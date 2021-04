Det är svårt att beräkna värdet av det arbete ett it-team utför, en uppgift som görs än mer utmanande av en global pandemi där teamet arbetar på distans. Chipptillverkaren Intel har strävat efter att mäta det, och tillkännager att bolagets it-organisation genererade ett affärsvärde på 1,6 miljarder dollar under 2020, trots covid-19.

Intels it-avdelning implementerade teknik för fjärrhjälp och AR-lösningar för att säkerställa att chipptillverkarens anställda skulle kunna fortsätta att göra sina jobb på distans, samt artificiell intelligens för att stötta försäljningsinsatserna, enligt cio:n Archana ”Archie” Deskus, som kom till företaget i januari när coronaviruset började cirkulera runt om i världen.

En sådan insats skulle få beröm i alla företag, men det är riktigt stort för Intel, som har stått och stampat de senaste åren.

Chipptillverkaren har tappat mark till rivalen Arm och har halkat efter Nvidia på den glödheta marknaden för grafikprocessorer som driver AI-system. Dessutom kannibaliserar molnet och edge computing på såväl volymer som marginaler på servermarknaden, där Intels x86-chipp spelar en viktig roll. Dessa utmaningar, tillsammans med förseningar för 7-nanometer-chippen, har uppmuntrat till nya investeringar.

Påskyndar transformationen

Rejäla hinder finns för alla cio:er som verkligen vill genomföra en digital transformation, men nu förvärrades läget också av covid-19-utbrottet. När Intel stängde sina kontor i mars förra året var Intels 5 000 it-medarbetare halvvägs genom en digital förändringsstrategi där man ville förbättra samarbetet och andra affärsflöden, men bolaget påskyndade också inköp av utrustning och mjukvara. It kämpade för att kunna tillhandahålla fler bärbara datorer, ökad VPN-åtkomst och ökad distribution av Microsoft Office 365, Zoom och andra SaaS-verktyg för att kunna hjälpa 100 000 anställda att skifta till distansarbete på 72 timmar.

– Pandemin skapade en brådskande känsla för att ena oss och slå våra huvuden ihop ganska snabbt. I en kris är människor mer toleranta och mer villiga till snabba förflyttningar, säger Archie Deskus.

Archana ”Archie” Deskus är cio på Intel.

Att tillverka chipp är Intels huvudverksamhet, men pandemibegränsningarna ställde in resor över hela världen och hotade att kasta grus i maskineriet.

För att säkerställa att personalen skulle kunna fortsätta driva sina tillverkande anläggningar byggde it en hårdvaru- och programvaruplattform som teknikerna kunde använda för att övervaka och hantera fabriksverksamheten hemifrån. Plattformen innehåller funktioner för videokonferenser, diagnostik och felsökning. It har också vässat mjukvaran för att kunna hjälpa leverantörer, fabriksingenjörer och tekniker att på distans få kontroll över fabriksutrustningen från sina datorer. Plattformen ”håller produkter igång från tillverkningen och över hela leveranskedjan”, säger Archie Deskus.

Att ändra till en verksamhet på distans visade sig vara en stor vinst för ett företag vars produkter byggs av människor som hanterar sofistikerade maskiner i chippfabrikerna.

Archie Deskus har tidigare erfarenhet av en sådan transformation. I sin tidigare roll som cio på HPE övervakade hon Next Gen IT, ett initiativ för att hela företaget skulle se över sina interna it-system, inklusive integrering av flera affärssystemen och standardisering av affärsprocesser.

Från transformation till innovation

Tack vare covid-19 fick Archie Deskus en chans att skapa mer innovation på Intel. Hennes team har använt AR för att förbättra avkastningen, för att felsöka problem med verktygen och annan fabriksutrustning och för att öva.

Teknikerna tittar foton och videor i realtid genom sina AR-glasögon för att kunna utföra underhåll, medan traineer kan följa med på distans via sina bärbara datorer. Ledare och traineer har också vänt på rollerna så att eleven också kan få praktisk erfarenhet under översyn.

– Teknikercertifieringen sker nu 25 procent snabbare tack vare AR, säger Archie Deskus.

Intel planerar nu att utöka sina AR-lösningar så att de omfattar tillverkningen också.

Intel har också kunnat använda sin kapacitet inom data science till att hjälpa sina 2 500 säljare att rikta in sig på potentiella kunder på ett bättre sätt. Intels AI-plattform för försäljning innehåller en app som hjälper säljarna att skräddarsy kunderbjudanden, medan en annan app automatiskt skapar säljpitcher för produkterna via e-post, webbaviseringar och nyhetsbrev. De apparna genererade 168 miljoner dollar i intäkter för Intel under 2020.

Intel använder nu också sina AI-algoritmer för att generera rätt prisprestanda och priskombinationer för sina chipp i vad som i princip är realtid.

– Det har gjort att det går 30 gånger snabbare och har genererat mer än 600 miljoner dollar i affärsvärde under förra året, säger Archie Deskus.

En framtid med affärselasticitet

Intels it-personal har utfört ett enormt arbete för att hålla företaget flytande under pandemin, men många företag står nu inför den existentiella frågan om hur man ska förbereda sig för nästa pandemi. Intel är inget undantag.

– De flesta företag genomför scenarioplaneringar för att förbereda sig för regionala nätverksavbrott och andra störningar, såsom en naturkatastrof, som påverkar en delmängd av verksamheten. Få företag planerar för en pandemi som, vilket världen har tvingats lära sig av covid-19, kan stänga ned en global verksamhet över en natt, säger Archie Deskus.

Intel ska därför nu bygga en stabilare och mer mogen riskreducering och affärselasticitet för att förbereda sig för framtida störningar, även om Archie Deskus säger att detaljerna kring detta fortfarande utarbetas.

Pandemin har för alltid förändrat hur Intel fungerar, tillägger hon:

– Framöver har vi möjlighet att bygga en kultur som kan upprätthålla samma förmåga att vara redo att accelerera för att ge större värde för Intel och våra kunder.

Intel har flera skäl att vara optimistiska. I februari utsåg företaget sin tidigare teknikchef Pat Gelsinger till vd. Att anställa en ingenjör som ledare som dessutom är en skicklig vd – Gelsinger har gjort avtryck som VMwares vd sedan 2012 – är ett smart drag. Stora möjligheter finns för Intel inom edge computing, programmerbara processorer och AI, enligt Forrester Research-analytikern Glenn O’Donnell.

”Med någon som Pat Gelsinger som leder företaget kan man komma tillbaka och återigen få kundernas och investerarnas förtroende. Jag är optimistisk”, skriver Glenn O’Donnell i en rapport.