Att flytta äldre affärssystem till en modern molnbaserad plattform har blivit en viktig åtgärd för de flesta företag. Det är ett komplicerat arbete och kan vara det mest krävande högriskprojekt som en cio tar sig an under hela sin karriär. Men om flytten sker utan problem ger det företaget en konkurrensfördel under många år framöver.

Nya siffror från IDC visar att verksamheter som påbörjade migreringen av affärssystem före covid-19-pandemin klarade sig bättre än de som inte gjorde det.

– De kunde inrikta sig på utveckling av nya produkter för att göra nya genombrott på sina marknader och bli marknadsledare, säger Mickey North Rizza på IDC.

Men att få allt rätt är inte lätt.

– Om du saknar en liten komponent vid flytten kan du bokstavligen vända upp och ned på hela företagets verksamhet, säger Mickey North Rizza.

Här är några tips som hjälper dig att undvika fällor och fallgropar för en lyckad migrering av affärssystem till molnet.

1. Ta fasta på lärdomar från liknande projekt

Praktiskt taget alla företag har flyttat andra applikationer än affärssystem till molnet eller till SaaS-plattformar. Erfarenheter från dessa projekt är viktiga att beakta när du tar beslut om hur flytten ska genomföras. I början av processen bör du samla företagsledare, slutanvändare och it-medarbetare som varit involverade i de tidigare projekten för att undersöka vilka oväntade kostnader och tekniska hinder som kan uppstå på vägen. Försök även identifiera potentiella problem inom säkerhet, integritet, backup och nätverk. Ta reda på vilka grupper eller individer inom företaget som lyckats hantera förändringarna på ett bra sätt. Varje företag har en unik kultur, så det är viktigt att förstå hur tidigare molnsatsningar har kommunicerats, tagits emot och implementerats.

2. Gör en utförlig plan och håll dig till den

Ett projekt av denna storlek kräver naturligtvis en plan. Förutom en plan för migrering av applikationer och data, behöver du en kommunikations-, utbildnings-, säkerhets- och nätverksplan samt en plan för kontinuerlig övervakning och underhåll. Eftersom en migrering av affärssystem till molnet kan ta tre eller fyra år att genomföra i ett stort företag, måste den övergripande planen ha tydliga avstämningspunkter. Genom att hålla dig till planen kan du undvika att projektet blir för omfattande eller drar ut på tiden. Samtidigt måste planen ha viss flexibilitet för att klara olika typer av förändringar.

3. Inventera applikationer och data

Det låter kanske självklart, men det är viktigt att göra en omfattande inventering och utvärdering av verksamhetens applikationsportfölj. På samma sätt behöver du veta vilka data du har, i vilken form de finns, var de finns, hur mycket som ska flyttas samt vilka historiska data som behöver arkiveras och hur länge de ska lagras.

4. Se över affärsprocesser och gör en kunskapsinventering

Applikationer för affärssystem finns inte i ett vakuum, så det är viktigt att förstå hur dessa system förhåller sig till övriga interna system. Även de system som företagets affärspartners använder kan behöva utvärderas och eventuellt anpassas efter migreringen. Även en kunskapsinventering kan vara bra att göra för att få en klar bild av vilka processer och procedurer som påverkas av migreringen.

5. Genomför flytten i ett eller två steg

Det finns två olika metoder att välja mellan när du ska flytta applikationer för affärssystem till molnet. Du kan ”lyfta och flytta” befintliga applikationer till en molnplattform i ett första steg och därefter optimera dem genom omstrukturering eller omkodning i ett andra steg. Eller så kan du göra allt i ett steg genom att uppdatera applikationerna lokalt och sedan migrera de uppdaterade versionerna till molnet. För närvarande är tvåstegsmetoden mest populär; den ger snabbare en rad fördelar och är inte så riskabel.

6. Satsa på ett omfattande utbildningsprogram

När Ravi Ravishanker, cio på Wellesley College, flyttade skolans äldre affärssystem till en molnplattform använde han leverantörens utbildningsmaterial för att hjälpa slutanvändarna genom processen. It-teamet tog med sig grupper av anställda till datalabbet där de fick göra praktiska övningar, medan vissa fick anpassat stöd direkt på sina arbetsplatser (före covid). Ravi Ravishanker ser också utbildningen som en pågående process och den måste därför uppdateras löpande i takt med att leverantören släpper nya versioner.

7. Automatisera så många processer som möjligt

En automatisering kan påskynda migreringen till molnet, samtidigt som den minskar risken för mänskliga misstag. Det finns flera olika verktyg för automatisering, inklusive de som automatiserar dataöverföring och ser till att migreringen utförts på rätt sätt samt hanterar testning, säkerhetskopiering och återställning av data efter ett eventuellt haveri.

8. Flytta de minst kritiska applikationerna först

Leverantörer av affärssystem rekommenderar ofta att man skapar en matris som kategoriserar applikationerna utifrån exempelvis deras inverkan på verksamheten. Enligt denna strategi ska man vid migreringen börja med de applikationer som har minst inverkan på verksamheten. Ravi Ravishanker använde denna metod för att flytta Wellesleys applikationer och körde det gamla och nya systemet parallellt under en period för att vara helt säker på att allt skulle fungera.

9. Tänk på nätverks- och säkerhetseffekter

När företagets viktigaste affärsprocesser drivs i molnet är det viktigt att personalen kan komma åt applikationerna från vilken plats som helst med hjälp av VPN och flerfaktorautentisering. Det bör även finnas redundanta anslutningar till molnet med en kombination av MPLS, Metro ethernet samt fasta trådlösa och traditionella bredbandslänkar.

10. Identifiera kunskapsluckor som kan påverka flytten

För företag som inte har erfarenhet av att flytta applikationer till molnet är det viktigt att undersöka om it-personalen har den kompetens som krävs för att utföra arbetet. Har de den kunskap som krävs för att koda om applikationerna för molnet? Kan de avgöra vilka applikationer som går att flytta i befintligt skick och vilka som behöver anpassas för molnet? Många företag behöver hyra in externa konsulter för att kunna hantera migreringen.

11. Upprätta en ny plan för data- och kontinuitetsskydd

När ett företag har flyttat sitt affärssystem till molnet är det viktigt att uppdatera verksamhetens plan för data- och kontinuitetsskydd. Med en modernisering av it-rutinerna, där säkerhetskopiering och dataåterställning görs via molnet, försvinner behovet av reservdatacenter och liknande fysiska anläggningar.

12. Kommunicera med alla berörda

Enligt Ravi Ravishanker är det viktigt att cio:er är empatiskt lagda och har lätt för att kommunicera med alla som är involverade i projektet. De bör också vara beredda att lyssna på slutanvändarnas synpunkter. Hans team inrättade en hotline som slutanvändarna kunde använda om problem uppstod efter att det nya systemet hade tagits i drift. cio:er bör också kommunicera med kunder och leverantörer så att de förstår att förändringar görs för att förbättra affärsprocesserna och förenkla tillvaron för alla berörda.

13. Ta hänsyn till datasuveräniteten

Vid en migrering av affärssystem till molnet hamnar verksamhetskritiska applikationer utanför företagets direkta kontroll. Det är därför extra viktigt att följa sekretessregler som GDPR och se till att all kundinformation hanteras på ett säkert sätt.