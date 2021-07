En lång rad besked om nya produkter från olika hårdvarutillverkare tyder på att vi kommer att få se en förändring i hur företag köper hårdvara till sina egna datacenter.

För att locka företagen att ha kvar processorkraften lokalt har Cisco, Dell, HPE, Lenovo och flera andra börjat erbjuda prismodeller för infrastruktur som används på datacenter baserade på användning. Modellen syftar till att korta ner anskaffningscykler, låta kunderna skala upp eller ner efter behov och koppla kostnader för hårdvaran till det faktiska användandet.

HPE har sagt att de ska göra om hela sin portfölj till betala-per-användning och nättjänster redan till 2022. Nyligen lade företaget till nya nättjänster och ny infrastruktur till sin Greenlake-serie. Dell har på motsvarande sätt lanserat de första produkterna i sin Apex-portfölj, där man erbjuder hanterad lagring, servrar och hyperkonvergerad infrastruktur.

De här betala-per-användning-modellerna kan ge lokala it-miljöer samma typ av prisstruktur och flexibilitet som molnet, samtidigt som hårdvaran kan placeras i företagets egna datacenter, ute i verksamheten eller på platser för samlokalisering. Modellen är tänkt för företag som slippa att köpa in utrustning för de uppgifter som av olika anledningar inte passar i publika moln.

Det här sättet att arbeta kan hjälpa företag, både med att modernisera maskinparken och med att spara på kapitalet, säger Daniel Newman, analytiker på Futurum research.

– Att hybridmoln är den dominerande lösningen för företag blir en slags katalysator för de stora it-företagen – de vill nu bygga molnliknande modeller för lokalt placerade tjänster. Det är en vettig tanke. HPE och Lenovo slog in på den här vägen tidigt, med Greenlake och Truscale. Dell har byggt på Apex en tid nu och har en stor kundbas inom lagring och datorer som de kan utnyttja. Cisco ger sig också in i det här med sitt erbjudande Cisco plus.

Konceptet att betala hårdvara beroende på användning är inte nytt, men intresset för modellen växer. Analysföretaget IDC rapporterar att 61 procent av tillfrågade företag planerar att aggressivt skifta till modeller där man betalar för infrastruktur baserat på användning. De förutspår också att hälften av infrastrukturen på datacenter kommer att vara tjänstebaserad år 2024.

Än så länge sker de stora förändringarna när det gäller lagring. Under 2024 kommer hälften av den nyinstallerade lagringskapaciteten att vara servicebaserad menar Gartner. På serversidan kommer 5,6 procent av alla lokala x86-servrar att vara tjänstebaserade under 2024 enligt samma företag.

Varför tjänstebaserad infrastruktur?

Lockelsen med infrastruktur som man köper som en tjänst är bland annar att företag letar efter mer hållbara sätt att förnya maskinparken, menar Tracy Woo, senioranalytiker på Forrester research.

– Hårdvarutillverkare som sålt system på vanligt sätt märker att de får svårt att konkurrera med molnleverantörerna, säger hon. Kunderna vill inte ha datacenter som är krångliga att hålla uppdaterade. Publika moln ger tillgång till den senaste hårdvaran med en mycket mindre startkostnad och man behöver inte bekymra sig för kapitalbudgetering. För att fortsätta att vara relevanta måste hårdvarutillverkare som HPE och Dell hitta nya sätt att erbjuda hårdvara till sina kunder, därav Greenlake och Apex.

Det finns dessutom en massa kapacitet där ute som inte kommer att flytta till molnet än på ett bra tag, menar analytiker.

– Publika moln har haft en enorm påverkan på hur företagen arbetar med it, men fortfarande ligger bara en liten andel av den totala kapaciteten i molnet, säger Bob O’Donnell, chefsanalytiker på Technalysis research.

Det mesta arbetet sker fortfarande på lokala datacenter eller i anläggningar för samlokalisering. Men samtidigt har företagen kommit att uppskatta många av de egenskaper man får med molnmodellen.

– Den här flexibiliteten, att kunna växla upp när man behöver mer kapacitet och sedan kunna växla ner igen när man inte längre behöver den, är fantastisk för många företag, säger Bob O’Donnell. Det är en väldigt lockande modell på många sätt.

En modell där man betalar utifrån vad man använder kan erbjuda det bästa av två världar. Den kombinerar vissa element från molnmodellen med det faktum att vissa typer av jobb måste hållas lokalt – antingen på grund av regleringar eller för att det skulle krävas för mycket jobb att bygga om applikationerna för molnet.

Modellen med hårdvara som en tjänst ger lätta fötter, menar Patrick Moorhead, vd och analytiker på Moor insights & strategy. Man kan snabbt slå på eller stänga av, och göra skarpa svängar, samtidigt som företaget har full kontroll över datan och kan använda lokal infrastruktur för uppgifter som kräver låg latens.

