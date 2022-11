It och teknik har inte alltid stått i centrum för Fredrik Ohlsson. Han läste ekonomi och gjorde sin master i organisation och strategi – men kompletterade det med en kandidatexamen inom datateknik.

– Jag skrev min uppsats 1997 och den handlade om hur man implementerar affärssystem framgångsrikt och den var den mest utlånade uppsatsen i Lund det året. Nu sitter jag med samma fråga och svaret är fortfarande detsamma: implementeringarna måste vara affärsdrivna och inte it-drivna, säger han.

Trots kombinationen av ämnen hade han ingen intention att bli cio även om han tidigt satte sig i ledarpositioner där han sett länken mellan affärsvärde och teknik som avgörande.

– Jag är ingen techgeek. Jag är ganska ointresserad av teknik i sig själv. Däremot brinner jag för hur man kan utnyttja teknik för att förbättra affärsprocesser och kunna leverera affärsvärde på en helt ny nivå.

Alltid handlat om data

Efter en kort tid på Nordea kom han till Tetra Pak där han fick ansvar för den globala utrullningen av ett SAP-system och sedan gick vidare till att bygga upp en organisation för business intelligence och analytics.

– Jag växte upp på Tetra Pak och hela vägen har det handlat om sådant som affärssystem och data. Aldrig om kärnfunktioner som nätverk och servrar. Mitt sista projekt där handlade om hur man skulle kunna modernisera affärsprocesserna och it-systemen så att förändringar blev enklare att genomföra.

Trots att han trivdes bra med sitt jobb så kunde han inte motstå erbjudandet från Northvolt – att få bygga en it-miljö från grunden utan någon teknikskuld att ta hänsyn till.

– För mig handlar det om mer än att göra karriär – att Northvolt också har ett högre syfte vilket är att motarbeta klimatförändring. Så jag gick från en etablerad roll och fick rulla upp ärmarna och börja från början. När vi satte igång vår första Giga-fabrik tidigare i år var jag heltid på fabriken i nästan ett halvår för att förstå hur batteriproduktion fungerar. Man måste ha en fot i verkligheten – det farliga i min roll är att bli för mycket ”corporate”.

It-strategi i fyra punkter

Att modernisera ett it-landskap på ett stort och etablerat företag är något helt annat än att starta från noll och framför allt gäller det att inte skapa en cementerad it-miljö. Det manifesterar sig också i den it-strategi som man arbetar efter på Northvolt och som består av fyra punkter – it-miljön ska vara flexibel, skalbar, kostnadseffektiv och säker.

– Det är också något helt annat att bygga ett industriföretag med fysiska processer än ett digitalt företag. Fabriker, lager, produktion – det är mycket mer komplext. Och där tror jag att jag fått med mig mycket från Tetra Pak för produktionen i sig är ganska lik mellan förpackningar och batterier – det är ganska enkelt att översätta.

Som exempel nämner han att det inom matproduktion – där ju förpackningarna används – har höga krav på spårbarhet och att det kan jämföras med de höga krav som batterier har på säkerhet och prestanda.

”Otroligt extrovert”

Även om tekniken inte kommer i första rummet för Fredrik Ohlsson så gör människor det och han beskriver sig själv som ”otroligt extrovert”.

– Jag gillar att jobba med människor mer än teknik och jag tror att det är en fördel för mig. Jag tror är nog duktig på att lösa komplexa problem med teknik och människor och det tror jag har att göra med min extroverta sida och mitt intresse för människor, säger han.

I en organisation som är så ung som den han leder, så existerar inte hög organisatorisk mognad framhåller han. Det gör att en transparent kommunikation har en stor betydelse.

– För mig som ledare är det otroligt viktigt att vara tillgänglig och kunna fungera som ett bollplank. Att jag skapar en psykologiskt trygg miljö där man vågar ta risker även om man kanske misslyckas och också vågar vara öppen med sina åsikter. Det skapar ett momentum så vi kan springa snabbare – även om det är ett maraton vi är inne i, säger han.

