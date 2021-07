Paul Heard har lett it-satsningar i mer än tjugo år, men trots det har han inte varit med om något som liknar de snabba förändringar, organisatorisk press och ovisshet som it-chefer har ställts inför det senaste året.

– Pandemin har förändrat organisationernas inre dynamik, säger Paul Heard, cio på Zuora, ett företag som tillhandahåller en plattform för hantering av abonnemang:

– All den etablerade praxis som it-ledare har fått inpräntad när det gäller förenkling och kostnadsbesparingar går nästan rakt emot vad en organisation behöver för att klara snabba förändringar.

De snabba förändringarna och ovissheten har fått en del it-chefer att begå misstag inom ledarskap och strategi. De misstagen undergräver deras utsikter till framtid, men det har de inte alltid insett. Utsikterna för framtidsinriktade it-chefer är goda, men riskerna är också stora för alla som ägnar sig åt självsaboterande beteenden. Allt enligt konsultfirman Deloitte.

– Det blev en brytpunkt där man kunde ta steget till en större och bredare roll, säger Khalid Kark, forskningsledare i USA för Deloittes cio-program.

Om en it-chef inte svarar på ledarskapskallelsen och anpassar sitt beteende ”så fastnar de i en roll som ledare för en funktion, inte som ledare för verksamheten”.

Här är tips från ledare och rådgivare i branschen om sju sätt för it-chefer att sabotera för sig själva i post-covid-världen, och hur man undviker fällorna.

1. Inte be om hjälp utifrån

Många it-chefer har tjogtals eller hundratals it-proffs under sig. Det kan få dem att tro att de har all kompetens som behövs för att gå vidare utan hjälp utifrån av konsulter.

– Men just nu är det inte rätta tiden för det, säger Paul Heard:

– Förändringarna sker så snabbt att lite extern hjälp är något mycket eftersträvansvärt just nu.

Paul Heard menar inte att man bör byta ut ett helt team eller utkontraktera en hel funktion, men ”du måste snabba upp tänkandet i din organisation och ha något slags katalysator som kommer utifrån och vet vart branschen är på väg”.

2. Vara rädd för att jobba i det osäkra

Styrelsen, företagsledningen och de flesta chefskollegor vet att varje beslut innebär risktagande:

– Det de vill ha från it-chefen är inte en hundraprocentigt riskfri lösning, säger Khalid Kark.

Men it-chefer är ofta försiktiga med att lägga fram förslag om de inte är helt säkra på att de kommer att fungera:

– Att kunna jobba i det osäkra är verkligen viktigt i dag, för det finns inget som är säkert i dag, säger han:

– Du måste kunna gilla läget under osäkra omständigheter.

Som it-chef bör man alltid lägga fram alternativ och rekommendationer:

– Ibland kommer företaget att välja den mer riskabla vägen om de har högre potentiell avkastning, säger Khalid Kark.

3. Använda föråldrat språk

En del ord som it-chefer använder kan förstärka den bild av dem som funktionsledare som traditionellt har gällt. Det säger Noah Rosenstein, chefsanalytiker på Gartner.

– Det kan vara kontraproduktivt med tanke på den roll som de försöker växa in i, eller som de vill ha som ledare på toppnivå, säger Noah Rosenstein.

Vilka termer är ute? Termer som ”intern kund”, ”it-strategi”, till och med ”it” är ute. Vad är inne? Verksamhetspartner, verksamhetsstrategi och ”I&T”.

– Bara en liten grej som att man talar om ”it-strategi” ger intryck om att det är en strategi för it-avdelningen inte för verksamhetens tekniska tillgångar, säger Noah Rosenstein:

– De förstärker inställningen att det finns en funktionell strategi, till skillnad från en verksamhetsstrategi för hur it ska användas.

It-strategier bör utformas utifrån hur information och teknik kan användas som en tillgång för att bidra till verksamheten och tillföra värde.

Gartner har börjat använda uttrycket ”I&T-strategi” i sina undersökningar för att betona att de talar om information och teknik som tillgångar för verksamheten – inte om it-avdelningen.

It-chefer bör också undvika att kalla verksamhetsenheter för ”inre kunder”, säger Noah Rosenstein. Visserligen infördes det uttrycket av it-chefer som ville framstå som mer serviceinriktade, men ”att använda ett språk där man behandlar sina verksamhetspartner eller verksamhetsenheter som ’kunder’ döljer vilka verksamhetens verkliga kunder är. Det får det att se ut som om ni inte vänder er till samma kunder som resten av verksamheten”.

4. Ta för givet att din personal bryr sig

Distansarbetet har utmanat företagskulturen på nästan alla företag. Att ignorera den förändrade arbetskulturen och ta för givet att teamet är produktivt och engagerat kan vara döden för en it-chefs framgång och leda till att de bästa slutar, enligt Craig Stephenson.