– Jag tror att en del av de saker som ligger i molnet idag men som inte har jättestora krav på att man snabbt ska öka kapaciteten är bäst lämpade för det här, säger han. Allt som hanterar en massa data skulle fungera bättre lokalt eftersom det är där datan skapas.

Tracy Woo håller med.

– Saker som är väldigt datatunga passar för den här modellen, där blir kostnaderna höga för att öka och minska kapaciteten, och både latens och snabbhet är av betydelse, säger hon. Det här är till exempel applikationer inom AI och maskininlärning, eller där man behöver stor datorkraft. Modellen kan också vara användbar på ställen som ligger avlägset där man helt enkelt inte har tillgång till publika moln, som på en oljerigg mitt ute i havet. I sådana scenarion kommer företag att överväga den här typen av lokala lösningar.

Analytiker menar dock att omställningen inte är alldeles enkel, och att det kan vara svårt att beräkna hur mycket kapacitet man kan komma att behöva ha tillgång till.

– Det här förändrar hur man betalar för it-produkter i grunden, säger Bob O’Donnell. Detaljerna spelar roll. En del av det här betalar man verkligen för baserat på användning medan annat snarare liknar än prenumerationsmodell. Det är en liten, men viktig skillnad.

Av de här anledningarna kommer företag knappast att rusa in i prismodeller som baseras på användning, men vi kommer att se en hel del experimenterande, menar Bob O’Donnell.

– Kom ihåg att vi sett en gel del skräckhistorier där folk har flyttat till molnet för att de där bara behöver betala för vad de behöver, men att det ibland blev väldigt mycket dyrare än de räknade med.

Daniel Newman är mer positiv:

– Vi ser en utveckling där publika moln och lokala lösningar snabbt smälter samman för att det här är något som användarna behöver, och det är uppmuntrande, säger han. Jag älskar att se konkurrens mellan leverantörerna, det brukar leda till innovation och mer konkurrenskraftiga erbjudanden.

Nya initiativ för pris baserat på användning

Här kommer en sammanfattning av de senaste lösningarna för servrar, lagring och nätverksutrustning, där priset beror på hur mycket du använder den:

Dell Apex

Dell har lanserat de första produkterna i sin Apex-portfölj, bland annat kan man nu köpa lagring som en tjänst. Dell har också ett kombinationserbjudande med lokal datorkraft, lagring, och nätverksresurser för installation privat eller i hybridmoln.

Via kontrollpanelen Apex Console kan företagen övervaka hälsa och prestanda hos Apex-tjänsterna, se hur mycket kapacitet som används och vad den kostar och justera kapaciteten i takt med behoven. .

HPE Greenlake

HPE lade nyligen till produkter till sin Greenlake-familj, där man samlar tjänster för lokalt installerad hårdvara där man betalar efter användning.

Den nya plattformen består av tre delar: Data Services Cloud Console – en kontrollpanel för molnet som är tänkt att göra hanteringen av lagring smidig – från utsättande och provisionering till löpande underhåll; cloud data services – en samling program som automatiserar hantering av infrastruktur och HPE Alletra – en ny samling av infrastruktur som kontrolleras via Data Services Cloud Console och som innehåller full-NVMe-systemen HPE Alltra 9000 och 6000.

Cisco Plus

I mars lanserade Cisco det man kallar för Cisco Plus, deras sätt att erbjuda nätverksteknik som en tjänst. Företaget säger att de kommer att erbjuda det mesta av sitt utbud den här vägen så småningom. Den först tillgängliga lösningen kommer att vara Cisco Plus Hybrid Cloud, som innehåller företagets produkter inom datorkraft, närverkande och lagring, liksom mjukvara och lagringskomponenter från tredje part som alla kontrollera från Ciscos Intersight cloud-management package. Den andra tjänsten som kommer att erbjudas inom Cisco Plus kommer att innehålla system för säker anslutning av medarbetare till företags nätverk i molnet (SASE), till exempel företagets SD-WAN och den molnbaserade säkerhetsmjukvaran Umbrella.

IBM skräddarsyr priset för IBM Z

För två år sedan kungjorde IBM en molnliknande prismodell för sin stordatormjukvara. Tanken var att erbjuda en mer flexibel prismodell baserad på användning, för arbeten på IBM z/OS. Nyligen lade företaget dessutom till flexibel prissättning av hårdvaran: Skräddarsydda priser för IBM-Z-plattformen.

Lenovo Truscale

I april berättade Lenovo att de i samarbete med Nutanix kommer att leverera skrivbord-som-en-tjänst. Företag kan välja mellan en rad olika Lenovo-enheter, som tunna klienter och PC-datorer, men också Citrix och andra virtuella miljöer, eller hyperkonvergerad infrastruktur från Nutanix, som ThinkAgile HX-serien. Priset man betalar per månad inkluderar klientenheter, system för datacenter, mjukvara och tjänster – allt hanterat av Lenovo.