– Men jag tror att jag också är en bra partner till vår verksamhet och där är det också viktigt att jag kan sälja in vissa kompromisser som måste göras – inte minst för att se till att it-organisationen inte blir helt överarbetad.

Generationsfråga

Under pandemin stängde hans organisation aldrig riktigt ner. Många var inne på kontoret eller ute på fabrikerna. Samtidigt är det helt naturligt att några arbetar på distans och är med på möten digitalt och han har inte upplevt att det utmanat honom som chef.

– Jag tror att det är en generationsfråga. Hos oss på Northvolt är medelåldern 34 år och även om många väljer att vara på kontoret så är det helt naturligt att mycket av kommunikationen kan sker digitalt – många gånger tar vi möten digitalt fast vi är inne på samma kontor.

Att företaget har så unga medarbetare påverkar också IT-miljön enligt Fredrik Ohlsson. Det skapar en helt annan kultur som innebär att organisationen inte lika lätt fastnar i teknikskuld, det finns ingen som slåss för att behålla de system eller appar som de använder.

– Yngre människor är vana vid att byta ut appar som inte levererar värde – de cementerar inte it-landskap eller affärsprocesser lika lätt. Det är en helt annan kultur och ett helt annat mindset. Här behöver jag därför aldrig ta diskussionen med personer som vill fortsätta jobba på samma sätt för att ”så har vi alltid gjort”.

Vara affärspartner

Som cio är det ett måste att alltid ha tummen på pulsen och känna vad som är viktigast just nu. Man måste komma ifrån rollen som ”välbetald vaktmästare” med fokus på att system och nätverk funkar, och i stället bli en affärspartner som transformerar verksamheten.

– Att vår it-infrastruktur funkar tar alla för givet i dag, det är lika naturligt som att det ska finnas rinnande vatten i kranarna. Det högre värdet ligger alltid i att maximera de digitala möjligheterna inom beslutsstöd och affärsprocesser. Man skall hela tiden försöka tänja på gränserna, säger Fredrik Ohlsson.

Och nu när produktionen är igång gäller det att se till att verksamheten verkligen utnyttjar it och de digitala verktygen så effektivt som möjligt. För att lyckas med det har han fått på plats något som kallas ”the last mile team” som hela tiden tittar på hur it utnyttjas och som kan förbättra värdet genom att träna medarbetarna.

– Om vi ser ett användargap så bygger vi träningsmaterial så att alla ska lära sig att utnyttja de möjligheter som finns.

Mixed reality

Han tror att mixed reality kan spela stor roll framöver för att träna medarbetarna effektivt – inte bara för it-användning utan även för produktionen ute på fabriksgolvet.

– Man kan stå vid en maskin och få instruktioner via Hololens exempelvis.

Från första början har it-miljöerna byggts på ett sätt så att verksamheten från grunden blir datadriven. Man har spenderat mycket tid på att kartlägga vilken data som behöver fångas och vilken typ av system som behövs för att skala användningen av data.

– Jag tror att det är fruktansvärt mycket mer vi kan göra med data framöver, inte minst när det gäller automatiserade beslut. Jag tror också att vi kan leverera mycket värdefulla data till kunder.

Simuleringar som görs på en digital kopia av produktion – en digital tvilling – är också ett sätt att få fram bättre kvalitet och säkerhet baserat på maskiner, produkter och processdata.

För att verkligen få ut kunskaperna och dataanalysen i verksamheten så är det viktigt att det finns team med dataanalytiker ute i linjeorganisationerna, så kallade ”citizen data scientists” – medarbetare som inte har formell datautbildning, men som förstår verksamheten väl och som har ett extra intresse för beslutsstöd.

– Mycket av kunskapen sitter hos människor ute i produktionen och det är ett svårt, men viktigt uppdrag att översätta denna insikt till repeterbara algoritmer. Och vår målsättning är att bli det bästa digitala företaget i världen, säger Fredrik Ohlsson.

