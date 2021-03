Under pandemin har många it-chefer skaffat sig respekt genom att säkra företagens verksamhet och att anpassa digitaliserade tjänster till den sociala distanseringen. Allt från att snabba på migrering till införande av nya samarbetsverktyg och tjänster utan fysisk kontakt är saker som it-ansvariga har gjort för att höja medarbetarnas kapacitet och underlätta för kunderna.

Nu kommer den svåra biten. När pandemin fortsätter att spridas, gäller det att inte släppa initiativet. För det finns ett mönster som upprepas inom it, nämligen att it-chefen blir en betydelsefull person när akuta problem i verksamheten ska lösas, men förlorar den ställningen och får en understödjande roll så snart som verksamheten är på fötter igen.

– Många it-chefer går i fronten när de behöver göra det, men de träder också tillbaka när de inte behöver göra det, säger Mitch Davis, it-direktör på Dartmouth College.

– Cio:er glömmer att det står ett C först i titeln och att det är deras jobb att äga risken.

[C för Chief i Chief information officer betyder att man ingår i företagsledningsgruppen.]

Att vinna förtroende

När Davis började på Dartmouth för tre år sedan var it-avdelningen inte precis i stridbart skick. Det fanns gott om små påvedömen. It-personal och grupper inom verksamheten såg på varandra med misstro. Mitch Davis ändrade på it-avdelningens kultur och gjorde den mer samarbetsinriktad och med tiden förbättrades relationerna.

När pandemin började såg Davis team snabbt till att 4 500 studenter kunde delta virtuellt i lektioner. De integrerade Slack i undervisningsprogrammet Canvas så att realtidschatt blev möjligt. Teamet ordnade också så att universitetets wi-fi-nätverk, som är baserat på Mist-tekniken från Juniper och använder maskininlärning, klarade puckeln av trafik som den digitala utbildningen orsakade. Mitch Davis skaffade också en instrumentbräda från Tibco Spotfire för att visualisera datamängder relaterade till pandemin. Allt detta ökade förtroendet för it-avdelningen. Mitch Davis avsatte en av sina medarbetare till att jobba direkt med campustjänster och en annan till att stötta kommunikationerna på campus:

– Några bra saker som kom ut av covid var att alla skorstenar raserades och att vi nu kan få saker gjorda och vara agila över hela universitetsområdet, säger Mitch Davis:

– Vårt inflytande på campus ökar.

Under 2021 planerar Mitch Davis att bygga vidare. Han tänker använda teknik med öppen källkod och mikrotjänster för att bygga upp styrsystem för föreläsningssalarna. De ska automatiskt kunna hantera ljud- och bildutrustning som projektorer, bildskärmar och annan elektronik. På så sätt kommer universitetet att få bättre styrning av tekniken i lektionssalarna på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Försäkra för framtiden

Mars 2020 gav Rich Gilbert, cio på det amerikanska försäkringsbolaget Aflac, medarbetarna möjlighet att ge service åt kunderna hemifrån. Med respekten för den övergången i ryggen kunde Rich Gilbert under sommaren råda företagets kommitté för global verksamhet och it att företaget borde snabba på med investeringarna i färdplanen för digital transformering, ursprungligen planerad för 2022.

– Vi visste att covid-19 var en naturkatastrof och att saker förändrades i så snabb takt att om vi inte ökade farten så skulle vi inte hinna med i förändringarna, minns Rich Gilbert att han resonerade då:

– Vi satsade det förtroende vi hade vunnit för att snabba på digitaliseringen.

Kommittén köpte förslaget och Gilberts it-team kunde snabbt virtualisera kundupplevelsen. När covid-19 gjorde möten ansikte mot ansikte omöjliga började Aflac i juli 2020 att köra rådgivning genom Webex. Försäkringsagenterna kunde gå igenom processer och alternativ med försäkringstagarna på delade bildskärmar. It-avdelningen skapade också digitala ”vykort” med länkar till webbsajter med videor om försäkringsprodukter och kalendrar som påminde försäkringstagarna om när avtalen behövde förnyas:

– Vi behövde återuppfinna arbetssättet för våra försäkringsagenter, säger Rich Gilbert.

