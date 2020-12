Under pandemin har en mycket stor majoritet av företag haft sin personalstyrka på distans, och så lär det fortsätta även under de närmaste månaderna, så länge covid-19 härjar. Det är ju inget konstigt med det, utan följer de restriktioner och rekommendationer som hela världen lytt under det här året.

Mer anmärkningsvärt är att en stor andel av cio:erna i KPMG:s årliga CIO Survey räknar med att distansarbetet fortsätter i stor skala även efter att pandemin klingat av.

Bara sex procent tror att de inte kommer att ha någon personal som jobbar hemifrån efter pandemin.

Nästan 43 procent av cio:erna i den här undersökningen förväntar sig att en majoritet av deras personal i första hand kommer att hemifrån,

Det här kommer att få effekter på hur företagen rekryterar, möjligheterna att behålla sin personal, men också på hur ledarna måste agera.

Det säger Cecilia Täkte och Therese Fajerson, digitaliseringsexperter på KPMG, som arbetat med den svenska delen av undersökningen, där ett hundratal cio:er ingår.

Tydlig trend redan innan corona

– Det här är faktiskt särskilt utbrett i Sverige, enligt en studie kring distansarbete som gjordes 2019 ligger Sverige på andra plats i världen när det kommer till hur mycket man använder sig av distansarbete. Med andra ord var detta en tydlig trend redan innan pandemin, men har accentuerats under de här månaderna, säger Cecilia Täkte som är chef över business & digital transformation på KPMG.

– Vi kommer troligen jobba i olika hybridmodeller där kontoret kommer få en minskad betydelse och till viss del en ny roll.

Hur kommer det sig då att distansarbetet är särskilt utbrett i Sverige? Therese Fajerson, som är chef över CIO Advisory säger:

– Förmodligen är det en kombination av att vi är ett moget land ur ett digitalt perspektiv och att vi har en kultur med högt förtroende för medarbetare. Ytterligare en förklaring kan vara att Sverige är ett mer jämställt land, med en stor andel både män och kvinnor som jobbar heltid, vilket gör att vi sedan länge haft en flexibilitet i arbetslivet.

I framtiden tror Cecilia Täkte och Therese Fajerson att kontoret utvecklas till att bli mer av en mötesplats, det kommer uppstå nya hubbar för projektarbete och hemmet kommer att användas till exempel när man vill sitta mer fokuserat och arbeta.

Fokus har flyttats

Den här förändringen kommer att få konsekvenser – för ledarskapet, företagskulturen och för kontorens utformning. Under pandemins första månader har fokuset för många legat på att möjliggöra distansarbete, till exempel har stort fokus legat på verktyg. Nu i den utdragna fasen har fokuset förändrats till att titta på hur ledarskap, arbetssätt och kultur behöver anpassas.

Många tror säkert att de handskats med de här följderna redan nu under det här halvåret, men det kommer fler och större utmaningar.

– De förändringar som organisationer har gjort hittills för att möta kraven på hemarbete har gått väldigt bra, men det har framför allt handlat om att lösa det praktiska. Hela ledarskapet och till viss del organisationsstrukturen kommer också att behöva anpassas till det nya arbetssättet och här tror jag att vi byggt upp en skuld, säger Cecilia Täkte.

Inte samma naturliga sätt att träffas

Det kommer i framtiden att bli än viktigare med tydliga värderingar, processer och strukturer men också att ledarskapet arbetar mycket mer aktivt med inkludering och att alla medarbetare ska bli sedda. Förväntningar och målstyrning kommer också öka i vikt när man inte har ett naturligt sätt att träffas på samma sätt längre.

– Det kommer att bli ännu svårare om vissa arbetar från hemmet och andra från kontoret. Hur ser man till att alla får lika mycket information? Att det inte bildas subgrupper?

För en ledare kräver det här mer vaksamhet, men det kräver också att man har processer på plats. En svårighet nu under covid-19 är att de digitala processerna inte varit fullt ut implementerade i alla organisationer. Om man har ett möte där dokument behöver signeras så måste det finnas ett system för digitala signaturer, för att ta ett exempel. Den typen av flöden måste organisationer fortsätta digitalisera.

Distansarbetet kommer också att få stora effekter på rekryteringsmöjligheterna och hela arbetsmarknaden. Om anställda inte måste in till kontoret kan de i teorin lika gärna sitta i USA eller Asien och arbeta som i Sverige.

Viktigare med företagskultur

– Men det kommer också skapa en helt annan dynamik på arbetsmarknaden och konkurrensen om de anställda ökar. Det innebär i sin tur att företagskulturen och värderingarna blir viktigare, både för att locka till sig och behålla personal, säger Therese Fajerson.

Psykisk ohälsa kan segla upp som ett stort problem i den här nya världen. I undersökningen uppger 84 procent av cio:erna att de är oroliga för detta bland sina medarbetare.

Uppmuntrande är att det är många organisationer som uppger att de inför program för att hantera detta.

– Här kan vi faktiskt se att svenska bolag sticker ut, då de i mindre grad tagit fram strategier för sina medarbetares välmående. Det är svårt att dra några slutsatser av det, då undersökningen gjordes under sommaren och detta kan ha ändrats sedan dess. Detta är dock en fråga som måste tas på allvar, avslutar Therese Fajerson.

