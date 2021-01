Stefan Olowsson, cio på Försäkringskassan

Vilka utmaningar tror du blir störst under 2021?

– Tja den största utmaningen är väl att överleva men det får man väl hoppas. Att ställa om hemmet till en arbetsplats under ytterligare minst sex månader där arbetet skall samsas med familjen och de konflikter som kan uppkomma. Alla har nog inte tysta och sköna arbetsrum med fiber och så vidare. Att tekniken fungerar har nog de gångna sex månaderna visat.

Någon teknik som blir extra viktig att hålla ögonen på?

– Tekniken utvecklas hela tiden och just nu kommer många verktyg som underlättar distansarbete, till exempel samarbete och workshops på nätet. Problemet heter Schrems II som påverkar oss och väldigt många då de flesta verktygen är molnbaserade.

Vad kommer du själv att prioritera som cio nästa år?

– Genom att digitaliseringen har tagit ”jättekliv” under året så gäller det se till att allt fungerar på avsett sätt. Frågan kring SLA är överspelat, allt skall fungera 100 procent och inte enligt någon lägre överenskommelse. Det måste finnas reserver på lager då leverantörernas ” just in time” inte funkade under våren och vad säger att den situationen inte återkommer. Så större reserver och planera för det extrema.

Susanne Bayard, cio på Stockholms läns sjukvårdsområde.

Vilka utmaningar tror du blir störst under 2021?

– En stor utmaning för hälso- och sjukvården är nyttjandet av molntjänster. Eftersom vi hanterar patientinformation innebär det extremt höga krav vad gäller informations- och it-säkerhet. Detta innebär ofta en begränsning för oss när det gäller användandet av molntjänster.

Någon teknik som blir extra viktig att hålla ögonen på?

– Teknik för att fånga, lagra, tillgängliggöra och nyttja data ifrån vården. Vi behöver kunna möjliggöra fångst av stora mängder transaktionsdata ifrån vården, lösa lagring som kan nyttjas säkert av molntjänster samt skapa möjligheter för både AI och beslutsstöd baserat på kontinuerlig data från vården.

Vad kommer du själv att prioritera som cio nästa år?

– Jag kommer fortsätta bistå i arbetet att stödja verksamhetsutvecklingen i min organisation. Vi kommer implementera en ny modell för styrning av it i regionen för att bättre stödja verksamhetsutveckling vilket kommer bli spännande att jobba med.

Göran Kördel, cio på Boliden

Vilka utmaningar tror du blir störst under 2021?

– En stor utmaning under 2021 kommer att vara vidareutveckling av styrning av projekt och plattformar för dataanalys, samtidigt som volymen av projekt och tillämpningar ökar. En annan stor utmaning är modernisering och konsolidering av it-miljön. Legacy och många nya system gör it-miljön komplex.

Någon teknik som blir extra viktig att hålla ögonen på?

– Bildanalys i kombination med ”Cloud Edge” teknik är intressant, eftersom bilder innehåller mycket information och bör med fördel analyseras lokalt. Allmänt, så tror jag vi också behöver hålla ögonen på det Gartner kallar ”Internet of Behaviour”. Det vill säga att vårt beteende analyseras med AI på olika sätt. Trots GDPR, så tror jag att detta fortsätter att växa – på gott och ont.

Vad kommer du själv att prioritera som cio nästa år?

– Tre områden kommer att stå högt upp på min agenda 2021, dataanalys, förbättrad användarvänlighet och cybersäkerhet. Tillämpningar av dataanalys, machine learning och AI kommer att öka kraftigt. Användarvänlighet är en nödvändighet då alla blir mer beroende av it. De ökande kraven på cybersäkerhet är tyvärr en realitet och är en fråga som ligger på styrelsens bord.

Johanna Kjellberg, cio på Swedavia

Vilka utmaningar tror du blir störst under 2021?

– Att hantera ovissheten, vilken innebär stora utmaningar lång tid framöver för svensk tillgänglighet, besöksnäring och alla branscher som är beroende av flyget. Utöver det så skulle jag vilja få alla människor att förstå vilken otroligt viktig roll som flyget har, inte bara i för samhället, utan för att människor skall kunna mötas i hela världen.

Någon teknik som blir extra viktig att hålla ögonen på?

– Vi skapar förutsättningar för flygets klimatomställning där både elflyg och vätgasflyg är tekniker som vi följer med spänning. Sedan testar vi biometri och här ser jag även fortsatt att nya AI- lösningar (både AI-bildigenkänning och machine learning) är väldigt spännande. Jag älskar ny teknik men vi får inte glömma att tekniken i sig, inte är den största utmaningen, utan det är oftast förändringsarbetet i samband med nya tekniker som är den största och svåraste delen.

Vad kommer du själv att prioritera som cio nästa år?

– Att hålla i och hålla ut vad gäller de besparingar som vi genomför och att vi blir ännu mera innovativa, det brukar vara en av få positiva effekter av kristider.

