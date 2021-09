Det är en av de äldsta och svåraste frågorna inom it: Hur hittar vi balansen mellan att skapa nya affärsmöjligheter och se till att den dagliga verksamheten är optimerad och fungerar bra?

Pandemin har satt den här utmaningen i nytt ljus. Företagens it-avdelningar har varit tvungna att förse verksamheten med en robust, daglig drift, samtidigt som man varit tvingad att hitta nya sätt att använda tekniken på snart sagt alla områden.

– Behovet av både innovation och verksamhetsoptimering – samtidigt – har aldrig varit större. Vi ser inte att vi kan välja antingen eller, säger Hari Gopalakrishnan, cio och ansvarig för klientplattformar på Bank of America.

It-chefer och deras team är pressade att snabba på den digitala transformationen och samtidigt underhålla it-systemen på alla nivåer – under de svåraste affärsförhållandena i mannaminne. 76 procent av de it-chefer som svarat på årets State of the CIO-undersökning menar att det är en utmaning att hitta balansen mellan affärsinnovation och en optimerad daglig verksamhet.

– Att driva en verksamhet är både strukturerat och mätbart, men innovation är mycket mer organiskt och ostrukturerat, säger Bob Wold, innovationsdirektör på Trimble.

Den goda nyheten? De två kan existera i symbios.

– Att driva innovation och leverera verksamhetsoptimering är helt i fokus, säger Jeff Riehl, teknikchef på Lexis Nexis Nordamerika. Innovation – både intern och extern – hjälper oss att växa snabbare och påverkar vår omsättning. Det driver innovationshastighet, snabbar på processen till marknaden, ökar produktiviteten och förbättrar både tillförlitlighet och kvalitet.

Hos Lenovo råder stor efterfrågan på både verksamhetsoptimering och innovation.

– Pandemin har snabbat på investeringar i digitalisering av tjänster samtidigt som den också har visat att investeringar i verksamhetsoptimering verkligen betalar sig när det gäller både resiliens och agilitet, säger Arthur Hu, cio på Lenovo.

Svaret på det här väldigt moderna it-problemet verkar vara både enkelt och komplext – såväl på Lexis Nexis och Lenovo som på andra företag.

– Lösningen ligger i all hitta sätt att faktiskt göra båda sakerna – att både driva innovation och leverera verksamhetsoptimering, säger Jeff Riehl.

Vi har pratat med it-chefer i flera branscher om vilka spänningar, utmaningar och potentiella lösningar de ser för att lösa den här ekvationen.

Vänd på steken

På många sätt har coronapandemin ökat behoven av innovation.

– När vi gick över till distansarbete, nästan över en natt, blev vi tvungna att hitta kreativa lösningar på många av de vanliga it-problemen och en hel del nya, helt oförutsedda utmaningar, säger Uzi Dvir, cio på Walkme. Det gällde allt från personalintroduktion till att hantera de nya hot som uppstår när alla arbetar hemifrån.

Det senaste året har visat att teknisk utveckling går hand i hand med utveckling av affärsprocessen. Hos Walkme förde detta med sig att it-avdelningen fick tillräckligt politiskt kapital för att vara med där besluten fattades.

– Balansen har skiftat, säger Uzi Dvir. Jag bidrar till strategiska beslut samtidigt som jag levererar tekniken som behövs för att vi ska nå våra affärsmål. Genom att gå från att vara en funktionschef till en affärschef har jag fått en plattform där jag kan se till att resurser finns där de behövs för att lösa behovet av innovation.

Hos Lexis Nexis har vd:n satt ambitiösa mål för innovation, med fokus på intäktsgenererande produkter och tjänster. Idag fokuserar 80 procent av Jeff Riehls team på att utveckla nya förmågor. Även utvecklingen av de administrativa systemen är framåtblickande.

– Vi måste fokusera på effekten på affären, säger Jeff Riehl. När de tekniska teamen arbetar med att förbättra effektiviteten i ett system för innehållsleverans, till exempel, så försöker de också att hitta förbättringar som förbättrar kundens upplevelse när det gäller kvalitet eller aktualitet.

Under 2020 hade Bank of America de högsta handelsvolymerna någonsin, då många kunder sökte småföretagslån eller lån för att lösa kreditkortsskulder.

– Alla de här transaktionerna kräver ett kontinuerligt fokus på verksamhetsoptimering och service, säger Hari Gopalakrishnan. Men kunderna efterfrågar också nya, välfungerande tjänster.

På bara några dagar utvecklade banken digitala PPP-applikationer för de mindre företagskunderna och företaget programmerade sin bot Erica så att den kunde svara på 60 000 olika frågor från kunderna. Resultatet: Kundnöjdheten ligger högre än någonsin, samtidigt som man har lyckats upprätthålla plattformsstabilitet för både kunder och anställda.

– Vi kan – och måste – fortsätta att innovera, säger Hari Gopalakrishnan. Bank of America registrerade fler nya patent än någonsin förut, när 85 procent av de anställda arbetade hemifrån.

Nyckeln till att utveckla relevanta digitala lösningar samtidigt som verksamheten rullar på utan problem har varit att bygga in innovation i allas roller.

