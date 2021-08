När pandemin härjade som värst förra sommaren var vägassistansföretaget Agero mitt uppe i ett förvärv som krävde en massiv migration av dussintals kunder till företagets plattform. Att utföra arbetet komplicerades av att verksamhetens it-avdelning var utspritt och mest arbetade hemifrån med löpande kontakter via Slack.

När arbetet med förvärvet var klart visade efterhandsanalysen att it-teamet lyckades migrera kunderna 14 gånger snabbare än normalt. Covid-19 tvingade helt enkelt teamet att ompröva sitt sätt att arbeta för att se vad som fungerar bäst.

– Vi skapade ett helt nytt sätt att arbeta och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen för behålla den drivkraften, säger Bernie Gracy, digitalchef på Agero.

För de flesta it-avdelningar handlade 2020 främst om att nå stabilitet. 2021 handlar mer om repeterbarhet och att bibehålla de kapacitetsförbättringar som skedde under pandemins första tumult.

It-ledare som National Lifes vice vd och cio, Nimesh Mehta, frågar sig hur de ska kunna upprepa framgångarna från förra året.

– Sådant som tidigare tog oss nio till tolv månader att genomföra kunde vi plötsligt lösa på 23 dagar eftersom vi inte försökte få det helt perfekt. Den stora frågan blir därmed: Känner vi oss bekväma med att inte vara perfekta i fortsättningen?

Här beskriver några it-ledare hur de lyckats skapa högpresterande it-team ur kaoset som uppstod 2020.

Kortare beslutsvägar på lägre nivåer

Kortare beslutsvägar och beslut som tas på lägre nivåer i organisationen kommer förmodligen att bestå nu när pandemin visat vilka fördelar det medför.

– Jag tror den akademiska hierarkin har planat ut som ett resultat av pandemin, säger Sue Workman, vice vd och cio vid Case Western Reserve University.

– Vi tar nu bara in de människor vi behöver för att utföra en uppgift och involverar inte nödvändigtvis alla i hierarkin.

Hennes it-team har bland annat utvecklat ett verktyg och arbetsflödessystem för boende och vård av covid-exponerade studenter som är tvungna att isolera sig eller sitta i karantän. När en student behöver sitta i karantän kan applikationen till exempel användas för att få tillgång till ett rum, ordna matleveranser eller beställa städning och när karantäntiden är över är det bara att säga upp rummet via samma app.

– Vi utvecklade appen på fyra veckor. Under normala omständigheter hade det förmodligen tagit tre månader, säger Sue Workman och tillägger:

– Kortare beslutsvägar och en minskad hierarki har gjort att vårt universitet nu håller en mycket hög nivå och agerar betydligt snabbare än tidigare.

I Ageros fall har pandemin skyndat på användningen av mindre och mer decentraliserade team för att uppnå klockhastighet. Grupper om fem till sex inkluderar vanligtvis en frontendutvecklare, en backendutvecklare, en devops-specialist, en arkitekt, en produktägare och en scrum-mästare. En av dessa grupper utvecklade och levererade ett nytt erbjudande från koncept till certifiering med 200 mjukvarureleaser på 27 dagar.

– De får själva komma fram till vad de ska göra för att nå sina mål. Som ledare har vi ansvar för att skapa en kontext och vision så att medarbetarna känner sig fria att inte bara utföra arbetet utan även komma på hur det ska utföras, säger Bernie Gracy.

Hyperkommunikation är här för att stanna

På Agero effektiviserades arbetet genom att teamet använde Zoom och, framför allt, Slack för att ställa frågor och få omedelbara svar i stället för att arrangera formella möten och föra långa diskussioner. Därmed kunde de även undvika den väntetid som alltid uppstår inför ett möte.

– Våra it-team kommer att fortsätta använda dessa verktyg för att kommunicera och arbeta snabbt och effektivt. Dessutom gillar de det nya sättet att arbeta. Därför prioriterar vi nu frågan om hur vi ska arbeta i hybridmiljö utan att förlora i effektivitet, säger Bernie Gracy.

Ökad kunskap, anpassning och berättarkonst

Sue Workman berömmer it-teamets anpassningsförmåga och insats för att hjälpa universitetet att möta pandemins utmaningar.

– När allt bröt ut fick vi inte det extra ekonomiska stöd som krävdes för att kunna hantera situationen, så vi var tvungna att titta på nya lösningar. Bland annat frågade vi efter volontärer och det ledde till att många ställde upp och hjälpte till med sådant de tidigare inte hade arbetat med, till exempel med Zoom-support, säger Sue Workman.