Under 2021 planerar Rich Gilbert att starta en en ny sajt som ska göra det enklare för försäkringstagare att logga in, komma åt information och ansluta till produkter. Han tänker också automatisera flera analoga processer som ska hjälpa verksamheten att flyta mer effektivt.

När han ser framåt konstaterar Rich Gilbert att om Aflac enbart hade satsat på taktiska åtgärder skulle kundernas förtroende ha minskat med tiden:

– Det gäller att ständigt tillföra värde till företaget och att använda it för att återuppfinna och driva företaget framåt, säger han.

Lova inte mer än du inte kan leverera

För att behålla sitt anseende måste en it-chef vara noga med att inte ta på sig för mycket, säger Mike Kelly, it-direktör på Red Hat. De som upptäcker att de inte kan leverera det de har lovat riskerar att förlora förtroende:

– Det tar mycket lång tid att bygga upp sitt anseende och ett ögonblick att bli av med det, säger Mike Kelly.

Ett exempel är hur Mike Kelly under ett personalmöte ändrade ett datum i teamets planering i Google Sheet från 15 april till 15 juli för att understryka att han vill att alla skulle tänka på lång sikt. Och han har mycket på dagordningen för 2021, bland annat igångsättning av en infrastruktur för hybridmoln och ”fördubblad satsning på data och analys” för att Red Hat ska kunna stötta kunderna bättre. Han planerar också fortsatt modernisering av applikationer, processer och verktyg samt att förbättra cybersäkerheten för att möta det ständiga flödet av angrepp. Men han vet att han måste leva upp till sina löften:

– Om du använder pandemin som argument för att göra något så måste du kunna gå från ord till handling.

Konsten att hålla ställningarna

Hur man bär sig åt för att bygga upp förtroendekapitalet är inte allt något som it-chefer känner till. Här är några tips för it-ansvariga:

It måste bli bästis med ekonomin. Hys inga illusioner: Det tillskott av pengar för ny hårdvara och drift som du fick under 2020 för att hålla verksamheten i gång kommer inte att vara hållbart under 2021. Det säger Steve Bates, chef för KPMG:s rådgivning till it-chefer. Jobba direkt med företagets ekonomidirektör för att formulera bra argument för uppskalning av företagskritisk it. Till exempel SaaS, multicloud, low code och automatisering plus avveckling av äldre tekniska system:

– Du måste komma med trovärdiga argument som har direkt att köra med kostnadskapningar eller kostnadsundvikande scenarier om du vill få ekonomidirektörens öra, säger Steve Bates.

Fördjupa kunskaperna om affärsprocesserna. Ta dig tid att vara konsult åt ditt eget företag. Det förutsätter att du lär dig dina internkunders processer inifrån och ut, säger Andy Rowsell-Jones på Gartner. På så sätt kan du få nya idéer om digitalisering och nya digitala kanaler.

Sikta på kundtillväxt. Som it-chef måste man prioritera investeringar i ”vad som helst som får nålen att röra sig i riktningen behålla eller skaffa nya kunder” mer än mot kostnadseffektivitet, säger Steve Bates. Välj projekt – en ny mobilapp eller digital kanal – som bidrar till att öka försäljningen eller lönsamheten. Här finns mycket att göra. 83 procent av de 1877 it-chefer som besvarade Gartners CIO Agenda Survey för 2021 svarade att de förväntade sig att efterfrågan på nya digitala produkter och tjänster kommer att öka under 2021.

Till sist

Det är bra om it-chefer är bra på att tillhandahålla tjänster som underlättar verksamheten, men de måste alltid blicka framåt – och tänka framåt. Som Mitch Davis på Dartmouth säger:

– Varje it-chef bör sitta vid vd:ns bord och presentera möjligheter för framtiden. Om vår trovärdighet ökar så ökar vårt värde.