– Vi låser inte in innovatörerna i ett labb eller begränsar dem till särskilda team, säger Hari Gopalakrishnan.

På Southern methodist university, SMU, konsoliderade man det operativa och ansvaret för innovation till it-avdelningen under 2015.

– Under de senaste åren har it-avdelningen haft omkring 30 projekt relaterade till innovation, bland annat webbskrapning, konstruktion av datacenter, ett IoT-nätverk, och uppgradering av stordatorer, säger SMU:s cio Michael Hites, vars team inkluderar bland annat datavetare, dataarkitekt, specialist på datavisualisering och en IoT-programmerare.

– Utifrån ett perspektiv av verksamhetsoptimering har universitetet fokuserat på alla typer av prestandadata under pandemin, fortsätter Michael Hites. Det har snabbat på utvecklingen av uppdaterade och koncisa datavisualiseringar som kan hjälpa de som fattar besluten.

I början skapade det iterativa sättet att arbeta med innovation viss frustration i delar av personalgruppen. Tidigare hade man arbetat med projekt som inletts och avslutats enligt plan, så när ledningen bad dem att göra om vissa delar av projekt eller byta riktning helt så var det ovant. Michael Hites anställde en projektledare för forskning och utveckling och skapade en metod för att balansera styrningen av de agila projekten med behoven som fakultetens forskare har av ”innovationssprintar”.

Växande problem

Att balansera innovation med verksamhetsoptimering är fortfarande ett problem för många it-organisationer. Företaget Guardant health, en startup som arbetar med cancertestning, växer snabbt. Att den dagliga verksamheten fungerar felfritt är viktigt, men innovation står också högt på prioriteringslistan.

– Vi vill inte hamna på efterkälken, så vi investerar i verksamhetsoptimering, men vi kommer inte att prioritera ner innovation, säger vd:n Kumud Kalia. Det här är en verklig utmaning. Det skulle vara lätt hänt att samla på sig en teknikskuld medan vi fokuserar på innovation, så vi måste vara uppmärksamma för att hålla det under kontroll.

Kumud Kalias team har investerat resurser i att ersätta förlegade system så att de inte hindrar innovation. Han har också separerat teamen som arbetar med innovation från övrig verksamhet så att de som arbetar med kärnplattformarna inte påverkas i fel riktning.

Han får enkelt reda på när balansen hamnar snett.

– Våra användare är ganska högljudda, säger Kumud Kalia. När den volymen höjs från den löpande verksamheten så vet jag att vi måste balansera om. Det här är ingen ny dragkamp, men innovationshastigheten har ökat.

Todd Thompson, cio på Doterra, kämpar också med balansen mellan innovation och verksamhetsoptimering.

– För några år sedan påverkades stabiliteten i vår verksamhet negativt för att vi körde på för hårt med innovationsprojekt, säger han.

Under det senaste året har Doterra sänkt tempot och separerat teamen för innovation och den dagliga verksamheten.

– Vi har medvetet justerat vårt fokus på nya initiativ för att få bättre stabilitet, förklarar Todd Thompson. Vi har fokuserat på att stärka våra automatiska processer för testning och implementering, och har faktiskt ökat hastigheten på utveckling över tid. Vi ser att det här nya sättet att arbeta lönar sig.

Fördelen med tuffa tider

Coronapandemin har tvingat it att hantera innovation parallellt med den dagliga verksamheten. Detta kan komma att resultera i en bestående effekt på verksamhetens förmåga att balansera mellan de två polerna, delvis beroende på ett nytt arbetsplatsparadigm.

– Hybrida arbetsmiljöer kräver ny samarbetsteknik, nya processer, nya it-system och nya angreppssätt, säger Jeff Riehl. När vi tar oss ur pandemin så gör vi det med snabbare utveckling och förmågan att innovera ännu snabbare.

Automatisering av administrativa processer är ett skifte som innebär både besparingar och en förmåga att utveckla nya förmågor snabbare.

– Automatisering är en nyckel för att hjälpa it-avdelningarna att kunna fokusera resurser och pengar på innovation, säger Jeff Riel. Även mindre, inkrementella, investeringar frigör stora resurser – det skalar riktigt bra.

Nya färdigheter har också lagts till i it-mixen i pandemins kölvatten. På Lenovo har behovet av att installera nya chatbottar för slutanvändare under pandemin krävt att Arthur Hus team har lärt sig nya färdigheter i datamodellering, språkteknologi och ramverk för att hantera konversationer.

– Det här är både innovation och ett bättre sätt att hantera den dagliga verksamheten, när att vi skapar ytterligare ett alternativ för interaktion med användarna. Ett alternativ som förser dem med svar i realtid och mindre friktion när det gäller de vanligaste frågorna, säger Arthur Hu. Det här är ett klassiskt exempel på att man kan använda innovation till att driva verksamhetsoptimering.

Lenovo har också implementerat modeller för maskinlärning för att förbättra noggrannheten i planeringen av distributionskedjan – något som är extra viktigt när efterfrågan från kund är stor. Detta ledde i slutändan till snabbare leverans till kund och effektivare processer.