– Undvik att utgå från att allt går som det ska, säger Craig Stephenson, operativ chef för konsultföretaget Korn Ferry i Nordamerika.

Som it-chef på toppnivå eller medlem av företagsledningen förväntas man vara en kulturarkitekt som ser till att de rätta strukturerna finns på plats för att stötta önskade beteenden. Men ”när man har hela personalen på distans är det oerhört svårt att definiera den kulturen och få den på plats, oavsett vad företagsledningen vill se”.

En undersökning som gjorts av 451 Research ger vid handen att även om produktiviteten kan vara hög vid distansarbete så blir engagemanget lidande. Bara elva procent av de tillfrågade anställda uppgav att de kände sig mer produktiva och mer engagerade när de jobbade hemma, jämfört med när de jobbade på kontoret. De som svarade så brukade ha högre ställning i företaget, vara vana sedan tidigare vid distansarbete och var oftast mer it-kunniga.

Som it-chef måste man ha tät kontakt med medarbetarna, oavsett var de arbeta, och ge dem utmaningar och tillfällen att lära nytt. Craig Stephenson föreslår att man till exempel skapar cirkulerande miljöer för att få brett kunniga proffs som är redo för nya utmaningar.

It-chefer bör också ge medarbetarna ökad befogenhet, rätt att fatta beslut och frihet att säga sin mening. Med ökade befogenheter kommer medarbetarna att stanna kvar, säger Craig Stephenson.

5. Vänta på att problemet ska komma till dig

Många it-chefer väntar på att ett problem i verksamheten eller i processerna ska komma till dem innan de börjar tänka på hur de ska lösas, säger Craig Stephenson. Men det förstärker bara bilden av it-chefen som en som följer order, inte en som skapar förändring.

– Många it-chefer är reaktiva, men rollen som förändringsledare är mycket proaktiv. Det krävs en annan inriktning där man är lättrörlig och snabbfotad. Man ska inte bara tillhandahålla och leverera teknik, man ska skapa möjligheter för verksamheten, säger Craig Stephenson.

Han rekommenderar att it-chefer tar del av innovationsprocessen så att de kan driva på tekniken, skapa möjligheter för tekniken och upptäcka tillfällen för tillväxt.

6. Anställa på kunskaper, inte enligt en strategi

Hela 69 procent av ledarna inom it uppger att de i år omvärderar vilka kvalifikationer som krävs inom it. Och det finns goda skäl för det, om man får tro tidskriften CIO:s undersökning ”2021 state of the CIO”. Trycket på cio:er att formulera en strategi för framtiden och se till att de har den kompetens som behövs för att realisera den strategin har aldrig varit hårdare.

I en världsomfattande studie som gjorts av Deloitte uppger 68 procent av de tillfrågade it-cheferna att en tredjedel av deras medarbetares nuvarande kunskaper inte kommer att vara relevanta under de kommande tre åren. Det är därför nödvändigt att it-chefen säkerställer sin framtida framgång genom att anställa i enlighet med strategin, inte mer av samma sort som redan finns, och att söka efter ny kompetens som inte redan finns på företaget.

Paul Heard intervjuade nyligen en kandidat som skulle jobba direkt under it-direktören:

– Han var fantastisk, minns Paul Heard.

Men när Heard intervjuade kandidaten insåg han att ”han var rätt lik mig, han hade samma kompetens som jag, och då blir det inget fantastiskt team utan en fördubbling av de starka sidorna. Det handlar inte om att se till teamets starka sidor, utan till dess brister.

7. Stanna i din egen ringhörna

Det har aldrig funnits bättre skäl för it-chefer att bli verksamhetsledare, inte bara ansvariga för en funktion. I en undersökning som Deloitte och Wall Street Journal gjorde nyligen bland 100 vd:ar och 400 it-ledare visar att vd:ar inte bara förlitar sig på att it-ledarna ska vara strategiska verksamhetspartner och driva på organisatoriska förändringar med it – de formligen ropar efter att it-ansvariga ska göra det.

Vd:arna gör klart att it-funktionen inte kan fortsätta att fungera som en isolerad ”skorsten” om den ska ha en meningsfull effekt på verksamheten. It-chefen har en avgörande roll när det gäller att utveckla och vårda verksamhetsstrategin:

”Om de inte träder fram så kommer troligen andra ledare inom organisationen att ta på sig den rollen”, står det i rapporten.

Hur undviker man att sabba för sig själv? Be om, och agera efter, feedback

”Det är mycket viktigt i den tid som vi nu befinner oss i att it-chefen får ständig återkoppling och agerar i en mycket dynamisk miljö”, säger Craig Stephenson:

– Låt bli att ta saker och ting personligt, och behåll ditt fokus på bästa möjliga resultat. Ta inte bara emot återkoppling – be om det och agera.