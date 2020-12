Numera använder de flesta organisationer agila modeller för mjukvaruproduktion. Främsta målet är att leverera nya funktioner så snabbt det nånsin går.

Titta på siffrorna. Enligt rapporten ”14th annual state of agile”, som publicerades i maj 2020 av Digital.ai, uppger 95 procent av de tillfrågade att de tillämpar agila metoder. De främsta skälen för att göra det är att snabba upp leveransen av mjukvara, att förbättra förmågan att möta förändrade prioriteringar och att höja produktiviteten.

Men trots de ambitiösa målen säger experter och praktiker att många organisationer inte kommer upp i den snabbhet de önskar. Skälet är att de ignorerar beständiga problem i verksamheten.

– Alla säger att de jobbar agilt, men många gör det inte, eller också gör det det inte i den utsträckning, eller så bra som de skulle önska, säger Dave West, vd för Scrum.org.

Så var har organisationerna gått vilse utan att inse det? Här är tio vanliga självbedrägerier som brukar försena leverans av mjukvara.

1. Vi är agila, för vi använder ordet

Dave West har sett hur it-team börjar använda den agila terminologin. De börjar kalla projektledare för ”Scrum masters” och kallar arbetsgrupperna för ”tribes”. Att använda rätt ord kan förstås vara viktigt, men det får inte bli en kosmetisk förändring. Ordet måste backas upp av genomgripande förändringar av organisationen så att arbetet som uträttas stämmer överens med de nya benämningarna.

– Alltför ofta fortsätter folk att jobba likadant – de bara kallar det för något annat. De kanske har ändrat på benämningarna, men inte på bitarna. Och för de flesta är det bara en läpparnas bekännelse, säger Dave West.

Christine Hales, vice vd med ansvar för it på finansbolaget Capital One, instämmer:

– Det här är verkligen en kulturell omställning. Om man ser det hela som en uppsättning processer och verktyg så missar man det som verkligen är möjligt, säger hon:

– Folk måste börja jobba som grupper på ett nytt sätt. Det är en kulturell förvandling.

2. It-medarbetare behöver inte utbildas i nya verktyg och processer

Den tyska DZ Bank har tagit en lång rad tekniker i bruk under årens lopp för att stödja sin långvariga Devops-praktik, men Henning Ehm, ansvarig för Devops på banken, har upptäckt att ibland fungerar det – ibland inte:

– Jag tänkte att ”nu gör jag något bra för att hjälpa folk. Jag ska bygga tekniken och sedan kommer de att använda den på rätt sätt.” Men vi fick se att det möttes av motstånd, berättar han.

Det är inte ovanligt att it-ansvariga tar för givet att deras it-medarbetare automatiskt kommer att börja använda de senaste verktygen och snabbt öka sin användning av den. Men, som Ehm upptäckte, även it-personal behöver utbildning och de behöver se fördelar med förändringsstrategin.

– IT-personal gillar att leka med saker, men att förverkliga den verkliga potentialen i nya verktyg, och att introducera dem i processerna, är hårt arbete. Man måste jobba hårt för att förändra processer, säger Henning Ehm:

– Numera inriktar jag mig mer på människorna och hur jag får dem dithän att de använder tekniken fullt ut.

3. Team kommer att ha korta möten

I det agila arbetssättet ingår inte långa formella möten. I stället blir det korta snack och andra utbyten – men gamla vanor sitter i. Henning Ehm berättar att han har sett hur Scrum-möten som borde ta 15 minuter tar tre gånger så lång tid. Deltagarna använder tiden för att ta upp alla möjliga ämnen och problem.

– Möten ska ha ett klart och bestämt syfte, men många människor är inte vana vid det, säger Henning Ehm. Han anser att arbetsledare måste utbilda sina team i hur möten ska gå till när man går över till agilt arbetssätt. De måste också förklara att det är gruppledarnas uppgift att se till att tidsgränsen hålls.

– Numera diskuterar vi en sak, och bara den saken, på våra möten, säger Henning Ehm.

4. Frihet att välja verktyg och processer bidrar alltid till snabbhet

Det är visserligen sant att moderna arbetssätt innebär att team själva ska välja hur de arbetar, men Amit R Bhandarkar, chef för utvecklingen på American Express Global Business Travel, har sett avigsidan av det synsättet.

Han berättar att hans team kom att ha olika verktyg för CI/CD (continuous integration / continuous delivery). En del använde verktyg med öppen källkod, andra använde verktyg från olika företag:

– De fick samma resultat, men på olika sätt, och det drabbade agiliteten. En del team slog långbollar, andra kämpade på, säger Amit R Bhandarkar.

Som motåtgärd genomförde utvecklingsteamen standardisering. De gick över till en enda enhetlig miljö som gav underlag för mer likvärdig framgång och som också minskade utvecklarnas underhållsbörda.

Amat R Bhandarkar tror att här finns något att lära:

– Du bör vara preskriptiv så snart det finns ett val, vare sig det gäller vilket metodologi du vill ha eller hur långa sprintarna ska vara. Du bör vara preskriptiv och konsekvent, så att alla blir i synk med varandra.

5. Mina team är tillräckligt flexibla

Steve Berez, partner på konsultfirman Bain & Co och medförfattare till Doing agile right, berättar att han en gång jobbade åt ett flygbolag som behövde använda sin it-personal för att utveckla nya möjligheter för flygverksamheten samtidigt som det behövde mindre jobb med kundsystemen. Men antalet it-medarbetare som hade kompetens för att arbeta med flygverksamheten var begränsat, vilket innebar att it-avdelningen hade begränsad möjlighet att möta förändrade verksamhetskrav.