Innovation och verksamhetsoptimering har existerat i symbios också hos SMU de senaste månaderna. När universitetet bestämde sig för att hålla hybridkurser i höstas fick it-avdelningen göra en insats.

– De traditionella metoderna vi har för inkrementell schemaläggning räckte inte till, säger Michael Hites. Teamet skapade en algoritm som kördes på universitetets superdator för att lösa problemet.

En av förra årets viktigaste lärdomar är denna: Genom att förbättra den dagliga operationen kan man öppna nya vägar till innovation.

– Det man lär sig genom att jobba med verksamhetsoptimering kan ofta användas för att se nya områden för innovation, säger Joseph Paradi, ansvarig för företagstjänster på it-enheten inom Avanade. Än viktigare är att de flesta i teamet vill göra de där coola, innovativa grejorna. När de listat ut hur man driver verksamheten effektivt låter vi dem arbeta med innovativa ämnen. På så sätt motiverar vi dem och ger dem en chans att växa, samtidigt som de bidrar med sina kunskaper och erfarenheter i en verkligt kritisk del av verksamheten.

Det här balanserade sättet att arbeta syns tydligt i Avanades planering för 2021 och framåt.

Värdet av verksamhetsoptimering

Innovation är såklart meningslös om den dagliga verksamheten påverkas negativt av arbetet med den.

– Det här kan vara en svår balansakt, säger Michael Ringman, cio på Telus international. Innovation har ofrånkomligen en påverkan på processer som får effekter på verksamheten. Ska man lyckas är det viktigt att man gör förändringar som ligger i linje med långsiktiga mål och värderingar, och inte bara för att andra gör dem eller för att det kommer ny teknologi som gör förändringar möjliga. Om man ser till att följa verksamhetens polstjärna så kan teamen justera och förfina lättare och fortsätta leverera verksamhetsoptimering i perioder av obalans.

På Quickbase har efterfrågan av teknik för utveckling av applikationer med lite eller ingen kod exploderat, vilket har fört med sig utmaningar för cio:n Deb Gildersleeve och hennes team när det gäller att skala upp arbetet mot kund samtidigt som man hanterar effekterna av pandemin och förbättrar de interna processerna.

– Som den första cio:n på Quickbase kan jag verkligen säga att jag har känt av den här historiska dragkampen mellan innovation och de dagliga verksamhetsprocesserna, säger hon.

När de övervägt nya projekt har hennes organisation försökt ha två tankar samtidigt i huvudet: Hur kan vi från it leverera de bästa produkterna för våra kunder, och vilka system kan vi implementera för att stödja det växande företagets interna struktur?

– Genom hela min karriär har jag sett den här spänningen mellan innovation och verksamhetsoptimering, den kommer upp med jämna mellanrum, säger Deb Gildersleeve. It-avdelningar har ofta fullt upp med det dagliga, när de ombeds vara med i nya utvecklingsprojekt så testar det verkligen teamens förmåga att leverera.

Lösningen är att bygga tillit mellan teamen och affärspartners.

– Du måste hitta möjligheter för dina team att anpassa sig till nya roller, pusha dem till förbättring och se till att fylla de hålrum som kan uppstå, fortsätter Deb Gildersleeve. It-chefer måste ge teamen möjlighet att nå sin fulla potential, men också sätta tydliga gränser så att den dagliga operationen skyddas.

Det här är viktigt också på Accenture.

– När man har så stora möjligheter till innovation och tillgång till så mycket ny funktionalitet, hur ser man då till att vara fortsatt effektiv och ge bra service till affärsverksamheten, frågar Merim Becirovic, ansvarig för företagsarkitektur i Accentures it-organisation. Vi har skapat gränser i form av en sandlåda där teammedlemmar kan utforska, men när vi verkligen vill implementera en ny service i företaget är vi väldigt rigorösa.

Mer än antingen eller

– Om ett företag ska klara sig över tid kan inte innovation vara något som görs på undantag, det måste vara en del av företagskulturen, inskrivet i ert DNA, säger Bob Wold. Under 2020 gav pandemin alla företag en möjlighet att testa sitt engagemang för innovation.

Idealt blir de tekniska delarna av organisationen mer än en antingen-eller-funktion, som kan leverera verksamhetsoptimering och innovation på ett sätt som gör att de båda kompletterar varandra.

– Om du avsätter resurser till verksamhetsoptimering, försök då identifiera hur den också kan ge dina kunder meningsfulla förbättringar, säger Jeff Riehl. Och på samma sätt: Om du jobbar med innovationsprojekt, ta dig tiden att leta efter sätt att förbättra den underliggande tekniken och effektiviteten.

Harmonisering borde vara slutmålet, där innovation och verksamhetsoptimering tillsammans stöder grunderna för it-funktionen.

– Att tänka så medför att ditt team kan ta sig bort från nollsummespelet och skapa många nya möjligheter, som kan göra alla inblandade lyckliga, säger Arthur Hu.

Till slut, menar SMU:s Michael Hites, så smittar innovation av sig i hela it-organisationen.