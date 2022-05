2013 tvingades SEB att skrota bygget av en ny internetbank för flera miljarder. När projektet startade runt 2008 så fanns inte smarta mobiler – 2013 fanns de och allt hade förändrats.

– Det är så det ser ut – om tio år kommer världen att se helt annorlunda ut och vi måste kunna anpassa oss snabbt. Nyligen var inflationen noll procent – nu är den sex. Och det har gått från fred till krig i Europa, säger Nicolas Moch, cio på SEB.

Han framhåller också att för en bank som SEB är it inte enbart den teknikplattform som finns i botten.

– Hos oss har it två betydelser – och den andra är att it också utgör 80 procent av vår affärsutveckling och om nya sätt att kommunicera med kunderna. Så ser det inte riktigt ut för ett tillverkningsföretag där affären finns någon annanstans än it. Vi tar hand om hela tekniken och produkterna.

Gammal och ny teknik samsas

Och det här bygget görs i en miljö med ett stort systemarv. Som de flesta banker har SEB kvar sin stordatormiljö och har heller inga planer på att fasa ut den under överskådlig tid.

– Vi har en bred katalog av olika tekniker – allt ifrån avancerade AI-modeller till stordatorer, som fortfarande är ändamålsenliga för vissa uppgifter.

Nicolas Moch ser hela legacyfrågan mer som en evolution än som en revolution.

– Vi måste hela tiden utveckla nytt och avveckla gammalt. Det kommer en värld om tio år där en del av dagens it-lösningar år föråldrade. Det måste vi få in i vårt blodomlopp. Och bara sedan vi lade ner tanken om en big bang för tio år sedan så har vi bytt både aktie- och valutahandelsplattform och betalningsplattform.

Rör sig mot molnet

Den kanske viktigaste förflyttningen framåt handlar dock om molnet där SEB har ett samarbete med Google men också använder sig av Microsoft för samarbetsverktygen och även saas-lösningar från olika leverantörer som Oracle exempelvis.

Redan i dag har SEB flyttat delar av rapporteringen kopplad till regulatoriska krav till Googles moln och de som arbetar med dataanalys har sin dataplattform där eftersom de använder sig av de AI-verktyg som finns där.

– Vi kör inte med ”lift and shift” och migrerar alla våra it-system till molnet utan flyttar över efter hand baserat på verksamhetsbehov, vilka funktioner vi vill komma åt.

I dagarna rapporterades att den europeiska storbanken Santander har flyttat 80 procent av sin infrastruktur till molnet – hur ligger ni till?

– Nja, jag tror inte riktigt på den siffran. Ofta handlar det om att man byggt privata moln som man flyttat över till och inte att man flyttat till publika. Men med det sagt ser jag runt 80 procent som en rimlig siffra – ungefär så mycket kan jag tänka mig skulle kunna ligga i molnet, säger Nicolas Moch.

Molnet är alltså en av de grundstenar som SEB siktar in sig på för att skapa en flexibilitet framöver – de andra två är api:er och AI.

Långt fram inom AI

Och när det gäller AI ligger SEB längre fram än vad många tror enligt Nicolas Moch.

– 99 procent av våra transaktioner är helt automatiserade idag – många blir förvånade när de får höra det. Vår AI-grupp består av forskare inom området som också kan bank. Det är något som underskattas generellt skulle jag säga – får man inte in AI i en kontext så blir den väldigt dum.

Han konstaterar att AI-hajpen kom igång för några år sedan men att det är först nu när den lagt sig som det faktiskt börjar hända saker.

– Verktygen är på plats men det fattas affärskunskap. Och AI-lösningarna kanske inte är så flashiga eller syns direkt mot kund – men de innebär en revolution för exempelvis lånegivning.

Cyberhoten ökar

Ett annat område där AI är otroligt viktigt är inom cybersäkerhet och här har SEB också sett en kraftigt ökad aktivitet sedan i november förra året. Det handlar framför allt om ddos-attacker och försök till nätfiske.

– Vi har inte sett att det direkt ökade vid krigsutbrottet i februari utan ökningen kom i höstas och har legat på en högre nivå sedan dess.

Med AI-verktyg kan attackerna avslöjas men det är inte helt lätt att träna upp dem eftersom dataunderlaget är så litet.

– Generellt är en av våra största AI-utmaningar att få rätt data med bra kvalitet. Och när det handlar om bedrägerier där folk försöker stjäla pengar så är de trots allt så pass få så att det är svårt att samla ihop data för att träna modellerna. Samtidigt är det de mer ovanliga mönstren som är farligast eftersom vi har svårast att känna igen dem.

En metod som SEB nu använder sig av för att bygga data kring attacker är att med hjälp av tre doktorander träna två AI-plattformar att tävla mot varandra i att attackera och avslöja.

Kräver samarbete

Samtidigt så konstaterar Nicolas Moch att när det gäller cyberhot mot Sverige går det knappast att hantera för en enskild aktör som verkar inom det som är vår känsliga infrastruktur – som SEB.

– Vi ser det mer som en samhällskritisk infrastruktur där vi måste samarbeta mycket för att möta cyberhotet – det är svårt för en enskild aktör att värja sig emot det. Vi kan förbereda oss men om någon större aktör bestämmer sig så är det svårt att skydda sig. Det måste vi göra tillsammans och där har vi sedan ett par år en bra dialog med myndigheterna.

När det gäller säkerhetsfrågor så samarbetar även banker som samtidigt är konkurrenter. Det är inte det enda området – också när det gäller framgångsrika tjänster som bank-id, Swish, Bankgirot och nu också bygget av den nordiska betalningpslattformen P27 samarbetar de stora bankerna med varandra.

Öppnar horisonten

I stället för att se fintechbolagen som konkurrenter gör SEB som många andra stora banker och samarbetar med dem.

– De kan både piska oss att prestera bättre eller bli våra partner för att göra saker som är rätt för våra kunder. De öppnar vår horisont och jag tycker det är superspännande att arbeta med dem.

Och SEB erbjuder också en saas-tjänst – banking as a service – för den som vill etablera en fintechtjänst och fick nyligen sin första kund Humla som hör till Axel Johnson-koncernen.

– I grunden handlar det om att de vill äga sina data och inte lämna dem till aktörer som Klarna. Så det rör sig åt lite olika håll, säger Nicolas Moch.