Framöver vill Sue Workman dra nytta av denna anpassningsförmåga när hon omfördelar resurser inom verksamheten. Hon tittar nu också närmare på möjligheten att frigöra resurser till mer kvalificerat arbete genom robotisering av vissa processer.

– Detta har blivit ett mer prioriterat område för oss, säger hon.

Vid National Life arbetar Nimesh Mehta med att utveckla ett mer högpresterande it-team genom att utöka deras kunskap om verksamheten och lära dem dra nytta av storytelling i sitt arbete.

– Nästa steg är att utveckla ledare som förstår sitt ämne riktigt bra, samtidigt som de kan lyfta blicken och se olika samband från utsidan, säger Nimesh Mehta.

Dagens högpresterande team har ett innovativt och företagsinriktat sätt att tänka, menar han.

– För att utveckla nya lösningar som kan skalas upp måste vi vara beredda att prova nya saker samtidigt som vi bygger prisvärt och hållbart. Vi måste se till att det inte bara fungerar utan också håller när företaget växer de närmaste fem åren. För detta krävs både intuition och systematiskt tänkande, säger Nimesh Mehta.

Högpresterande it-team måste också ha förmågan att kommunicera som företagsledare.

– Det viktigaste vi gör i det här sammanhanget är att lära våra team hur man använder sig av storytelling för att nå fram. Även om vi har de bästa idéerna kan vi inte alltid uttrycka dem på ett enkelt och tydligt sätt.

Nimesh Mehta bjuder regelbundet in sitt team till träffar där de får träna sig i att skriva så att deras tekniska idéer lättare kan spridas ut i organisationen.

Högpresterande talanger beredda att flytta

Teknikchefen JP Saini började hos uthyrningsföretaget Sunbelt Rentals i juni 2020 och utvecklade en banbrytande strategi som kombinerade akuta pandemiåtgärder med en plan som sträckte sig över 36 månader.

Han skapade ett teknikteam där 50 procent av medlemmarna hade rekryterats internt och övriga externt. Pandemin gjorde det lättare att locka till sig talanger från nordöstra USA och Kalifornien till företagets huvudkontor i South Carolina, där det fanns billiga bostäder, bra skolor och utmärkta väderförhållanden.

Saini har anställt cirka 15 medarbetare som flyttat från andra delstater och han räknar med att migrationen av talanger från städer med höga levnadsomkostnader kommer att fortsätta.

– Människor har plötsligt fått tid att överväga olika alternativ. De utvärderar sin situation nu efter pandemin och undersöker om den kan förbättras på något sätt, säger Saini.

En annan lyckosam åtgärd för Sunbelt var att minska antalet leverantörer från 380 till endast fyra stora globala partner.

– Vi gick från en linjär kostnad till en mer dynamisk kostnad för att hantera upp- och nedgångar i vår efterfrågan. När efterfrågan är stor tar vi nu hjälp utifrån i tre till sex månader och när efterfrågan avtar drar vi inte på oss några onödiga utgifter, säger han.

Humanisera digitala relationer

Efter att nu ha arbetat via Zoom i ett år måste it-chefer vara ytterst målmedvetna när de ska skola in nyanställda om de vill att de ska vara högpresterande, menar Bernie Gracy. För att lyckas bör cheferna ha en 90-dagarsplan för varje nyanställd som under denna period ska träffa kolleger på alla nivåer.

– De kan ha virtuella fikaträffar och försöka återskapa situationer då medarbetare annars brukar sammanstråla och talas vid på en arbetsplats, säger han.

En undersökning visar att även om produktiviteten kan vara hög när man arbetar på distans uppstår inte sällan brister i medarbetarnas engagemang. Endast 11 procent av de tillfrågade kände sig mer produktiva och engagerade vid distansarbete än vid arbete på kontoret. Dessa tenderade att vara mer seniora och teknikorienterade och hade även tidigare erfarenhet av distansarbete.

Hela 35 procent kände sig mer produktiva men inte mer engagerade. De kände sig oroliga, ofokuserade och upplevde en bristande samhörighet med sitt team. Majoriteten, närmare bestämt 55 procent, uppgav att de var mindre produktiva och även kände ett bristande engagemang vid arbete hemifrån.

– Vi har bevisat att vi kan arbeta på distans och att det fungerar när vi utgår från etablerade relationer. Att bygga upp liknande relationer med enbart digitala hjälpmedel när det kommer in nya medarbetare är svårare. Därför kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen samtidigt som satsar på ett mer varierat sätt att samarbeta, säger Sue Workman och konstaterar:

– Även om vi använder Zoom talar vi faktiskt mer med varandra nu än tidigare inom hela universitetet.

