allt om att accelerera digitaliseringen – inte så mycket om att komma på något helt nytt, säger Tomas Nielsen.

För att behålla momentum måste cio:erna också arbeta målmedvetet framåt konstaterar analytikern Jan-Martin Löwendahl.

–2021 måste cio:er fortsätta att vara involverade i mer strategiska initiativ med högt värde. Ju mer cio:er uträttar för affären ju mer kommer affärssidan att begära av dem nästa år, säger han.

Och Tomas Nielsen trycker också på att de inte får slå sig till ro.

– It:s roll blir allt mer central och De måste vara proaktiva och inte längre bara mäta it med egna mått utan använda affärs-kpi:er. Hur bidrar it till att dra upp intäkter och lönsamhet?

