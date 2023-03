1. Försöka förändra för mycket för snabbt

Förändringar har högsta prioritet för cio:er. Enligt rapporten 2022 State of the CIO säger 84 procent av it-ledarna att cio:er i allt högre grad ses som förändringsledare som styr affärs- och teknikinitiativ. Detta, säger erfarna it-ledare, kan sätta stor press på nya cio:er att komma in och röra om i grytan.

Det kan dock vara ett misstag, enligt Joel Schwalbe, cio på Transnetyx, och påpekar att nyblivna it-chefer ofta frestas att ta på sig för mycket förändringar på en gång.

– Nyblivna cio:er är ivriga att göra ett gott intryck, men det leder till potentiella utmaningar. Organisationer kan bara hantera en viss mängd förändringar. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar, säger han.

2. Behålla all personal

Brian Jackson, forskningsledare inom cio-området på Info-Tech Research Group, har studerat hur cio:er hanterar sina första 100 dagar i rollen och har funnit att många nya it-chefer tror att det inte finns något behov för personalförändringar.

Han förstår impulsen att behålla status quo när det gäller personalen. Nya chefer i allmänhet och chefer som är verksamma för första gången i synnerhet vill inte att uppsägningar ska vara en av deras första åtgärder. Men ibland är det ett nödvändigt steg som måste tas.

– Det handlar inte om att gå in och säga: 'Jag ska avskeda någon'. Det handlar snarare om att inse att om det finns en giftig personlighet måste den personen bort."Det är ditt jobb som ledare. Och om du låter det dröja för länge blir situationen bara mycket värre och du önskar att du hade gjort det mycket tidigare, säger han.

3. Missa att lära känna företagskulturen

De flesta cio:er har förmodligen hört uttrycket ”kulturen äter strategin till frukost”, det berömda citatet från managementgurun Peter Drucker. Men alla nyblivna cio:er tar inte det budskapet till sig.

– Ett av nybörjarfelen är att inte riktigt förstå verksamheten, kulturen och den organisatoriska strukturen, säger Richard A Hook, cio på Penske Automotive Group.

– Alla fokuserar på sin 100-dagarsplan, men i verkligheten varierar takten i planen och sammansättningen mellan olika organisationer. Lär känna dina kollegor, deras team, ditt team och hela organisationen innan du tar ett alltför stort grepp. I slutändan vinner organisationer med de bästa människorna, se till att du känner dina team och förstår verksamheten på djupet innan du agerar för hårt.

Brian Jackson håller med och säger att nya chefer tidigt bör bedöma sin avdelnings kultur och organisationens övergripande kultur. Detta, förklarar han, gör att ledarna vet hur de ska anpassa och förändra sig så att de kan vara mest effektiva framåt.

– Det finns olika ledarstilar och de kan alla vara lika giltiga, men det är organisationens kultur som kommer att avgöra vad som fungerar, förklarar han.

– Och om det inte är den kultur du föredrar har du arbete att göra. Det finns sätt att förändra kulturen och få människor att bete sig annorlunda.

4. Undervärdera den sociala delen av arbetet

Företagsledningen ser nu teknik som en integrerad del av verksamheten, och de bidrar i allt högre grad till teknikbesluten. Detta är ingen nyhet för de flesta cio:er, som länge har talat om att samarbeta med sina kollegor på affärsenheterna för att kartlägga it-behoven. Men nya cio:er underskattar ibland hur viktigt det är att bygga relationer.

– Nykläckta cio:er underskattar den interna politik som är förknippad med en roll på ledningsnivå. Det finns ofta dolda agendor och initiativ som inte syns i den officiella strategin, säger Jeff Stovall, en branschchef på Oracle och före detta cio för staden Charlotte i New York.

Joel Schwalbe gör en liknande iakttagelse:

– Cio-uppdraget handlar om att jobba med människor, PR och marknadsföring. En dek nyblivna cio:er tror kanske att det är ett teknikjobb, men det är det inte.

5. Bara se på det egna företaget

Cio:er är chefer och måste agera som sådana. Brians Jackson berättar att hans forskning visar att många nyblivna cio:er misslyckas med att undersöka det externa landskap som deras organisation verkar i, trots att det är ett centralt ansvar för alla i ledningsposition.

