– Jag har jobbat med it och verksamhetsutveckling i hela mitt liv, säger Karin Hedlund, cio på Axfood.

Grunden lades med en civilingenjörsexamen och sedan började hon arbeta som konsult på Accenture, med fokus på produktion och livsmedel. Och efter drygt tio år var konsultlivet över.

– Jag blev uppringd av Axfood och blev utvecklingschef där. Det var mitt första linjejobb och jag fastnade – jag tycker om att arbeta i linjen där man på djupet förstår affärsstrategin och ska hitta it och teknik för innovativa lösningar, säger hon.

När man kommer in som konsult är projekten inte lika långa.

– Att utveckla tillsammans med kollegerna i sitt bolag och jobba långsiktigt – att vara med och ta fram strategier. Det är riktigt roligt.

Det blev sju år på Axfood och sedan blev det Ericsson ”där jag hade samma roll och arbetade med intern it-utveckling globalt” innan hon blev cio på Lantmännen.

Fullt ös framåt

För två år sedan lockades hon så tillbaka till Axfood igen och just nu är det fullt ös framåt. Bland annat har bolaget nyligen rullat ut ett nytt transportsystem som ska effektivisera och skapa en hållbar transportplanering.

– Och så förbereder vi oss inför 2023 när vårt automationslager i Bålsta ska köra igång, det är ett jättestort initiativ.

Det nya lagret ska betjäna alla butiker från Stockholm och norrut vilket motsvarar 60 procent av de totala volymerna.

I Axfood ingår butikskedjorna Willys, Hemköp, Tempo och Handlar’n. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross, och Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik.

Dessutom har Axfood nyligen köpt partihandelsverksamheten av Bergendahls Food och en minoritetspost i City Gross som bland annat inneburit att man nu kör all it åt City Gross. Det gör att hon har ett stort fokus på det integrationsarbetet just nu.

Det innebär också att hennes it-organisation utökats med de medarbetare som följt med från City Gross – ett värdefullt tillskott, konstaterar hon.

Visa riktningen

Karin Hedlund ser sig som en ledare som ska visa medarbetarna riktningen.

– Axfoods ledarskap handlar om att vara en förebild och att leda genom värderingar, visioner och mål.

På it-sidan står ledar- och medarbetarskap högt upp på agendan. Exempelvis har chefer utbildats i coaching och feedback och ledaren har en viktig funktion i att engagera och utveckla sina medarbetare.

– Jag har ett affärsnära ledarskap och min uppgift är att peka it-organisationen i den riktningen som krävs för affärerna och ge dem förutsättningar att ta sig mot de målen. Jag gillar också att inspirera och engagera, säger hon.

– Att teamens utveckling och mål går hand i hand med affärsmålen gör också att det blir mer självdrivet i organisationen så att vi kan öka takten – och det har vi också gjort två år i rad nu. Leveransförmågan har ökat med 30 procent. Med inspiration och motivation så släpps kompetens och förmåga loss och vi springer åt rätt håll.

Arbetar agilt

Att arbeta agilt är en viktig grund för att klara det. I stort sett alla i hennes organisation sitter med i tvärfunktionella team – ”mitt tvärfunktionella team är väl ledningsgruppen” – där olika produktområden och specialister möts.

Och det är också så som it-organisationen kan plocka upp verksamhetens behov.

– Att låta dem komma med krav som vi levererar en lösning på, det fungerar inte. Det går alldeles för långsamt. I teamen kan vi utmana och inspirera varandra åt båda hållen.

Förutom att medarbetarna utvecklas inom sina tvärfunktionella team pågår också mer riktade satsningar för att utveckla dem, bland annat finns ett tech development programme som nyexade kan gå.

– Det är ett sätt att säkra upp våra it-kompetenser och se till att man vill fortsätta jobba hos oss. Det handlar inte bara om att rekrytera utan också om att alla ska kunna lära sig mer – det är viktigt att alla trivs och känner att de utvecklas och vi använder olika sätt. Sådant som att vi arbetar med hållbarhet och är värderingsstyrda är sådant som också är viktigt för många som kommer till oss.

Ansvarar för it-säkerhet

Karin Hedlund har också ansvaret för it-säkerheten. Där finns en ledningsgrupp där hon är ordförande och som sätter upp en agenda för hur arbetet ska skötas framåt.

– Cybersäkerhet är ju högaktuellt och en verklig utmaning. Det kan man ju se i alla branscher.

All kassapersonal och alla tjänstemän på Axfood går årligen igenom en utbildning och hon konstaterar att intresset internt – på alla nivåer – blivit klart större på senare tid.

Som exempel nämner hon att cybersäkerhet var ämnet för en intern föreläsning nyligen – något som kallas Axtalks och som kan handla om olika saker.

– Det handlade om vilka som är cyberskurkarna och hur vi skyddar oss och föreläsningen slog rekord i deltagande i koncernen.

Situationsanpassat jobb

Även om de flesta är tillbaka på kontoret efter pandemin blandas det med distansjobb. Och det är inte så exakt hur det ska fördelas – i stället är det situationsanpassat.

– Det är vår övergripande princip och sedan bestämmer olika team hur de vill göra. Ett team där det kom in tre nyanställda bestämde exempelvis att alla skulle komma in under en period så att de kunde lära känna varandra lite bättre, säger hon.

– Men när det är mycket utveckling så kan det kanske vara skönt att sitta hemma i lugn och ro.

På Axfood har it-organisationen rollen att vara pionjärer – innovera och testa olika lösningar.

– Det är ett förtroende vi fått och som vi jobbar med hela året. Det handlar både om ett mindset vi har och inbyggt i våra processer. Vi provar och funkar det inte så provar vi nytt – det är nödvändigt för att inte bli trögrörlig.

Signalerar batteribyte

Ett exempel på en lyckad innovation från senare tid handlar om batteribytena i de skanningshandtag som finns i självbetjäningskassorna. I stället för att deras servicepartner ska gå runt och byta vartefter de slutar fungera så utvecklade teamet ett automatiserat system där skanningsverktygen själva känner av när det är dags att byta batterier och skickar en signal om det.

– På så sätt kan man med innovation både förbättra affärerna och vinna tid, säger Karin Hedlund.

Under pandemin utvecklades ju e-handeln snabbt – innebar det att innovationen fick en extra skjuts då?

– Nej, egentligen inte. Vi arbetar kontinuerligt med det - men visst fick e-handeln en otrolig framdrift då. Den ökade extremt så vi fick ställa om och hantera det så att våra system kunde hantera den stora volymökningen.

Affären måste lära mer

Samtidigt händer det mycket annat, också i de fysiska butikerna framhåller hon.

– Affären behöver mycket mer it och ny teknik och vi måste jobba ännu mer inte minst med automatisering och datadrivet. Affären måste också lära sig mer om it och jag tror att tvärfunktionella team blir vardag framöver.

Datadrivna arbetssätt är nödvändigt för att få ett hållbart och unikt sortiment i olika butiker – där det baserar sig på hur försäljningen ser ut just där.

– Och vi arbetar också med hållbarhet i allt ifrån hur vi bygger lösningar, lägger order och får ner svinn. Om uppföljningar kring sortiment och leverantörer och om kundprogram där vi hjälper till att skapa goda vanor, säger hon.

På CIO Awards den 12 december utser vi Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Pristagarna utses av en oberoende jury bestående av tidigare vinnare, forskare och experter. Var med och heja fram vinnarna!

Läs också: Digitalisering driver Axfood framåt – växer snabbare än marknaden