Det är ett vanligt problem, säger Steve Berez, och tillägger att ”it-medarbetare är inte tillräckligt utbytbara”.

Han anser att it-chefer kan hantera den frågan genom att öka användningen av enhetlig teknik i alla avdelningar samt genom att utbilda personal gemensamt så att de anställda kan jobba med flera olika tekniker:

– Det innebär ofta att man utvecklar nytt med användning av mikrotjänster och att man använder samma utvecklingsspråk för de mikrotjänsterna, även om de ska användas i olika områden, förklarar Steve Berez.

6. Den regeln gäller inte för oss

Liksom i alla metoder rekommenderas ramverk för agil utveckling att man användaren lista över bästa tillvägagångssätt.

Men Dave West har kunnat se hur många organisationer struntar i att tillämpa rekommenderade processer. De ser sig själva som undantag – och sedan undrar de varför de inte realiserar de fördelar som de har räknat med av agilt arbetssätt.

Dave West har sett hur organisationer utesluter en avdelning – till exempel marknadsföring – från agila arbetsgrupper med motiveringen att i just deras företag kommer det inte att fungera eftersom deras processer är alldeles för speciella. I verkligheten är det bara en revirstrid som ingen av parterna vill utkämpa.

– Att ”jag är så speciell” är en fin ursäkt för ”jag klarar inte detta”, säger han.

Dave West fortsätter:

– Alla är unika, men i verkligheten är det så att de är unika – och inte unika. Det är sant att varje situation är unik, och att en enda modell inte passar till allt och i alla lägen, men de bakomliggande grundsatserna gör det. Så om du tänker bryta mot en agil princip måste du vara tydlig med varför du gör det och förstå konsekvenserna av att göra det.

7. Processförändring är tillräckligt

– Just nu är det så mycket fokus på agila metoder och ceremonier att alla glömmer bort strukturen, säger Prashant Kelker, partner på ISG, en it-konsultbyrå.

Han säger att förespråkare av agilt i företag också måste tänka på hur de ska omorganisera sina avdelningar och produkter. Till exempel klargöra ifall de elementen har att göra med kunder eller med processer.

Det är besvärligt, medger Prashant Kelker:

– Så snart du börjar tala om struktur fastnar man i egon, titlar, folks karriärer och befordringar, säger han – men säger att man ändå måste ta itu med strukturen.

8. Vår budgetprocess försenar oss inte

Trots att de flesta organisationer har anammat agil metodologi säger många företagsexperter att det är nödvändigt att se över sedan länge etablerad budgetpraxis.

– Vad vi kan se i många, många organisationer är att det tar för lång tid att inleda processen med att följa upp en ny affärsmöjlighet. Och det tar för lång tid att sluta arbeta med något när det förväntade värdet visar sig inte realiseras, säger Steve Berez:

– Detta händer ofta av den anledningen att många organisationer finansierar projekt på årsbasis.

Steve Berez säger att de mest framgångsrika agila organisationerna har gått över från att bestämma vilka satsningar som ska finansieras på årsbasis till en budgetprocess som pyntar ut mindre belopp med tätare intervall allt eftersom arbetet fortgår och bevisar sitt värde – en process som liknar finansiering med innovationskapital. Andra använder en process där produktägare får befogenhet att disponera över finansiering över en tidsperiod för att leverera specifika resultat.

Sådana sätt att budgetera, säger Steve Berez, skapar mer flexibilitet och agilitet.

9. Mina partner och återförsäljare behöver inte också vara agila

IT-ansvariga i allmänhet tror att förändringar i deras egna team och deras interna processer ger dem den snabbhet och agilitet som de behöver för att leverera nya funktioner i den takt som verksamheten och marknaden efterfrågar.

Men det räcker inte, säger Prashant Kelker. De måste få sina partnerorganisationer med på torget också. Han tillägger:

– Hur blir det om dina kontrakt med underleverantörer bara tillåter vattenfallsmetoden. Hur blir det om du köper upp enligt modellen planera–bygg–kör? Hur blir det om dina kontrakt inte tillåter Devops?

Prashant Kelker säger att företagens it-team inte kan realisera alla fördelar med agilt såvida inte – och inte förrän – de får sina återförsäljare och partnerföretag att haka på. Han anser att it-kontrakt med underleverantörer bör skrivas så att de säkerställer att alla berörda parter använder agila metoder för att snabbt leverera nya egenskaper och funktioner, liksom gradvisa förbättringar – och med ekonomisk ersättning som stöder detta.

10. Vi har genomfört agilt, så vi sitter nöjda

Dave West jobbade för att hjälpa ett mjukvaruföretag att skala upp sin agila praktik och frågade en av toppcheferna hur effektiva företagets Scrum var. Chefen avfärdade frågan och sa att företaget redan hade infört det tillvägagångssättet. Chefen ansåg att Scrum (och andra agila tillvägagångssätt som företaget hade infört) var något fix och färdigt. Och han kunde inte se att något var fel, trots att hans företag hade misslyckats med att leverera produkter efter flera olika sprintar.

– De tror att agilt är något som man kan införa och sedan ta för givet. Det är den verkliga elefanten i rummet. De bortser helt från att ständig förbättring är en beståndsdel, säger Dave West:

– Och om du inte håller ögonen på det, om du inte har en plan för att bygga in ständig förbättring i dina agila tillvägagångssätt, så kommer du att få problem.

