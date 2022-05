Karin Lindström CIO-redaktör

Nu lämnar han Försäkringskassan – ”vi i offentlig sektor vågar inte säga att vi är bra”

Försäkringskassan avgående cio Stefan Olowsson är en stark förespråkare för ett statligt moln. ”Där tycker jag att vi är bättre förberedda än vilken outsourcingleverantör som helst”, säger han.

PRO Under Stefan Olowssons 13 år som cio på Försäkringskassan har digitaliseringen gått för högtryck. Och han tycker att offentlig sektor får oförtjänt mycket stryk i debatten – ”bara för att en skolplattform i Stockholm varit dålig är inte all offentlig it dålig”.