– Nya cio:er är ofta så fokuserade att de får tunnelseende. De har fullt fokus på att lära sig mer om sin organisation, träffa sina kollegor i ledningen och utvärdera sitt it-team, säger han.

– Men man kan bli så fokuserad internt att man inte ser den yttre miljön. Men som chef är det också ditt jobb nu, att känna till dina konkurrenter, att vara medveten om vad de gör och vilken teknik de använder för att skapa konkurrensfördelar.

Brian Jackson rekommenderar cio:er att gå med i branschorganisationer, bygga upp sina professionella nätverk och delta i chefsevenemang. Det kommer att ge insikter om marknaden och branschen.

6. Att agera utan att först se och lära

Hillary Ross, it-ansvarig på Wittkieffer, ett företag som arbetar med rekrytering av chefer och rådgivning om ledarskap, säger att nya cio:er kan frestas att hoppa rakt in i arbetet utan att skaffa sig förståelse för var de kommer att landa.

– För att lyckas behöver du lära dig vad som fungerar och vad som inte fungerar och hur du kan påverka förändringar i din nya organisation. Så det är viktigt för den nya cio:n att först se och lära, och sedan leda, säger hon

7. Bara bry sig om relationer med ledningen

Ett annat misstag som en del nybörjare gör är att bara tala med den högsta ledningen. Hillary Ross säger att alla nya chefer bör prata med alla nivåer i organisationen.

– Det är viktigt att gå ut och prata med alla så att du får veta vad alla behöver och vad de tycker är viktigt.

8. Glömma processerna och tekniken

Cio:er vet att det handlar om människor, processer och teknik. Men samtidigt som de lär känna sina chefskollegor och pratar med andra i hela organisationen bör nya cio:er också studera de processer och den teknik som styr både it och företaget som helhet.

Hillary Ross menar att detta arbete ibland förbises av nya it-chefer.

– Det är viktigt att ta reda på vad som fungerar, hur de gör saker och ting och om det är rätt saker att göra, säger hon.

Som ny cio säger Hillary Ross att det är absolut nödvändigt att ta reda på allt detta. Tänk till exempel på vad som händer när en ny cio misslyckas med att göra en djupdykning i den tekniska stacken som han eller hon ärvt.

– Viss teknik kan vara lappad och lagad många gånger om och cio:er måste komma in och bedöma tekniken. Vissa saker kan verka som om de fungerar, men det gör de inte i själva verket, säger Hillary Ross.

9. Att inte be om råd

Studier har konsekvent visat att ta hjälp av mentorer är ett effektivt sätt att nå sina mål. Hillary Ross säger att det är alltför många som inte letar upp mentor. Hon rekommenderar att nya cio:er identifierar en erfaren it-chef som de kan anlita för rollen, så att de får någon att ringa för att få råd.

10. Att göra allt själv

Cio:er behöver inte bara mentorer utan även allierade. Det säger Greg Layok, som i egenskap av it-chef på konsultföretaget West Monroe ger råd till cio:er.

– Jag har sett nya cio:er missa detta många gånger, säger han.

Nyblivna cio:er har ofta intrycket att de kommer att lyckas genom att ta in den bästa tekniken och använda förstklassiga lösningar, säger Greg Layok.

– Men de inser inte att om de inte tar med alla på resan med dem, kan deras goda idéer uppfattas som dåliga idéer och de kommer inte att ha företaget med sig i jobbet att utforma rätt lösning på ett sätt som ger det högsta mervärdet.

Han säger att nya cio:er kanske tar med sig bra idéer till sina nya organisationer och att dessa idéer verkligen kan behövas för att föra dessa organisationer framåt. Men dessa cio:er inser inte att de måste övertyga andra om att deras idéer kommer att minska riskerna, korta tiden till marknaden, öka lönsamheten eller på annat sätt ge företaget ett mervärde.

– Cio:er som är i positionen för första gången men som har vuxit upp i mycket mogna organisationer kanske klarar detta bra, men många andra kanske bara antar att organisationen är medveten om värdet, säger Greg Layok och tillägger att nya cio:er måste arbeta för att få kollegor att stödja deras visioner.